Los contenidos turísticos en los medios

El autor es comunicador. Reside en Punta Cana.

En un mundo en constante cambio, el turismo se ha convertido en un factor central de la economía global y la cultura local. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la presentación de este fenómeno complejo y multifacético. Mediante esta forma trata al verificar y análisis el tema turístico dominicano a partir lo ofrecido durante este año a sus seguidores, revisar los contenidos de esta industria que entorno a:

Los temas turísticos que priman en los medios a menudo destacan el papel del turismo como un generador de ingresos y empleos. Desde los titulares y editoriales que resaltan el impacto en la balanza comercial hasta los reportajes sobre los beneficios económicos de un destino y subsector en particular, a la fecha predomina lo económico, subrayando su contribución financiera en aporte a las comunidades locales y nacionales. La participación en este sector de las principales entidades financieras del país es parte de los temas se pueden encontrar en los principales medios de comunicación.

Visibles los aspectos económicos directos, los medios también resaltan la inversión en infraestructura y la promoción turística como elemento esencial para su desarrollo, en especial la dirigida a ampliar la oferta hotelera.

Sin embargo, no se limitan a una visión superficial: también abordan la necesidad de un crecimiento sostenible que preserve el entorno y respete las culturas locales y el equilibrio entre el crecimiento y la responsabilidad empresarial, o, la baja inversión pública para fortalecer el producto turístico dominicano para diversificar la oferta como destino del Caribe, contrata con la que se destina para crear y mejorar empresas que ofrecen servicios dentro de su cadena de valor.

Interrelación entre viajeros y comunidades

Más allá de los números, pocas evidencias en los medios de contenidos referente al impacto sociocultural del turismo. No se examina cómo esta actividad puede fortalecer la identidad cultural de un destino al exponer a los viajeros a determinadas tradiciones y formas de vida únicas. También no se exploran otros puntos, como el cómo cuáles serían los efectos del progresivo aumento de visitantes a la autenticidad y la integridad cultural.

Los medios no profundizan en la relación entre los turistas y las comunidades locales. A través de historias personales y experiencias de viaje contadas en los medios de comunicación para validar los servicios recibidos, no se resaltan esos resultados expuestos por más de un portal donde se exponen como pasaron sus estancias ni se plantean los desafíos relacionados con el turismo masivo. La sostenibilidad y la responsabilidad son temas recurrentes, se destaca la importancia de proteger al medio ambiente no así la cultura local.

Mosaico informativo

La diversidad de contenidos en los medios de comunicación relacionados con el turismo es significativa. Desde noticias y reportajes hasta guías de viajes, críticas y opiniones, los periodistas publican por diferentes medios de comunicación un mosaico informativo que permiten a los lectores explorar distintos aspectos de esta industria en constante evolución.

Además, los medios no solo se centran en los destinos populares, sino que también destinan espacio a otros menos conocidos y emergentes, La Zona Colonial en Santo Domingo, Santiago, Pedernales entre otros que se impulsan, pero corresponde a una campaña de promoción de temporada del turismo local como reportes sobre la participación del país en eventos internacionales, frecuente en esas exhibiciones la presentación de otras zonas del país a los diferentes mercados emisores. Varias han sido las entrevistas de expertos y líderes de este sector en las que brindan perspectivas sobre políticas, estrategias y tendencias.

Los periodistas especializados en este asunto ofrecen notas coyunturales y oportunas sobre algunos estados de esta industria. Prevalece la promoción e incentivos mediante reconocimientos a trabajos con valor periodístico, reportajes de investigación sobre temas específicos como el medioambiente, cada año se premian a los más destacados de casi todos los medios y plataformas digitales. Historias personales y fotografías que reflejan momentos y atractivos turísticos son usados para soportar las reseñas publicadas, mientras que las investigaciones y las tendencias ofrecen perspectivas analíticas sobre el estado actual y futuro del turismo.

Se destacan el sector oficial como el principal generador de noticias seguido del empresarial como los principales protagonistas de esta actividad.

Una reflexión responsable

En general la valoración del turismo es positiva, los medios dominicanos reconocen su importancia para el país y las comunidades receptivas resaltando los beneficios económicos y como generador de puestos de trabajos, no la necesidad de la responsabilidad de la redistribución de sus riquezas más allá de los empleos. Los contenidos en los medios reflejan esta dualidad, muestran cómo la evolución del turismo y sus desafíos internacionales llevan a enfoques más equilibrados y sostenibles.

La visión actual del turismo en los medios no es solo un reflejo de su influencia en la sociedad actual, sino también podría ser un llamado a democratizar sus beneficios. A medida que la industria turística continúa transformándose, en ese contexto los medios de comunicación se consolidan como promotores de bienestar y progreso, tanto en términos de crecimiento económico como de responsabilidad social y cultural.

