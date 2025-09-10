Los Mellos y la Puya se cita a la final softbol Distrito Nacional

l equipo La Puya venció a Comercio en Marcha y se citó con los Mellos por un boleto a la final de la División Norte de la categoría Júnior Superior del Softbol del Distrito Nacional.

SANTO DOMINGO.- Las ligas los Mellos y La Puya ganaron en la última jornada de la categoría Júnior Superior y se citaron por un boleto directo a la final del torneo del Distrito Nacional, que organiza la Asociación de Softbol, con el aval de la Fedosa y dedicado a Rafelín Franjul y Jorge Rijo.

Ambos ganadores juegan este martes a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio Hoyo de Chulín. El ganador avanza directo a la final por la División Norte.

En la justa se compite por la copa Confraternidad 2025 y cuenta con el copatrocinio de JM. Álvarez a nombre de las bolas 4Fans y los bates Z-1000, que son los oficiales del torneo.

En el primer partido de la jornada celebrada en el estadio Hoyo de Chulín del complejo deportivo Alfredo Tejada/Puerto Isabela, el equipo de la liga Los Mellos Softball Club venció con facilidad a los Asociación de Vendedores de Productos Farmacéuticos (Adovenprofar-B), por la vía del nocaut, 15 carreras a cinco.

Rolando Mateo fue el lanzador ganador y perdió Juan Castillo. Juan Carlos Hernández encabezó la ofensiva de 13 hits de los ganadores, bateó de 4-4, dos anotadas y una empujada; Brandy Rivas de 3-2, una anotada y seis impulsadas, doble y jonrón;

Alayn Ferrera jonrón y singles; anotó tres y remolcó una.

En el segundo choque de la noche la Puya también noqueó a Comercio en Marcha, 14-4. La victoria fue para Héctor Ramírez y perdió Aníbal Morales.

Omar Camilo 3-2, un doble, una anotada, tres empujadas; Yanny Tejada, 3-2, un cuadrangular, dos anotadas y dos empujadas; Iddy Montero, 2-1, un jonrón, una anotada y cuatro empujadas; Wilksy Noel, de 1-1, dos anotadas y dos empujadas; Jhan Carlos López, 2-1, dos anotadas y dos empujadas.

of-am