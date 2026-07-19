Presidenciales de RD y el Plan Cóndor 2.0 de la CIA (2 de 2)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Preliminar

Para que el lector retome el hilo del tema que estamos tratando, transcribo el último párrafo de la primera parte que corresponde a este artículo, el cual reza así: El Plan Cóndor fue ideado por Estados Unidos y coordinado por la CIA con las dictaduras que operaban en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil; que precisamente habían sido impuestas a sangre y fuego por Estados Unidos para dominar, robar y saquear los recursos naturales de esos países. Luego, con el tiempo, este plan se extendió a los restantes países de América del Sur, como Perú, y por casi toda América Central (Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras)”.

De ahora en adelante, las cuartillas que presento pertenecen a la segunda y última parte de este trabajo.

1 – En este Plan Cóndor, la persecución, encarcelamientos, torturas y muertes fueron la política de las corporaciones transnacionales estadounidenses en nuestra América, para como ya expliqué. Apropiarse por las malas de los recursos naturales de estas naciones bajo el asedio imperialista. Esta transaccionalidad operaba con una red de cooperación clandestina entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Posteriormente, con Perú y Ecuador. Con este método las fronteras dejaron de ser un refugio. Los agentes de la CIA y de las dictaduras militares secuestraban o asesinaban a opositores políticos incluso si estaban exiliados en otros países del continente. En este quehacer macabro, desde 1975 las dictaduras compartían información detallada sobre «subversivos» y se enviaban prisioneros de un país a otro para ser interrogados, torturados o eliminados. En aquella época, hasta tener un libro prohibido era un crimen que se podía pagar con una sentencia de muerte extrajudicial.

2 – En esta operación de persecución, tortura y muerte, Argentina fue el epicentro operativo. Allí funcionó el principal centro de detención y tortura de la red, conocido como Automotores Orletti, donde militares extranjeros torturaban a sus propios compatriotas. Se estima que hasta 30,000 personas fueron desaparecidas o asesinadas durante el régimen militar. Aquí se perfeccionaron los llamados «vuelos de la muerte», donde las víctimas eran arrojadas vivas al mar desde aviones. En Argentina, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, los principales dictadores fueron los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone.

3 – En Chile, mediante el Plan Cóndor, se derrocó al presidente democrático y socialista Salvador Allende para imponer al dictador Augusto Pinochet. Bajo la dictadura de Augusto Pinochet se creó la temible policía secreta (DINA). Esta policía eminentemente criminal fue el cerebro logístico original del plan. Más de 5,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron. Sus agentes realizaron operativos en el exterior, como el asesinato con coche bomba del exministro Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976 y el atentado contra el general Carlos Prats en Buenos Aires.

4 – En Uruguay, bajo la dictadura del presidente cívico-militar Juan María Bordaberry, mediante el Plan Cóndor se llevó a cabo la represión de miles de presos políticos y un saldo de cientos de desaparecidos y exiliados. Las fuerzas de seguridad uruguayas colaboraron estrechamente con Argentina en el marco del llamado «Vuelo Cero» para exterminar a militantes opositores y sindicalistas. La historia de represión y la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas se documenta a través de archivos y testimonios en Sitios de Memoria Uruguay.

5 – Paraguay sufrió una de las dictaduras más largas de la región bajo el régimen de Alfredo Stroessner. Se estima que el terrorismo de Estado dejó centenares de desaparecidos y decenas de miles de víctimas de persecución, exilio y brutales torturas. La magnitud de estos crímenes fue expuesta gracias al descubrimiento de los Archivos del Terror por parte del activista Martín Almada.

6 – Bolivia, con el dictador Hugo Banzer Suárez, y Brasil, con el sátrapa Emilio Garrastazu Médici, fueron actores clave del Plan Cóndor en el Cono Sur. Las dictaduras brasileña y boliviana utilizaron la Escuela de las Américas y métodos similares para reprimir a líderes sindicales, intelectuales y grupos guerrilleros. En Bolivia, la represión fue particularmente dura contra los movimientos obreros y mineros, mientras que miles de opositores al régimen brasileño huyeron a países vecinos como Uruguay o Chile, convirtiéndose en los primeros objetivos transnacionales de la red.

7 – El Plan Cóndor dejó un saldo estimado de más de 50.000 personas asesinadas. De ese total, se calcula que aproximadamente 30.000 corresponden únicamente a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura en Argentina. Los torturados y detenidos se cuentan por cientos de miles de disidentes políticos, sindicalistas, estudiantes y religiosos, los cuales fueron encarcelados ilegalmente y sometidos a tortura extrema dentro de la red de campos de concentración de los países miembros. Estas cifras fueron compiladas por organismos de derechos humanos e investigaciones judiciales a partir de la represión transnacional coordinada por dictaduras sudamericanas.

8 – Es de lugar resaltar aquí que, en Guatemala, como resaca del Plan Cóndor, el general golpista y dictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983, bajo su régimen hubo un genocidio de casi dos mil indígenas y que su táctica contra las guerrillas de “quitar el agua al pez” generó la muerte de más de 200 mil campesinos, entre ellos el 80% de indígenas.

Estados Unidos cambia de tácticas (qué hacer) y estrategias (cómo hacer)

9 – Todas estas formas militares y de la CIA para imponer dictadores, combatir guerrillas, organizaciones sindicales y activistas sociales, en cierta forma fueron maneras brutas y costosas. Pero sucede que, en este momento, para los mismos fines, desde hace algún tiempo están implementando métodos más sofisticados para dominar y subyugar. En este cambio de la fuerza y poder bruto, pasaron a usar el poder judicial para deshacerse de gobernantes insumisos. Con tal método derrocaron a Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y a otros tantos. Con el mismo método judicial le hicieron la vida imposible a Lula da Silva.

10 – En este contexto, las arremetidas del imperio contra Venezuela y Cuba constituyen los ejemplos más iracundos del imperialismo. Desde que Fidel y Chávez llegaron al poder, conspiraron para derrocarlos usando todos los métodos habidos y por haber. El interés por Venezuela es el petróleo y sus demás casi infinitos recursos naturales, que el imperialismo cree que son suyos. Donald Trump lo ha dicho públicamente: ese petróleo es nuestro. Respecto a Cuba, el sadismo del imperio ha sido proverbial. No por petróleo, sino para que sirva de ejemplo a quienes osen desafiar el imperio.

Accionar de la embajadora Leah Francis Campos en RD

11 – Desde hace algunas semanas, la embajadora norteamericana en nuestro país, señora Leah Francis Campos, está en eso de barajar el candidato que el imperialismo quiere de presidente en el 2028 de nuestra RD. Se quiere a alguien que represente los intereses de las corporaciones norteamericanas. Desde ya, los norteamericanos están viendo que el pueblo quiere en la presidencia a una figura nueva. Es que la nación está cansada de los mismos aspirantes presidenciales de siempre, aunque para los norteños cualquiera daría lo mismo, porque todos tienen la mente colonizada y, por ende, cualquiera de ellos respondería gustoso a gobernar sirviendo a los intereses del imperialismo.

12 – Como hemos visto, el imperialismo se ha decantado por dos pencos. El perfil político, social, educativo y cultural de ambos se parece mucho a los de Volodímir Zelensky, Javier Milei, Daniel Noboa, Nasri Asfura y Abelardo de la Espriella. Los dominicanos que la embajadora y la CIA tienen en preselección son proyanquis y diferentes a la generación de la “Raza Inmortal” que vinieron por Constanza, Maimón y Estero Hondo a inmolarse por la patria. Tanto el uno como el otro, en aras de ganar ascenso social y poder político, gustosos harían el papel de títeres del imperio.

A modo de conclusión

13 – En definitiva, “los pencos” referidos constituyen el plan 2.0 de CIA. Ellos tienen el perfil social, político y educativo de los nuevos individuos que el imperialismo requiere para gobernar a los países que integran su área de influencia. Esta decisión es en vista de que ya no es posible con los viejos métodos de sangre y fuego colocar en el poder a dictadores de la calaña de Trujillo, Somoza, Batista o Stroessner.

14 – Ahora nos imponen otro tipo de marionetas con fraudes electorales, inteligencia artificial, con dólares, con ayuda de una justicia sumisa, con presión directa desde Washington y Wall Street, y por medio de una prensa vendida o de propiedad del mismo imperialismo. Es la nueva manera de impedir que la izquierda llegue al poder. Es que no quieren a ningún presidente progresista que impida en sus respectivos países el saqueo de recursos naturales que vienen haciendo desde cien años atrás. Por ello hay que evitar como sea que en nuestra América surjan nuevos Fidel, nuevos Chávez, nuevos Maduros, nuevos Kitchener, nuevos Petro…

15 – En este momento de conspiración siniestra contra nuestra América hispana, si los demás aspirantes a presidentes de la República Dominicana se descuidan, solo olerán donde la CIA guisa un locrio con pollo gringo aderezado con una salsa con la que también preparan sus hamburguesas.

A mis lectores, les dejo la palabra…

sp-am