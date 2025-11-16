Luis Abinader designa nuevos incumbentes en OPRET Y ETED

Jhael Isa Tavárez y Alfonso Rodríguez Tejada

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó mediante decreto a Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y a Alfonso Rodríguez Tejada como administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Isa Tavárez, quin es ingeniero civil, también fungirá como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

De su lado, Rodríguez Tejada, quien sustituye a Martín Robles Morillo, es ingeniero eléctrico egresado de UNAPEC, formación que complementó con una licenciatura en Derecho de la Universidad CDEP.

Posee, además, una maestría en Mecánica Caterpillar del Institute of The Americas en Miami, Florida, y un MBA en Administración de Empresas por UNAPEC.

También es auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001, credenciales que fortalecen su perfil técnico y de gestión.

Su trayectoria profesional incluye funciones como coordinador de mantenimiento eléctrico y cogeneración en Implementos y Maquinarias CxA; gerente de ingeniería del Grupo León Jiménez; director general de Green Future Renewable Energy en Granada, España; y director Facultativo de Cobra Energía en República Dominicana.

Entre 2020 y 2024 se desempeñó como viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, además de viceministro de Energía Nuclear. Desde febrero de 2025 ejercía como viceministro de Energía Eléctrica.