Luis  Arce Catacora: «Se me chispoteó»

Prefacio

Es muy probable que, cuando los amables lectores que me dispensan su atención lean el título de esta humilde entrega de hoy, asocien de manera inmediata la frase «Se me chispoteó» a la figura de su creador , intérprete y humorista mexicano ya fallecido, Roberto Mario Gómez Bolaño «Chespirito», el genial personaje del programa televisivo «El Chavo del 8» que a tantas generaciones en el mundo cautivó con su gracia y talento.

El Chavo del 8 tenía un repertorio de frases que fueron típicas y propias de su imaginación, las cuales estaban cargadas de un humor sano. Como ejemplo de ellas están: «Fue sin querer queriendo», «Es que no me tienen paciencia», «Bueno, pero no se enoje», «Pues al cabo que ni quería» y la que he utilizado en el título de esta opinión de hoy «Se me chispotéo», entre otras más.

Esta frase «Se me chispoteó», su significado equivale a cuando una persona se le escapa decir algo que no debía y, esa era precisamente, la excusa que daba El Chavo del 8. Es propicio aclarar, que ese término no existe en el Diccionario de la Real Lengua Española y que el mismo no es más que un neologismo que, como sabemos, son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza de su uso y que manejó de manera magistral Roberto Gómez Bolaño.

¿Por qué traigo a colación ese neologismo que con tanta gracia formaba parte del lenguaje de El Chavo del 8 en su exitoso programa de comedia cuyo inicio se remonta al 20 de junio de 1971? Por la sencilla razón de que recientemente y en un programa de televisión en Bolivia, a un candidato presidencial se le hizo una pregunta y eso fue justamente lo que le sucedió frente a todos: «Se le chispoteó» la respuesta que dio y que puso al descubierto algo que todo el mundo en su momento se dio cuenta: El intento de fraude electoral en Bolivia ejecutado por el entonces expresidente Juan Evo Morales Ayma. Veamos.

¿Quién es Luis Arce Catacora?

Es el candidato oficial a la presidencia de Bolivia para las elecciones programadas para el 2020, por el partido político Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblo (MAS-IPSP), el cual y como todos sabemos, tiene como líder del mismo al expresidente y actual prófugo de la justicia boliviana, Juan Evo Morales Ayma, por su fracasado intento del fraude electoral en los pasados comicios presidenciales y quien junto al extinto dirigente sindical Filemón Escóbar, fueron los fundadores originales del referido movimiento político con orientación izquierdista.

Luis Alberto Arce Catacora es un político, catedrático y, sobre todo, un economista al cual sin lugar a dudas, se le atribuye ser el artífice de la economía de Bolivia durante todo el período de la presidencia de Evo Morales. Lleva como su compañero de fórmula para el cargo a la vicepresidencia a David Chonquehuanca Céspedes, un dirigente sindical y político que durante dos períodos del gobierno de Evo Morales, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores.

Hechos preliminares en Bolivia

Como todo ya sabemos y cuyos hechos ya forman parte de la historia reciente de Bolivia, en el 2019 durante el proceso de las pasadas elecciones presidenciales en esa nación suramericana, Juan Evo Morales Ayma, quien para esa fecha era el presidente, no sólo se burló del pueblo boliviano cuando este lo rechazó en un referéndum en febrero 2016 con un contunde «NO» a su cuarto intento de permanecer en el poder, sino que coludido con jueces corruptos e identificados con su gobierno, hizo que lo habilitaran para poder participar en el referido proceso electoral, violando los procedimientos establecidos en la Constitución e ignorando la voluntad popular de la que tanto alardean los socialistas cuando les conviene.

Cuando el pasado 20 de octubre 2019, el pueblo de Bolivia veía y escuchaba por los medios de comunicaciones los resultados que se iban produciendo en el conteo de los votos, de repente el mismo se supende y se detiene sin motivos alguno y después de más de 20 horas, se reanuda el mismo y, como por arte de magia el indio Juan Evo Morales Ayma, aparece «ganando» los comicios a su contendiente el periodista, historiador y expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert.

Como era de esperarse, el pueblo de Bolivia ante esa flagrante volación a su decisión electoral y en un intento de darle un giro distinto a lo expresado con el voto, se lanzó a las calles a protestar, los militares se replegaron a sus cuarteles, los partidos opositores expresaron su voz de alarma ante este intento de burlar la voluntad popular y, al verse sin el respaldo militar y el reclamo del mundo exterior al respeto al debido proceso electoral, el indio marrullero que intentó realizar un fraude electoral, salió huyendo como todo un cabarde en unión de varios ministros, refugiándose en México y, posteriormente, en Argentina en donde reside para estar más cerca y desde allí ser un agente de agitación en la patria de José María Serrano.

Las pruebas del intento de fraude fueron contundentes, tanto por las investigaciones técnicas de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como también de la Unión Europea que avalaron dicho fraude con el estudio hecho a los escáneres de las máqinas utilizadas. Las consignas de los laboratorios izquierdistas que funcionan a todo vapor siempre, no tardaron en elaborar una para defender al delincuente de Evo Morales y se colgaron del famoso «golpe de Estado» que, partiendo de los elementos necesarios para considerarlo como tal, nunca existieron.

Los socialistas en sus elaboradas campañas de mentiras y distorsiones, siempre piensan que los demás somos idiotas o que no aprendemos de la historia y se inventan cosas que, para que suceden se requieren de ciertas condiciones como es el caso de un golpe de Estado. Hay un elemento fundamental para que el mismo sea exitoso, desde los tiempos en que el primer golpista en el mundo como lo fue Lucio Sila Félix, militar romano, cónsul y posterior dictador de la Roma tardorepublicana lo diera en Roma en el año 83 a.C. para llevarlo a cabo con éxito: el respaldo militar.

Al candidato socialista «Se le chispoteó»

Explicado los antecedentes más arriba, es propicia la ocasión para reseñar lo que le sucedió en un programa de televisión en Bolivia al pupilo político de Evo Morales y candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora, cuando asistió a ser entrevistado en el programa «Red Uno» y el presentador Frederich Henners les hizo la siguiente pregunta: «¿Hubo fraude en las pasadas elecciones en Bolivia»? A lo que el candidato Luis Arce respondió sin titubear: «Sí, claro que sí».

Está demás decir que, el presentador Henners quedó anonadado con la respuesta contundente del candidato del (MSN) Sr. Luis Arce Catacora y le volvió a preguntar: «¿Hubo fraude? y entonces, fue en esta ocasión que Luis Arce aprovechó la oportunidad dada para rectificar y decir: «Le entendí mal. En las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso ha quedado claro».

Eso que el Chavo del 8 llamaba «Se me chispoteó», es aquello que el ser humano lleva guardado en el subconsciente o almacenado debajo de nuestra propia conciencia. Para entender este proceso sicológico en las personas, usamos el ejemplo metafórico de un iceberg. La conciencia vendría a ser la punta del iceberg (se nota a simple vista) y el subconsciente o inconsciente, vendría siendo la parte baja del iceberg que se encuentra debajo de la línea de flotación y que no la podemos ver a pesar de tener la certeza de que está ahí. En la sicología, el subconsciente o inconsciente se refiere a todo aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia consciencia.

Sin darse cuenta, el subconsciente de Luis Arce afloró e hizo público lo que Juan Evo Morales Ayma y sus dictadores amigos de Nicaragua, Cuba y Venezuela trataron de hacerle cree al mundo: Que en Bolivia no hubo fraude de su parte para quedarse en el poder por cuata vez y que farsamente hubo un golpe de Estado.

Cuando uno observa el vulgar proceder de estos delincuentes políticos de orientación socialista, que con tal de quedarse en el poder inventan mentiras, falsos hechos y esparcen engaños para tergiversar la verdad, me viene a la mente la frase del sabio Alfonso X, el gran rey castellano y primer enciclopedista del mundo Occidental cuando dijo:

«Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen»

Postdata: Ver video con la declaración de Luis Arce Catacora https://www.youtube. com/watch?v=6NG3jvz_5pk

