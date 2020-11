Los sofismas de un camaleón oportunista

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

El pasado sábado 14 de octubre del año en curso, salió publicado en este prestigioso medio digital ALMOMENTO.NET , un artículo del Dr. Miguel Espaillat Grullón titulado: «A Trump le han dado de su propia medicina», en donde hacía alusión a la pérdida en la contienda electoral que sufriera el presidente de los Estados Unidos Donald Jhon Trump MacLeod, candidato del Partido Republicano por parte de su contricante Joseph Robinette Biden Finnegan más conocido como «Joe Biden», candidato del Partido Demócrata en los recién pasados comicios del 3 de noviembre.

Como era de esperarse, las exposiciones hechas por Miguel Espaillat en el referido artículo, no son más que las expresiones propias de un socialista resentido, un talibán de la palabra escrita, un arquitecto en escribir un manojo de mentiras para confundir y, por último, la de un individuo cuya conducta e ideas políticas encajan a la perfeccción en las tres palabras que he utilizado en el título de esta humilde opinión para rebatir sus falaces argumentos: sofista, camaleón y oportunista. Me explico.

Es un sofista

Lo primero que tenemos que preguntarno es: ¿Qué es un sofisma? Se entiende como sofisma el argumento o raciocinio falso, formulado con el objetivo de inducir al adversario al error. El término proviene de la palabra «sofista» cuya etimología es griega y su significado es sabiduría y «sophos» que expresa sabios. El que aplica esta técnica del pensamiento se les conoce como sofista. Fue en la Antigua Grecia, producto de las condiciones culturales y sociales de esa nación a principios del siglo V a.C. que alcanzaron su mayor esplendor y eran buscados para educar a los habitantes y dar consejos a los dirigentes políticos.

Eso fue así, hasta que los filósofos Aristóteles y Platón comenzaron a señalar a los sofistas como «tramposos y mentirosos» ya que, engañaban a los demás a través de sus discursos. Desde entonces hasta la fecha a ese tipo de personas se les conoce como «sofistas», que no son más que unos falaces y manipuladores de la palabra oral o escrita para engañar a los demás y adherirlos a sus causas con falsedades y mentiras. Ese es el caso de Miguel Espaillat Grullón, de escritores y pensadores izquierdistas como él.

Es un camaleón

El camaleón es un término que deriva del griego «Chamai» (en el suelo) y «León» que significa «león de tierra» y no es más que un reptil cuya especial habilidad que lo distingue de los demás, es poder cambiar de color para camuflajearse con el entorno y protegerse de sus enemigos.

Pero, esta habilidad no solo se circunscribe en el ámbito animal, sino que hoy es parte inherente en las lides políticas y en los individuos que actúan como el camaleón para poder vivir a pesar de los entornos adversos a sus creencias políticas e ideológicas en donde deciden radicarse. Ese es el caso de los llamados «socialistas a distancia» como lo sintetiza la figura de Espaillat Grullón y muchos otros como él.

A diferencia del entorno reptiliano, el ente humano no nace camaleón. El camaleón político, como es el caso de Espaillat Grullón y su postura frente a los Estados Unidos, su forma de gobierno y su modelo económico, es una construcción basada en opciones y oportunidades. No es producto de la casualidad, género, etnia o confesión de fe. Es la deformación refleja de la crisis de identidad, de valores, de ética y de moral política, que se cobijan bajo la sombra del mejor postor y con fines mezquinamente personales. Ese tipo de personaje quedó retratado magistralmente por la filósofa española Adela Cortina Orts en su reconocido libre titulado: «La moral del Camaleón».

El camaleón político carece de límites y autocensura. Lo que les importa en el fin, con una mentalidad a nivel de Maquiavelo, y los medios son solo eso, herramientas al servicio del destino ulterior. La supremacía de sus creencias ideológicas y políticas se imponen a toda estructura de servicios, valores y principios éticos. La hipocresía, el cinismo y el descaro, son las herramientas que utiliza como métodos de supervivencia.

Es un oportunista político

Estoy seguro que los amables lectores habrán notado que la gran mayoría de los «socialistas», acervos críticos de los Estados Unidos y su capitalismo como modelo económico, residen en el territorio estadounidense o en su defecto, en una nación de Europa con similar estilo de vida. Lo interesante de esta dicotomía política, carente de moral, dignidad y ética, son las excusas para justificar ese fenómeno de ir a vivir justamente a la nación que odian y cuyo modelo económico abogan por susplantar. A eso se les llama oportunismo político e hipocresía.

En ese tenor, las excusas que ha expuesto Miguel Espaillat Grullón para justificar esa inexplicabe conducta que va en contra de sus «principios ideológicos», me han resultado pueriles, cantinflescas, ridículas y cursis. En una de ellas escribió más o menos lo siguiente (cito): «Yo he decidido vivir en los Estados Unidos, para resarcir todo el saqueo de esa nación en contra de la Rep. Dominicana.» (cierro la cita).

.

Esa justificación no la esperaba de un escritor que se jacta de decir que: «Los lectores y los que lo detractan, no lo comprenden porque no están a su altura intelectual para interpretar lo que él escribe». Pero, me voy a sustentar en un hecho histórico que echa por el suelo esa teoría propia de los oportunistas a la cual se acomodó Espaillat Grullón. Haití duró 22 años mancillando el suelo de lo que posteriormente en 1844 se llamó Rep. Dominicana, fusilando a patriotas, persiguiendo a los habitantes, usufructuando su economía y esclavizando esa parte oriental de la isla La Hispaniola. ¿ Porqué Miguel Espaillat Grullón y otros izquierdistas como él, no se han radicado a vivir en Haití y reclamar desde allí esa deuda patriótica e histórica con el pueblo dominicano que carga encima de sus hombros la patria de Francois Dominique Toussaint-Louverture?

La derrota de Donald Trump

Creo que el Dr. Miguel Espaillat Grullón piensa que los lectores que le dispensan su tiempo para leer sus falacias y teorías traída por los cabellos, son idiotas, sufren del Síndrome de Down o son puros analfabetos que carecen de inquietudes y de la recompensa gratificante de adquirir conocimientos a través de la lectura y la investigación. Digo esto partiendo del criterio escrito en el artículo citado más arriba, en donde Espaillat Grullón escribió (cito) :

A Trump le han caído encima (como la conga), los medios de comunicación, la maquinaria mundial más diabólica que existe hoy día. Pero sucede, que esos mismos medios han sido usados por Trump contra quienes él a signado (el intelectual Espaillat debió escribir ha signado) como sus enemigos, valga decir Cuba, Venezuela y Nicaragua». (cierro la cita). Luego escribe lo siguiente: 2- «En la guerra de cuarta generación (la guerra no convencional ideada por Gene Sharp), adoptada por el Departamento de Estado….etc. (cierro cita) https://almomento.net/ a-trump-le-han-dado-de-su- propia-medicina/ 1-Luego escribe lo siguiente:

Todo este entramado es una sarta de mentiras con el objetivo de confundir, echarle lodo a la prensa que no permiten las dictaduras totalitaria comunistas que él defiende pero, que él utiliza a su gusto en la democracia de los Estados Unidos para despretigiar su política y confundir la realidad de los hechos.

Al presidente Donald Trump lo derrotaron dos cosas que hicieron que una parte del electorado norteamericano votara a favor del candidato demócrata: La primera, su incontinencia verbal la cual logró abrirse varios frente innecesarios y sensibles de cara a las elecciones, un craso error que de seguro sus asesores no pudieron evitar por la personalidad del mandatario. No obstante ello, demostró siendo un candidato atípico en la política estadounidense, haber acaparado la simpatía de más de 73 millones de ciudadanos, algo inédito en esa nación y de hecho, dar paso a lo que puede llamarse el «trumpismo».

Lo segundo, fue la llegada de la pandemia del virus chino o el covid-19, que supuso una contracción de la economía, miles de muertes, una parálisis de un desarrollo económico bajo la administración de Trump sin precedentes, donde la tasa de desempleo bajó en su mínima expresión, hubo aumentos en el salario mínimo, se protegió a las industrias, se revertieron acuerdos negativos y perjudiciales hechos durante el gobierno de Obama e hizo que los «amigos europeos» dejaran de coger de pendejo a los Estados Unidos entre otros muchos logros. El pecado de Donal Trump frente al establishment, fue decir lo que muchos callaron y hacer lo que ningún otro se atrevió: defender la integridad de los Estasdos Unidos frente a los «amigos», los avivatos, sus enemigos y los oportunistas de siempre.

¿Quién es Gene Sharp ?

Cuando Espaillat Grullón usa su pluma maquiavélica en contra de un intelectual, se debe a que representa un riesgo frente a los dictadores y regímenes totalitarios que tanto él defiende, que es el caso de Gene Sharp. Es la razón por la cual trata de vincular su teoría de manera indirecta con la derrota de Donald Trump, de paso desacreditarlo (a Sharp) y llevarse de encuentro la imagen de los Estados Unidos. O sea, con un tiro desacreditar a tres objetivos.

Es falso que Gene Sharp sea el autor de la llamada «Guerra de cuarta generación». La génesis de ello fue en 1989 y se debió a la idea del militar William Lind en unión a cuatros oficiales más, los cuales redactaron un documento al que titularon: «El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación» y que fue adoptado dentro de la doctrina militar estadounidense y no deja de implicar el uso de las armas y la violencia como instrumentos de lucha. Todo lo contrario a lo que sostiene Gene Sharp.

Gene Sharp fue un político, filósofo, escritor y politólogo estadounidense, cuya particularidad de sus obras escritas y reproducidas mundialmente, fue establecer la defensa de la no violencia como instrumento de lucha contra el poder dictatorial. Sus obras más conocidas en ese tenor fueron: «La política de la acción no violenta» y «De la dictadura a la democracia». El mensaje clave que sostiene Sharp en sus obras es que «El poder de las dictaduras proviene de la obediencia voluntaria del pueblo que gobiernan, y que, si la gente puede desarrollar técnica para retener ese consentimiento, estos regímens se derrumban». En consecuencia, el gobierno de Trump no cae en esta categoría porque no era una ditadura como pretende hacer ver el sofisma de Espaillat Grullón.

El mensaje de Gene Sharp ha repercutido a nivel mundial y su técnica para derrocar dictaduras, regímenes autoritarios y represivos, han sido un referente de su éxitos en favor de los pueblos. Podemos citar los casos siguientes: la caída en Servia del dictador Slobodan Milosevic, en Egipto la de Hosni Sayyid, Mubarack, en Ucrania la de Viktor Yanukovych y en Birmania la de Aung San Suu Kyi. Sin dejar de mencionar las llamadas «revoluciónes de colores» en naciones de la extinta Unión Soviética.

Esa es la razón por la cual Hugo Chávez dijo por televisión que Gene Sharp «era una amenaza»; que en Irán lo presentaban como un conspirador del gobierno teocrático; que en Rusia allanaron la imprenta donde se imprimían sus libros y la librería donde estaban «se quemó» y Noam Chomsky lo anatemizó. Era obvio que el comunista Miguel Espaillat Grullón no podía hacer lo contrario. Debo recordarle que la teoría de Gene Sharp no fue para derrocar democracias, sino dictaduras y totalitarismos.

En todo caso, si así hubiera sucedido -como usted afirma aviesamente-, lo que creó Gene Sharp me parece que sería lo justo en el mundo de las divergencias y de la geopolítica. ¿O acaso a usted se le olvidó que Ernesto Guevera de la Serna «El Che», proclamó exaltado en un mensaje en la Primera Conferencia Tricontinental de La Habana en Junio de 1966, que : «!Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo…!.» Como dice el viejo dicho: » O jugamos todos o rompemos la baraja.» ¿No les parece Sr. Espaillat Grullón?

JPM

