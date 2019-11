Los nuevos retos de Leonel Fernández

Cualquiera pensaría que el discurso de poco mas de media hora, que pronunciara Leonel Fernández el pasado 20 de octubre, es el inicio de un nuevo proceso político que estaba por despertar, aunque todos sabemos que, hace ya muchísimo tiempo que venía fraguándose.

Lo mas que podemos admitir -sobre la naturaleza y consecuencia de dicho proceso- es que, este singular re acomodamiento político, ya no cabía en los límites internos de un partido que prácticamente cumplió su misión histórica. Nada le falta por hacer -ni bueno ni malo- al otrora “partido de Juan Bosch”.

De manera que Fernández, se ha colocado en la misma posición que su mentor adoptó en 1973. Inclusive, aduce los mismos argumentos que nos presentara don Juan. Con las diferencias que marcan ese medio siglo de historia, y el hecho -bastante relevante, por cierto- de que, en esta ocasión, el partido no está en la oposición y es mucho mas grande que el PRD de entonces.

Establecer la marca “La Fuerza del Pueblo”, como la opción política válida para representar el pensamiento de Juan Bosch, a los 110 años de su natalicio, sin dudas que habrá de ser una labor titánica. No sólo para su presidente sino, para toda la Alta Dirección de ese nuevo conglomerado que, a diferencia de la “Comisión Permanente” que siguió a don Juan, está compuesta por un vario pinto ideológico muy amplio.

Al Viejo lo siguió un puñado de gente buena. Unos, medio-socialistas, y otros, patriotas de diversas tendencias; pero todos estaban en la franja política reinante en el momento, eran de izquierdas, “gente de avanzada”.

A Leonel Fernández lo sigue gente de derechas, patriotas nacionalistas, conservadores, ex marxistas y socialistas de nuevo cuño; pero, sobre todo, un pelotón de gente del pueblo que, tan sólo pide “cese a la corrupción y a la impunidad”. A estos últimos les importa un bledo el aspecto ideológico.

De la variedad de los pasajeros, depende la duración y la calidad del viaje; eso dice mi papá, Ramón Robles. De modo que Leonel tendrá que asumir un discurso que satisfaga las expectativas de unos y de otros. Y tendrá que hacerlo contra el tiempo pues, la primera parada es en junio venidero. Una tarea muy compleja y demandante en grado extremo, que necesitará la mayor cooperación de todo el equipo.

Yo sé que Leonel comprende, que él no es Juan Bosch, que no estamos en 1973 y que el enemigo principal -que para esa fecha era el presidente Joaquín Balaguer- hoy día es alguien de razonamiento mas limitado; pero, de sentimientos y accionar absolutamente primitivos. Con la agravante, de que, ese espécimen en cuestión, es el titular del Poder Ejecutivo y a la vez, el auto definido, como: “el enemigo a vencer” en las elecciones de mayo.

Este doble standard de Danilo Medina, obliga a Fernández a moverse con el mayor sigilo y desde luego, con el “capitán cautela”, como asistente. Con esta persona en la primera magistratura, hay que recordar que los límites en asuntos de Estado, son como los erales sin marcar en tiempos de abigeato.

Otro escollo que habrá de salvar el presidente Fernández, y que pudiera ser mas determinante que la singularidad del discurso aglutinador, es la transición misma, del viejo PLD al nuevo FLP. Este problema se presenta de inmediato y me luce que “las luces, no están señalando con precisión el camino a seguir”.

Parece que su enviado especial a Estados Unidos, no entiende bien lo de que: la Fuerza del Pueblo, no puede ser el antiguo PLD ni tampoco, un nuevo PLD. La Fuerza del Pueblo es un ente político nuevo, que no debe arrastrar los actuales estilos de trabajo del partido de Danilo Medina y su Comité Político. No porque sean inoportunos o malos -que los son- sino, por ser una negación de lo que predicó don Juan.

En estas circunstancias, la conformación de la dirección del nuevo partido, no puede ser la preocupación básica. Las tropas hay que organizarlas en función del Comando de Campaña -que es la tarea principal- y no en base a la estructura de mando que existe en el viejo PLD.

Estoy absolutamente convencido de que, las herramientas con que deben contar los mandos medios en esta lucha por el poder -por lo menos en el exterior- no son las que exhiben los dirigentes tradicionales, que como ya sabemos, no fueron tan eficientes para mantener la correlación de fuerzas dentro del PLD, donde Leonel Fernández tiene mas afinidad con las bases, que con la dirección.

Si se organizaran las fuerzas leonelistas en función de la campaña que, ya está al doblar de la esquina, lo mas lógico es que se integre ese mas de 45% de gente que no viene del antiguo PLD, junto a los ex miembros del viejo partido, que renunciaron en apoyo a Leonel Fernández.

El resultado sería un equipo de trabajo formidable y colegiado, en proporción 50%/50% y un Director de Campaña nombrado por la Alta Dirección, que puede ser del partido o no, pero, que tenga suficientes herramientas para coordinar las diferentes áreas de trabajo.

Para organizar el partido, se nombra una comisión, supervisada por la Alta Dirección y el Presidente, a fin de que se trabaje en todo lo concerniente a las diferentes instancias partidarias, incluida, la Declaración de Principios y los Estatutos. Pero, este trabajo se hace en paralelo con el desarrollo de la campaña política para las elecciones de 2020.

Intuyo que la nueva Alta Dirección, no está leyendo el tablero político con la agudeza que la situación demanda. Repito, no se puede “vaciar” la vieja dirección del leonelismo en la nueva estructura de La Fuerza del Pueblo, porque la mitad de los miembros actuales y potenciales del nuevo partido, jamás han pertenecido al viejo PLD.

Es importante reconocer y validar esta situación, pero, sobretodo: no se puede contaminar la nueva FLP, con el “comesolismo” que reinó en el viejo PLD.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

