Los efectos adversos de las sanciones a Rusia

El autor es politólogo

Cientos de millones de ciudadanos de todos los países del mundo, se preguntan: ¿por qué si Rusia, es el país sancionado con seis paquetes de medidas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, lo mismo decir Occidente, las consecuencias inmediatas de las mismas las están sufriendo los ciudadanos de los países sancionantes y otros más, y no Rusia?

En nuestra opinión, la razón es que en el actual contexto de organización internacional, donde todo está entrelazado, excluir a un país tan emblemático como Rusia, es tarea imposible. Este país que ha transgredido la legalidad internacional con su llamada “Operación Militar Especial” en Ucrania, para Occidente, una invasión de la soberanía ucraniana, es nada más y nada menos que una potencia nuclear con una capacidad destructiva incalculable y solo comparable con el poderío militar de los Estados Unidos de Norteamérica.

En tanto, se observa con preocupación, el tablero geopolítico y el nuevo orden mundial en lo que parece un naciente y nuevo modelo de reparto del poder que hasta ahora ha ejercido hegemónicamente Estados Unidos.

En este contexto, mucho me temo que Rusia sacó pecho y llegó para quedarse, de mismo modo que tampoco las sanciones desaparecerán de inmediato, aunque este anuncie su retirada del territorio ucraniano, específicamente de la región del Donbás (Este de Ucrania), donde ahora mismo controla cerca del 87% del territorio de mayoría poblacional prorrusa.

De igual manera, observamos indefenso y con mucha preocupación como el mayor organismo internacional, encargado de administrar la paz mundial y evitar una segunda guerra mundial, me refiero a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está acéfala ante tales acontecimientos, por la razón de que justamente aquellos países con la mayor responsabilidades como miembros permanentes del su Consejo de Seguridad, son los mismo que están involucrados en el conflicto y en ambos lados.

En consecuencia, el organismo no tiene forma de aplicar o emitir una sola resolución, pues el poder del veto de cualquiera de los cincos miembros permanentes, tiraría por el suelo cualquier intento condenatorio por parte de la Asamblea General.

En los actuales momentos, un galón de gasolina regular en los Estados Unidos está contando entre 6 y 5 dólares según el estado donde te encuentres, o la marca de la estación. Una locura. En tanto que en Europa la situación es aún mucho más lamentable, dado que allí los derivados del petróleo como la gasolina, el diésel y el gas son comercializados por litro y el mismo hoy se cotiza a 2 euros con 14 centavos el litro regular.

Eso solo son los precios directos de los combustibles fósiles, pero ¿qué hay de los precios de los productos de consumo mayor alrededor de mundo como los comestibles, cuando sabemos que esta crisis ha alterado la cadena de distribución a nivel mundial provocando incrementos desorbitantes en los precios de la canasta familiar, mientras los sueldos y salarios continúan igual.

Esta virulenta situación está generando cambios políticos y sirviendo de cultivo a revueltas populares frente a los gobiernos nacionales, quienes no dejar de apretar el estrecho bolsillo de la clase media y base para no bajar las recaudaciones, aunque por otro lado, activan sendos programas sociales que solo pasan la mano, pero no alivian el dolor.

Dicho esto y observando que el pueblo ruso no tiene las dificultades que los líderes occidentales creyeron ocasionaría los seis paquetes de medidas contra la economía rusa, podemos concluir afirmando que el presidente de la Federación rusa Vladimir Putin, contrario a lo que creían otros, estaba preparado para atajar el impacto negativo de las sanciones y como respuesta a los países que les envían armas a Ucrania, ha cerrado el suministro energético a varios países europeos y es que Europa depende de los recursos naturales ruso como el gas y el petróleo.

Es una realidad que no entendemos cómo la han ignorado, máxime cuando son conscientes de que Estados Unidos les puede garantizar seguridad como lo ha venido haciendo desde hace más de 60 años a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Mediante la OTAN, los estados europeos, han estado recibiendo de Estados Unidos, miles y miles de millones de dólares en armamentos y modernización de sus ejércitos nacionales, sin que estos apena la mayoría de estos hayan aportado el 2% del PIB de cada país, de acuerdo su reglamento interno.

A cambio, USA ha usado esta debilidad para de forma determinante, usar sus respectivos territorios como bases militares tácticas y operativas, para afianzar su poder como primera potencia mundial. Es la razón por la que vemos a los jefes de estados y de gobiernos de la Unión Europea aprobando a diestra y siniestras medidas contra Rusia a instancia del gran coloso del norte, a pesar de que las mismas van en su propia contra.

