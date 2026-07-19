Presidenciales de RD y el Plan Cóndor 2.0 de la CIA (2 de 2)

Preliminar
Para que el lector retome el hilo del tema que estamos tratando, transcribo el último párrafo de la primera parte que corresponde a este artículo, el cual reza así: El Plan Cóndor fue ideado por Estados Unidos y coordinado por la CIA con las dictaduras que operaban en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil; que precisamente habían sido impuestas a sangre y fuego por Estados Unidos para dominar, robar y saquear los recursos naturales de esos países. Luego, con el tiempo, este plan se extendió a los restantes países de América del Sur, como Perú, y por casi toda América Central (Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras)”.
De ahora en adelante, las cuartillas que presento pertenecen a la segunda y última parte de este trabajo.
1 – En este Plan Cóndor, la persecución, encarcelamientos, torturas y muertes fueron la política de las corporaciones transnacionales estadounidenses en nuestra América, para como ya expliqué. Apropiarse por las malas de los recursos naturales de estas naciones bajo el asedio imperialista. Esta transaccionalidad operaba con una red de cooperación clandestina entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Posteriormente, con Perú y Ecuador. Con este método las fronteras dejaron de ser un refugio. Los agentes de la CIA y de las dictaduras militares secuestraban o asesinaban a opositores políticos incluso si estaban exiliados en otros países del continente. En este quehacer macabro, desde 1975 las dictaduras compartían información detallada sobre «subversivos» y se enviaban prisioneros de un país a otro para ser interrogados, torturados o eliminados. En aquella época, hasta tener un libro prohibido era un crimen que se podía pagar con una sentencia de muerte extrajudicial.
2 – En esta operación de persecución, tortura y muerte, Argentina fue el epicentro operativo. Allí funcionó el principal centro de detención y tortura de la red, conocido como Automotores Orletti, donde militares extranjeros torturaban a sus propios compatriotas. Se estima que hasta 30,000 personas fueron desaparecidas o asesinadas durante el régimen militar. Aquí se perfeccionaron los llamados «vuelos de la muerte», donde las víctimas eran arrojadas vivas al mar desde aviones. En Argentina, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, los principales dictadores fueron los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone.
3 – En Chile, mediante el Plan Cóndor, se derrocó al presidente democrático y socialista Salvador Allende para imponer al dictador Augusto Pinochet. Bajo la dictadura de Augusto Pinochet se creó la temible policía secreta (DINA). Esta policía eminentemente criminal fue el cerebro logístico original del plan. Más de 5,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron. Sus agentes realizaron operativos en el exterior, como el asesinato con coche bomba del exministro Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976 y el atentado contra el general Carlos Prats en Buenos Aires.
4 – En Uruguay, bajo la dictadura del presidente cívico-militar Juan María Bordaberry, mediante el Plan Cóndor se llevó a cabo la represión de miles de presos políticos y un saldo de cientos de desaparecidos y exiliados. Las fuerzas de seguridad uruguayas colaboraron estrechamente con Argentina en el marco del llamado «Vuelo Cero» para exterminar a militantes opositores y sindicalistas. La historia de represión y la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas se documenta a través de archivos y testimonios en Sitios de Memoria Uruguay.
5 – Paraguay sufrió una de las dictaduras más largas de la región bajo el régimen de Alfredo Stroessner. Se estima que el terrorismo de Estado dejó centenares de desaparecidos y decenas de miles de víctimas de persecución, exilio y brutales torturas. La magnitud de estos crímenes fue expuesta gracias al descubrimiento de los Archivos del Terror por parte del activista Martín Almada.
6 – Bolivia, con el dictador Hugo Banzer Suárez, y Brasil, con el sátrapa Emilio Garrastazu Médici, fueron actores clave del Plan Cóndor en el Cono Sur. Las dictaduras brasileña y boliviana utilizaron la Escuela de las Américas y métodos similares para reprimir a líderes sindicales, intelectuales y grupos guerrilleros. En Bolivia, la represión fue particularmente dura contra los movimientos obreros y mineros, mientras que miles de opositores al régimen brasileño huyeron a países vecinos como Uruguay o Chile, convirtiéndose en los primeros objetivos transnacionales de la red.
7 – El Plan Cóndor dejó un saldo estimado de más de 50.000 personas asesinadas. De ese total, se calcula que aproximadamente 30.000 corresponden únicamente a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura en Argentina. Los torturados y detenidos se cuentan por cientos de miles de disidentes políticos, sindicalistas, estudiantes y religiosos, los cuales fueron encarcelados ilegalmente y sometidos a tortura extrema dentro de la red de campos de concentración de los países miembros. Estas cifras fueron compiladas por organismos de derechos humanos e investigaciones judiciales a partir de la represión transnacional coordinada por dictaduras sudamericanas.
8 – Es de lugar resaltar aquí que, en Guatemala, como resaca del Plan Cóndor, el general golpista y dictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983, bajo su régimen hubo un genocidio de casi dos mil indígenas y que su táctica contra las guerrillas de “quitar el agua al pez” generó la muerte de más de 200 mil campesinos, entre ellos el 80% de indígenas.
Estados Unidos cambia de tácticas (qué hacer) y estrategias (cómo hacer)
9 – Todas estas formas militares y de la CIA para imponer dictadores, combatir guerrillas, organizaciones sindicales y activistas sociales, en cierta forma fueron maneras brutas y costosas. Pero sucede que, en este momento, para los mismos fines, desde hace algún tiempo están implementando métodos más sofisticados para dominar y subyugar. En este cambio de la fuerza y poder bruto, pasaron a usar el poder judicial para deshacerse de gobernantes insumisos. Con tal método derrocaron a Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y a otros tantos. Con el mismo método judicial le hicieron la vida imposible a Lula da Silva.
10 – En este contexto, las arremetidas del imperio contra Venezuela y Cuba constituyen los ejemplos más iracundos del imperialismo. Desde que Fidel y Chávez llegaron al poder, conspiraron para derrocarlos usando todos los métodos habidos y por haber. El interés por Venezuela es el petróleo y sus demás casi infinitos recursos naturales, que el imperialismo cree que son suyos. Donald Trump lo ha dicho públicamente: ese petróleo es nuestro. Respecto a Cuba, el sadismo del imperio ha sido proverbial. No por petróleo, sino para que sirva de ejemplo a quienes osen desafiar el imperio.
Accionar de la embajadora Leah Francis Campos en RD
11 – Desde hace algunas semanas, la embajadora norteamericana en nuestro país, señora Leah Francis Campos, está en eso de barajar el candidato que el imperialismo quiere de presidente en el 2028 de nuestra RD. Se quiere a alguien que represente los intereses de las corporaciones norteamericanas. Desde ya, los norteamericanos están viendo que el pueblo quiere en la presidencia a una figura nueva. Es que la nación está cansada de los mismos aspirantes presidenciales de siempre, aunque para los norteños cualquiera daría lo mismo, porque todos tienen la mente colonizada y, por ende, cualquiera de ellos respondería gustoso a gobernar sirviendo a los intereses del imperialismo.
12 – Como hemos visto, el imperialismo se ha decantado por dos pencos. El perfil político, social, educativo y cultural de ambos se parece mucho a los de Volodímir Zelensky, Javier Milei, Daniel Noboa, Nasri Asfura y Abelardo de la Espriella. Los dominicanos que la embajadora y la CIA tienen en preselección son proyanquis y diferentes a la generación de la “Raza Inmortal” que vinieron por Constanza, Maimón y Estero Hondo a inmolarse por la patria. Tanto el uno como el otro, en aras de ganar ascenso social y poder político, gustosos harían el papel de títeres del imperio.
A modo de conclusión
13 – En definitiva, “los pencos” referidos constituyen el plan 2.0 de CIA. Ellos tienen el perfil social, político y educativo de los nuevos individuos que el imperialismo requiere para gobernar a los países que integran su área de influencia. Esta decisión es en vista de que ya no es posible con los viejos métodos de sangre y fuego colocar en el poder a dictadores de la calaña de Trujillo, Somoza, Batista o Stroessner.
14 – Ahora nos imponen otro tipo de marionetas con fraudes electorales, inteligencia artificial, con dólares, con ayuda de una justicia sumisa, con presión directa desde Washington y Wall Street, y por medio de una prensa vendida o de propiedad del mismo imperialismo. Es la nueva manera de impedir que la izquierda llegue al poder. Es que no quieren a ningún presidente progresista que impida en sus respectivos países el saqueo de recursos naturales que vienen haciendo desde cien años atrás. Por ello hay que evitar como sea que en nuestra América surjan nuevos Fidel, nuevos Chávez, nuevos Maduros, nuevos Kitchener, nuevos Petro…
15 – En este momento de conspiración siniestra contra nuestra América hispana, si los demás aspirantes a presidentes de la República Dominicana se descuidan, solo olerán donde la CIA guisa un locrio con pollo gringo aderezado con una salsa con la que también preparan sus hamburguesas.
A mis lectores, les dejo la palabra…
sp-am
Caramba Espaillat y tu que nos recomendaste votar por Trump poque era la mejor alternativa en ese momento. Tiene algun comentario al respecto.
Señor Espalliat
pregúntale a un Cubano
dentro y fuera de Cuba si
necesitan otro Fidel.
estoy seguro que los insultos lloverán
sobre su persona.
ya que usted desde la distancia
tiene una visión diferente al que vive las
penurias del Cubano de a pie.
ya el mundo despertó
de las mentiras del comunismo trasnochado.
Ya hasta dentro de Cuba
personas como Ana bensi
sin tapujos vierte duras críticas
a lo que usted desde la distancia defiende.
Ana es una joven de menos de 20 años.
Pero es que estos lectores no razonan , que este Gatico de Angora toca la misma melodia en toda la porqueria de retorica que mal escribe, no entren y veran que este gatico de callejon dejara de grunir por este medio, aunque siendo de Angora el aunque se lo metan o se lo saquen el como quiera llora.
Miguel, con esa opinión te disparaste al pie. Hablas de dictaduras pasadas, lo condena, y consideras ese estilo horrendo. En eso estoy de acuerdo, pero SEÑORASO!, Cómo le llamas tu al sistema comunista? Cómo describes tu su forma de gobernar? O, estarás tu haciéndote el chivo loco ignorando la verdad, de que el comunismo es en realidad una dictadura izquierdista, igual o peor que de la derecha? Y que solo el ideal que profesan los separan?
Y para mas decirte, la dictadura comunista es aun peor, porque no se conforma con solo oprimir la sociedad del país que gobiernan, también tienen la ambición de doblegar a otros a través de la táctica en influenciar a la izquierda de otras naciones, para que una vez lleguen al poder con el uso democrático hagan los cambios necesarios para transitar a ese ideal. Como paso en Venezuela, y en Nicaragua, y casi lo logran en Bolivia, Ecuador, y Colombia. Y aun son responsables de los progresistas en los EU. Gracias a Dios que todavía la democracia tiene peso, de… Leer mas »
Que desilusión! Estaba tratando de leer algo interesante, algo nuevo, y todo lo que veo es la misma retórica de un ensayo histórico-comunista contra los EU. Veo que esa linea de escribir no vas a cambiar, has alienado, una gran parte de lectores potenciales, solo para satisfacer a los dos o tres cabezas de hormigas de la extrema izquierda que leen y te alaban como un dios. Recuerdas que la mayoría que te comentan, es para refutar tu discurso.
Miguel Espaillat (CacoEmaco) tiene veinte años repitiendo la misma historia con diferentes titulares en este medio digital.
ASI ES…
En cada uno de los señalamientos que hace el señor Don Miguel Espaillat, yo quiero que el supuesto doctor Raúl Hernandez niegue un solo señalamiento de lo que se expone. Ese señor lo más que se puede haber graduado , haber hecho un doctorado es en estupideces, pues nunca he leído un comentario más estupido que los que escriben el tal doctor y el que se identifica xxxx. Son dos disparatados.
Como todo comunista, muchos insultos, y ningún argumento
Otro articulo «vacio y sin importancia».
Inventado por el autor.
Debe ir a la «bandeja de recilaje».
Estás ahuyentando los lectores de este otrora prestigioso diario digital.
Si no lo aconsejan, el final será un desastre.
Dr. Raúl Hernández P.
ATENCIÓN PÚBLICO:
ATENCIÓN PÚBLICO: Miguel Espaillat es un charlatanaso grande…aquí se pone a criticar las dictaduras…pero, es que el maId.itísimo sistema comunista que él defiende, NO puede existir sin dictadura…En Latinoamérica de los 50 a 80s hubo dictaduras de derecha, solo POR MOTIVOS CIRCUNSTANCIALES de la confrontación URSS-EEUU, y la prueba de que fue circunstancial, es que al terminar la guerra fría, desaparecieron todas las dictaduras de derecha, sin embargo, en el caso de la izquierda, no es un tema circunstancial, sino que EL SISTEMA COMUNISTA ES INHERENTEMENTE DICTATORIAL, ¡ESA ES SU NATURALEZA!…Espaillat es un lambón de dictaduras, que idolatra las dictaduras… Leer mas »
Excelente comentario, porque todas las dictaduras de Derecha desaparecieron al terminar la guerra fría…YA LAS TODAS DICTADURAS QUE QUEDAN EN EL MUNDO SON DE IZQUIERDA, PORQUE ESA ES LA NATURALEZA PROPIA DE LA IZQUIERDA: ¡SIEMPRE TIRANÍA Y DICTADURA!
Muy cierto.
Miguel Espaillat tus dictaduras preferidas son las que existen actualmente.
Pero Trump está dándole mambo peseao
Señor Espalliat
los sistemas perfectos o al menos buenos
son los de la ex URSS.
China, Corea del Norte
Cuba, Nicaragua y Venezuela.
por mencionar unos cuantos.
sistemas por cierto
todos fracasados, en excepción de China
ya que adoptaron el malvado capitalismo
como forma económica.
lo bueno es que usted
vive o vivió con los malos
me imagino que se sacrifico.
Miguelicho: ya que estás obsesionado con una vaina tan antigua como la operación Cóndor, también debes hablar de las perversidades comunistas, que SON MUCHO PEORES: El salto adelante de Mao(70MM de muertos), Las purgas y los gulags de Stalin, La masacre de Camboya de Pol Pot, Las guerrillas asesinas de Fidel, o el Secuestro electoral de daniel ortega(que es un hecho ACTUAL)…pero, LOS FANÁTICOS COMUNISTAS COMO TÚ, NI PIENSAN, NI RAZONAN
Este es un titular locø, mezclando la myerda con la magnesia..Nada tienen que ver los presidenciables de RD, con una vaina prehistórica como la tal operación Cóndor…
Ya se jodio el sabado por este ORANGUTAN mama Bimbolo con Cebillo,vive en NY de todas las ayuda sociales y es Comunistas y aqui en RD tiene una pension solidaria desde el 2020 de 90mil pesos mensuales sin haber trabajado en el estado Dominicano y es el mas odiado en este periodico digital
Miguelucho: Alguien que te consiga un calendario, para que despiertes…porque ¡Ya estamos en el 2026!…y sigues hablando pendejadas de un tal plan cóndor de hace 60 años…pero te haces el chivo loco con diez mil diabluras mucho peores que hicieron y todavía hacen los dictadores comunistas que tanto te gustan…esos asesinos ladrones ¡Son tus dioses!
CORROBORO… SE QUEDÓ EN LA UASD DE 1966…
Este análisis es un gran aporte para la nueva generación que pueda enfilarse por el estudio y la investigación. Los datos son irrefutables. Invito a don Miguel a que recolecte todos esos artículos para construir una formidable obra .
Es una historia terriblemente triste la época de esos dictadores. El mejor regalo a los lectores es un libro para la nueva generaciones. Me solidarizo con julio cons en su opinión. Excelente!!!
Pero que obra puede recopilarse de la retahíla de cosas repetidas que con diferentes titulares publica este obsesivo fanático extremista Miguel Espaillat alias CacoEmaco?
Si eres su tocayo también eres otro CacoEmaco pero embobao
Bla, bla blá y mas disparates desde la comodidad del imperio.
CORROBORO: RD$90 MIL DE «PENSIÓN SOLIDARIA», MÁS «TODOS LOS GOLPES» EN NUEVA YORK.
Miguel Espaillat solo recordarte que todo lo que describe en cada uno de tus párrafos, fue bajo el enfrentamiento Oriente Occidente.
La Guerra Fría EEUU contra Unión Soviética.
Fue la lucha de la democracia contra el comunismo internacional.
Ustedes los comunistas le agregaron saqueo imperialista etcétera.
Pero al fin igual que ahora es la lucha por el dominio geopolitico mundial
Miguel no importa como tu presente la historia miles de muertos y desaparecidos Cuando to Esta Lidiando con Animales nunca te van a Entender
Oh, mierdd, la misma cantaleta de todos los sabados…
Miguel Cuando un **** Callejero Come Mierdd tú le quemas la boca y vuelve a comer Miredd pero esta información es valiosa yo sabía esta información pero es bueno para que la juventud lo sepa tenemos muchos Parásitos en la sociedad y tú eres la medicina muchas gracias Miguel por tu aportación y coraje
BUENO, PERO TODO DEPENDE DE CUALES LECTORES , PORQUE HAY UNOS LECTORES QUE NIEGAN ESOS DATOS POR ACONDICIONAMIENTO, POR SUNISION QUE CREEN EN LAS BONDADES DEL IMPERIALISMO ELLOS SABEN QUE ESOS DATOS SON IRREFUTABLES. PERO POSEEN MENTALIDAD ESTOLIDAD, ATROFIADA, SUS CEREBROS ALQUILADOS Y RETORCIDOS CARECEN DOCUMENTACION Y NIEGAN LA HISTORIA AUNQUE SABEN QUE TODO ESO ES VERDAD Y NO TIENEN CAPACIDAD IDELOGICA PARA REBATIR ESTOS ACUDEN A INSULTOS Y
100%Correcto
C I T O: ‘… hay lectores que niegan esos datos por acondicionamientos, por sumisión, que creen en las bondades del imperialismo. Ellos saben que esos datos son irrefutables…’… no podríamos, nosotros… los que estamos del… lado contrario, pensar… lo mismo, de los que… aquí, criticas… que su bando… ejecuta lo mismo… en caso de que… tengas razones… eso es, para mí… de las acciones… que estos zurdos… SIEMPRE, se creen… que son ellos… los perfectos… y en su sistema… el pueblo, lo aborrece… y tienen que tragarse… lo que sienten…
Cuales son las bondades de otros sistemas?
El de China con más de 1,200 millones de personas adocenados o el ruso con su dictador Putin?
De Irán y su dictadura teocratica criminal?
Corea del Norte con su Dios kin yong-un
Ah! Los Castro y su feudo Cuba.
No. El debilitado Chivista/Maduro.
Quizás el de Nicaragua.
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Comunista imbécil: ¿Pero de qué maIditos datos es que estás hablando?…¿Vainas que pasaron por circunstancias de una guerra fría que YA TERMINÓ?…En esa época los dos bandos hacían vainas crueles para joder cada uno al otro…¿O te crees que tus dictadores comunistas son mansos angelitos?…Ya después de terminada la guerra fría, los únicos que han mantenido brutalidad dictatorial sistemática son los comunistas, porque ese rastrero sistema comunista se fundamenta en dictadura, miseria, y exterminio de libertades, y de otro modo no puede existir…SOLO IMBÉCILES SIN CEREBRO COMO TÚ, APOYAN UN SISTEMA TAN MARRDITO Y MISERABLE COMO ESE, QUE NO DEJA… Leer mas »