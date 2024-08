Lula, Samper, Petro, Zapatero y Leonel: peones de Maduro

EL AUTOR es contador publico autorizado. Reside en Nueva York

Con respecto a la crisis generalizada desatada en Venezuela por el régimen del procastrista Hugo Chávez Frías y profundizada por su heredero, Nicolás Maduro Moros, debido principalmente a la implementación del llamado Socialismo del Siglo 21, que dio inicio a la puesta en práctica de acciones desestabilizadoras del orden económico e institucional, fruto del desmantelamiento y control de las instituciones y la destrucción del aparato productivo, la comunidad internacional ha cometido el error de confiar en cómplices del régimen para, supuestamente, fungir como intermediarios fiables.

Fingen ser demócratas

Individuos que fingen ser demócratas, como Lula, Petro, Ernesto Samper, Rodríguez Zapatero y Leonel Fernández, quienes siempre han mostrado que apoyan el castrochavismo inaugurado en Venezuela en 1999 con la asunción al poder del golpista teniente coronel Hugo Chávez, se supone que sean peones al servicio de su socio ideológico y por lo tanto, nunca serían imparciales, y por supuesto que estarían a la orden de la dictadura que ha llenado de hambre, escasez, pobreza generalizada, represión, opresión y luto a Venezuela.

En tal sentido, y con respecto al fraude cometido por el régimen en las elecciones del 18 de julio, el cual dio pie a la crisis poselectoral, al proclamar como ganador al perdedor, por una diferencia de casi 40 puntos porcentuales, y en las cuales participaron como observadores Ernesto Samper y Leonel Fernández, cuando fueron rechazados otros veedores independientes, de repente surgen Lula Da Silva y Gustavo Petro, como los negociadores intermediarios que supuestamente convencerán al dictador amigo, para que entregue.

Ha pasado casi un mes de dichas elecciones y estos «mediadores» no han hecho nada visible, pero ahora salen con la increíble y risible propuesta de que se celebren nuevas elecciones, seguro con el fin de que el chavismo se prepare mejor para el nuevo fraude que de seguro se produciría, si Maduro vuelve a ser proclamado como ganador sin realmente serlo. Dicha propuesta fue rechazada de inmediato por María Corina Machado y por el propio dictador, Nicolás Maduro.

Para confirmar el robo y golpe de Estado al presidente electo, González Urrutia, el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de Maduro, acaba de ratificar el fingido triunfo del tirano, luego de supuestamente revisar las actas de votación, sin mostrar de nuevo ninguna evidencia que sustente lo que dice

Perder el tiempo

En mi opinión y como lo he sostenido en artículos anteriores, negociar con Maduro es perder el tiempo…

Aprendan, los dictadores no saben de diálogos, ellos solo piensan en retener el poder hasta el fin de sus vidas, lo que dice bien claro que entregar las riendas no está en su agenda, así es que posiblemente tendremos a Maduro abusando de los venezolanos por mucho más tiempo. ¡Que ojalá me equivoque!

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.