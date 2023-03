Los primeros V siglos de la iglesia

Siendo Jesucristo de unos treinta y tres años de edad, decidió edificar su iglesia en la tierra, dentro de una cultura y religión conocida, como era el judaísmo. Sin embargo, él tenía una cosmovisión, de que su iglesia debía ser plantada en todas las naciones, por medio de los creyentes en él. No era fácil, que una persona nacida dentro de un contexto de religión nacionalista, se atreviera a establecer una iglesia de alcance mundial.

Jesús preparó a sus discípulos, a través de enseñarles sobre otras ovejas que debía traer a su redil; del concepto de predicación de un arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones; también su tratamiento con personas de otras naciones residentes en Jerusalén y sus comarcas y; sobre todo, mandar a predicar el evangelio en todas las naciones.

Los discípulos de Cristo, eran de Galilea, donde él se había criado. Ellos, como él, tenían una visión más amplia de su relación con otras culturas. Galilea no era el centro de la religión judía, sino Jerusalén. Además, tampoco era el centro del reinado, sino Judea, donde quedaba la ciudad de David, Belén. Estas realidades favorecían el surgimiento de una religión de alcance universal, lo cual él aprovechó en favor del cristianismo.

El día de pentecostés, después de la pascua en la cual Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado, se inauguró o quedó abierta para todo el mundo la iglesia. Personas que residían en diecisiete lugares, escucharon el evangelio en sus lenguas en las cuales habían nacido, por medio del Espíritu Santo, quien capacitó a los apóstoles para que hablaran dichos idiomas. Hubo como tres mil bautismo ese día; éste es el primer milagro dentro de la nueva fe y religión cristiana.

Es evidente que, el desafío para estos discípulos de impulsar la obra de Cristo, sería muy difícil. Puesto que muchos de ellos no entenderían el compromiso de romper con su religión y cultura, para introducirse a un mundo con el cual no tenían mucho contacto, puesto que los judíos no se relacionaban con los gentiles. Sin embargo, su Señor y Maestro, les había encomendado dicha labor de «id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

El apóstol Pedro, Juan y Jacobo quienes eran los principales entre los apóstoles enfrentaron grandes dificultades, puesto que los primeros fueron encarcelados y el último lo mataron, por causa del evangelio. Pero, esto no impidió que el evangelio traspasase la frontera del Israel, más bien, contribuiría a que con mayor rapidez y valor el evangelio fuera predicado. La fe atacada, engendra mayor adeptos. Una verdad no se deja de decir, porque alguien la ataque.

Un hombre importante lo fue el apóstol Pablo, quien siendo judío era ciudadano romano, criado en Sicilia. El conocía a perfección la cultura helénica, la cual había conquistado a su reino griego y al imperio romano. Sin lugar a duda, que esta adquisición favoreció al cristianismo, y Pablo predicó el evangelio en todo el mundo conocido de ese entonces. Pablo es considerado el apóstol de la gracia y de los gentiles, a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia en defensa del judaísmo.

La iglesia fue capaz de sobrevivir al ataque del judaísmo, como también del paganismo. Estas victorias, reafirmaban la fortaleza, y la visión universal del cristianismo. Por eso, en el siglo IV, el cristisanismo fue oficializado por el Imperio romano, lo que contribuyó a su expansión más allá del imperio. Dios bendijo el cristianismo, pero el imperio afectó algunas doctrinas cristianas, debido a su influencia para imponerse sobre las culturas.

Lo preciado de éstos primeros siglos del cristianismo, es que sirvieron no sólo para definir y sostener la verdadera enseñanza de Cristo, sino que con las filosofías de la época comenzó a tener contacto. Esto hacía que, estas doctrinas, se impusieran en la conciencia de la sociedad y ésta reconociera al cristianismo como una verdadera religión. Los pueblos respetaron al cristianismo, aunque no se convirtieran a él. Estos V siglos son fundamentales para la iglesia de Cristo en el mundo.

