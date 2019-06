OPINION: Los amores de Leonel con el CONEP y los generales pensionados

1 – El día 12 del pasado mes de mayo, 12 ex jefes de la PN, 17 mayores generales, 101 oficiales generales, más 920 oficiales superiores, mil 50 oficiales subalternos y 214 clases y alistados hicieron publico su apoyo a Leonel Fernández. Estos “patriotas dominicanos”, sustentan ese apoyo con la esperanza de que Leonel vendrá a defender la soberanía, la democracia y la Constitución del peligro en que están.

2 – Luego, 17 días después (el miércoles 29 de mayo), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), también sostuvo un segundo encuentro con el rugiente y crujiente Leonel Fernández. El primer encuentro había tenido lugar el pasado 19 de febrero con representantes del Conep, de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

3 – Estos encuentros – según ellos – son para conversar sobre las reformas institucionales pendientes, las cuales – dicen ellos – permitirán afianzar el progreso y desarrollo que han caracterizado a la República Dominicana en los gobiernos del PLD. También – aseguran ellos – que esos encuentros son para renovar los lazos y compromisos entre ambos sectores, con una agenda de desarrollo común que siente las bases para enfrentar juntos los desafíos que les depara el porvenir y para cosechar los frutos de la alianza público-privada.

4 – Por otro lado recuerdo a mis lectores, como Campos de Moya, un expresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y una figura importantísima del grupo Vicini, también brindó su apoyo a la reelección del presidente Danilo, porque este – según él – sigue impulsando a través del Consejo Nacional de Competitividad y la Presidencia de la República, las innovaciones que permitirán promover nuevos negocios en la República Dominicana. En esa ocasión, el señor Campos de Moya también declaró su apoyo a Juan Guaidó, porque éste – según él – al igual que Danilo Medina, apoya la libre empresa.

5 – Para los fines del análisis propuesto en este entrega, es de lugar recordar, que días después del 15 de mayo de 2016, tiempo en que la JCE dirigida por el sinvergüenza Roberto Rosario ya había proclamado a Danilo como ganador de la reelección con un 63% para el periodo 2016-2020, entonces, Campos de Moya, a la sazón presidente de la Asociación de los Industriales de la República Dominicana (AIRD), declaró que las elecciones fueron buenas y que la oposición las perdió porque hizo una campaña negativa y no presentó propuestas en beneficio del país. En esa ocasión, también hicieron lo mismo una comisión del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), encabezada por su presidente, Rafael Canto Blanco, e hizo lo mismo Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). En esa ocasión, Filpo calificó a la JCE de capacitada y empeñada en ofrecer los mejores resultados de la contienda electoral y de que actuó con transparencia y apegada al cumplimiento de la voluntad popular. Y para el señor Vicini, Danilo es el excelentísimo señor presidente de la República, un hombre íntegro, inteligente, patriota, pragmático, trabajador, firme, recto, franco, bondadoso y de buena voluntad.

6 – En mis archivos conservo una declaración con fecha 12 de marzo de 2011, del empresario y dirigente reformista Frank Jorge Elías donde afirma que el Partido de la Liberación Dominicana sólo gana las elecciones del próximo año si lleva como candidato al presidente Leonel Fernández. Esta declaración la remata explicando, que Fernández es el único dirigente del PLD que ha logrado el respaldo de la clase conservadora, la misma que tradicionalmente apoyaba al doctor Joaquín Balaguer.

7 – Traigo a colación los apoyos y encuentros precedentes de lo más granado de los sectores productivos y de poder con Leonel y Danilo, para evidenciar el vodevil (comedieta ligera de intriga, vivaz y divertida) en que se ha constituido el accionar de la política dominicana, donde no prima un “proyecto de nación”, sino las ambiciones personales que lucren al máximo los seguidores de Danilo y Leonel.

8 – En artículos anteriores he planteado, que el peledeismo es sinónimo de saqueo, de endeudamiento, de pérdida de soberanía, de inequidad, de injusticias sociales, de corrupción extrema, de impunidad. En esos artículos, para ilustrar, he citado los criterios que del PLD a externado el doctor Hugo Tolentino Dipp. Leonel – sostiene el Dr. Tolentino Dipo, le ha hecho un daño histórico a nuestro país, que tiene que ver con lo estructural, institucional y cultural, porque el PLD ha embrutecido, animalizado y envilecido a niveles masivos y extremos a una parte muy considerable de la sociedad dominicana, incluyendo al sector supuestamente educado y alegadamente pensante, en lo que veo (nota mía), que en esta sucia cooptación han caído los generales pensionados aludidos, y los empresarios que han salido a darle su apoyo a Leonel, o a Danilo.

9 – En su defenestración contra Leonel y Danilo, el doctor Hugo Tolentino Dipp sostiene, que el PLD comandado por esos dos individuos, se ha “cagado” encima del pensamiento crítico dominicano, cosa que han hecho con premeditación y alevosía, deliberadamente, con eficiencia, minuciosidad, y planificación y como formal política pública, con lo que han echado a perder el avance democrático que habíamos ganado. Aquí – refiere el doctor Tolentino Dipp – no hay división de poderes; el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial andan mangas por hombro; la corrupción, la impunidad y la justicia están haciendo lo que le dé la gana. En este inficionar, Leonel y Danilo y su PLD han patrocinado desconocimientos y violaciones a los derechos humanos. Desde el principio, ambos solo han pensado en la reelección para mantenerse en el poder, para enriquecerse más. Es un asco a lo que esta gente ha llevado a la sociedad dominicana. Todo lo han inficionado de oportunismo, de corrupción. No hay principios; termina exponiendo con amargura el doctor Hugo Tolentino Dipp sobre los daños inconmensurables que Danilo, Leonel y el PLD le han causado al país. El doctor Hugo Tolentino, habla del Leonel, que un diario español lo ha calificado como uno de los personajes más corruptos de toda la historia del continente americano y ligado a narcotraficantes poderosos. También habla de un Danilo Medina, que más corrupto y mentiroso, no puede ser. Y yo hablo hablo de unos empresarios que se opusieron a la modificación del contrato 97 a 3 concedido a la Barrick Gold, alegando ellos, honrar la seguridad jurídica del país.

10 – Por otro lado, profesionales de la conducta humana sostienen que Danilo y Leonel, y el séquito de ambos, están locos de amarrar. Todos están sufriendo de megalomanía en su manifestación más desarrollada, que es la hybris o hibris, señala José Luis Taveras en uno de sus brillantes artículos. Estos tipos se sienten superiores, insustituibles, por encima del bien y del mal. Son mentirosos, hostiles, insolentes, irrazonables, ladrones, desdeñosos, orgullosos hasta el ridículo. Su exceso de confianza los lleva a perder la perspectiva de la realidad y a tratar a los demás con desprecio y desdén. Solo en una sociedad domesticada y de baja estima – abunda José Luis Taveras – se les da vigencia a personas con estos delirios megalómanos.

11 – Ciertamente, Danilo y Leonel son reos del desfalco que en sus gobiernos ha tenido el país. Ellos mismos han sido timadores del Estado para su propio beneficio. Leonel, con un pasado de pobreza, es hoy uno de los hombres mas rico de nuestro país; y la historia de pobreza y riqueza de Danilo es semejante a la de Leonel.

12 – Ante este cuadro yo me pregunto: ¿cómo es posible, que a un pobre diablo que roba plátanos y yuca, o chinolas para comer, multitudes endiabladas lo linchan, y si no, de inmediato la justicia dominicana lo mete a la cárcel hasta por años, mientras que a los ladrones de cuello blanco los victorean en los mítines e incluso mediante el voto lo llevan a presidentes, a senadores, a diputados, a síndicos y regidores y hasta a procuradores de la República y a otras elevadas funciones del Estado?

13 – ¿Como es posible que los “patriotas” generales pensionados y los honorables hombres de empresas aludidos, se reúnan con Danilo y Leonel, dándole así categoría de hombres probos y patriotas, cuando los hechos dicen que son dos timadores del erario, verdugos de la soberanía y la democracia?

14- Este contraste es realmente patético y desconcertante. ¿De seguir esto así, cual será el destino de nuestra República Dominicana?

A mis lectores, y a los protagonistas de esta entrega, les dejo la palabra.