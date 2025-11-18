Maduro dice estar dispuesto a hablar ‘face to face’ con Trump

Nicolás Maduro

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno mantiene la posisición «invariable» de dialogar «cara a cara» con su igual estadounidense Donald Trump.

En septiembre Maduro invitó a Trump a «preservar la paz con diálogo» en una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe. La propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington que le acusa de encabezar redes de narcotráfico.

«Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema», dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro.

Agregó que «yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)».

Señaló que «quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela».

«Eso sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, azuzando, provocando, provocando», añadió.

jt-am