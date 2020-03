OPINION: Los motivos de Yomare Polanco

El autor es embajador y aspirante a diputado de ultramar. Reside en EE.UU.

Por Yomare Polanco

Les confieso que nunca imaginé, ni como ciudadano común, ni como ente político que soy, verme envuelto en una carrera para lograr una diputación en el Congreso, y mucho menos, para servir a los dominicanos que, para bien o para mal, vivimos fuera de la isla de Quisqueya.

Pero, los hechos y las circunstancias que muestran la realidad de nosotros aquí en USA, me motivan, o mas bien me empujan, a dar un paso al frente en procura de representar una colectividad de cerca de dos millones de ciudadanos, con la cual, el Estado dominicano acumula una deuda social de dimensiones gigantescas.

Lo que me motiva, no es ni siquiera que los diputados elegidos hasta este momento, hayan resultado un fiasco en materia de funcionalidad. Tampoco el hecho de que, a ocho años haberlos elegido, no han podido establecer una oficina -aunque sea conjunta- para oír las demandas de la gente.

Las motivaciones que tengo, tienen que ver con la autoestima. Yo “me quillo” cuando veo que somos una fuerza laboral que “carga pesao” con el sustento de las familias dominicanas. Porque aun siendo verdad, que las remesas que mandamos a diario, son mayormente para el mantenimiento de nuestros familiares; no es menos cierto que llegan al Estado en dólares, o sea, en forma de divisas; y ello resulta de gran ayuda para todo el país.

Sucede el caso y viene a ser que, los años de trabajo de los dominicanos residentes en la isla, les sirven de soporte para su plan de retiro. Pero en el caso de los que vivimos fuera con esos aportes de divisas -fruto del trabajo también- no nos alcanza para enrolarnos en un seguro de salud, y mucho menos como fondos de pensión a la hora del retiro.

Incluirnos en la Seguridad Social, debió ser el primer esfuerzo legislativo de los diputados que hemos elegido. Plantear una forma híbrida de cotizar y recibir beneficios, es lo que corresponde, si se desea reconocer que los dominicanos tenemos los mismos derechos, ya sea que vivamos dentro o fuera del país. España lo hace, con muy buenos resultados para todos.

Otro asunto que prácticamente “me saca de casillas”, es la ausencia de un banco dominicano en USA. Yo sé que existen ciertas regulaciones locales para tal fin, pero también sé, que hay una comunidad dominicana que se ha abierto espacios en el ambiente empresarial y que tiene la potencialidad de operar en el sector bancario con éxito.

Aquí es donde debe intervenir el Estado dominicano, como catalizador de esas ideas de engrandecimiento nuestro en playas extranjeras. Miles de comerciantes y ciudadanos nacionales, desearían “hacer negocios” con un banco que sea propiedad de los suyos. Para enfrentar estos restos, es que quiero ser diputado de Ultramar.

Hay un tercer motivo -entre decenas mas- que me aguijonea en la mente y tiene que ver con la educación superior. Cientos de muchachos nuestros, están estudiando en el extranjero, becados por el Estado dominicano; y cientos, talvez miles, de muchachos extranjeros están estudiando en el país, apoyados por sus respectivos gobiernos.

Pero, muy pocos de ellos son hijos de dominicanos residentes fuera de la isla, y a consecuencia de la falta de visión de nuestro liderazgo, estamos desperdiciando recursos humanos y oportunidades, que muy bien pueden ser aprovechadas por nuestros muchachos, nacidos aquí o allá.

Estas son algunas preocupaciones que tengo sobre lo que entiendo, debe ser el papel a jugar por nuestros diputados del Exterior. Se trata de buscar canales de comunicación entre dominicanos, para mejorar la calidad de vida de nuestros muchachos que, a fin de cuenta, son el futuro de nuestra generación; mas allá de si viven en la patria grande o fuera de ella.

¡Legislando para los dominicanos de aquí y de allá!

Gracias

Yomare Polanco

New York NY