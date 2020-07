Los legendarios The Rolling Stones presentan canción “Scarlet”

LOS ANGELES.- Como un adelanto de las canciones inéditas que se incluirán como atractivo extra en la nueva edición de lujo del disco “Goats Head Soup”, de 1973, los Rolling Stones presentaron “Scarlet”, una composición en la que participa el virtuoso guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.

El tema “Scarlet” alude a la entonces pequeña hija del músico británico de rock, fundador del grupo Led Zeppelin. La canción fue grabado en las sesiones de 1974 del posterior disco “Black and Blue”.

El lanzamiento de esta esperada edición discográfica, por parte de los millones de seguidores en todo el mundo de Los Rolling Stones, está programado para el próximo mes de septiembre, si es que las condiciones sanitarias por covid-19 lo permiten.

Según explicó el cantante Mick Jagger en un video publicado como anticipo en las redes sociales de la banda, la inclusión de esta grabación en la reedición del disco de 1973 surgió luego de que hablara “hace poco por teléfono” con el ex Zeppelin, quien recordaba bien esa sesión surgida cuando pasó a visitar a su amigo Keith Richards por el estudio.

“Recuerdo que primero tocamos esto con Jimmy y Keith (Richards) en el estudio del sótano de Ronnie (Wood). Fue una gran sesión”, comentó Jagger. Por su parte, Page dijo: “Nos quedamos despiertos toda la noche. Fue un día genial. Metí los solos de la canción cuando eran ya las ocho de la mañana”.

La colaboración entre la famosa banda y el eximio guitarrista no fue la única, ya que en los `60 habían grabado juntos “Heart of Stone”, una canción que recién sería editada en 1975, y en 1986 volvieron a encontrarse para “One Hit (To the Body)”, tema que abre el disco Dirty Work.

“Scarlet” es el segundo de los tres inéditos de la nueva edición de Goats Head Soup que los Stones dan a conocer, puesto que semanas atrás hicieron lo propio con “Criss Cross” y se espera aún la publicación de “All the Rage”, composición que completa la nueva edición de la saga discográfica.

Curiosamente, este nuevo álbum incluye el famoso tema “Angie”, que aunque existen muchas leyendas al respecto, habría sido inspirado por el nacimiento de Angela, una de las hijas de Keith Richards, por lo que “Scarlet” sería la segunda canción dedicada en esos días a hijas de los músicos.

Scarlet Page es actualmente una famosa fotógrafa de estrellas de rock y el año pasado estuvo en Argentina, en donde retrató a los locales Charly García y Juanse, además de presentar su colección de imágenes de leyendas internacionales.

The Rolling Stones. La banda británica de rock originaria de Londres se formó en abril de 1962. Fueron sus fundadores los músicos Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart.

Brian Jones fue despedido en junio de 1969, falleciendo tres semanas después. Fue reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood.

Con el retiro de Bill Wyman en 1993 se incluyó al bajista Darryl Jones que, aunque toca con la banda desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un miembro oficial.

Están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, y es una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo.

