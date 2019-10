Los 300 millonarios de Balaguer

Cierta vez, durante el periodo de “los doce años” del doctor Joaquín Balaguer, se le hizo a éste una amplia entrevista radiotelevisada por parte de numerosos periodistas provenientes de diversas cadenas noticiosas de la ciudad de New York.

No recuerdo con exactitud la fecha, pero me parece que dicho encuentro acaeció antes de 1970, posiblemente en el año 1968, ó 1969.

Resultó una gran sorpresa para mí, el reconocer por su voz y presencia al destacado locutor deportivo argentino-norteamericano Buck Canel, quién transmitía para Latinoamérica las series mundiales cada año de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol, del cual yo no sabía, hasta ese momento, que se dedicaba también a actividades como éstas, alejadas del deporte.

En su turno y durante el desarrollo de la entrevista, una joven reportera le insistió y le requete insistió a Balaguer, de forma machacona, el carácter de robo y latrocinio que predominaba en su gobierno, según su apreciación.

Balaguer en todo momento negó la aseveración de la muchacha, explicándole que, en su administración, se rendía cuenta cada mes y ésto se hacía publicando en periódicos de circulación nacional los ingresos y egresos de todo el sector público y él, como Ejecutivo de la Nación, asignaba, controlaba y vigilaba celosamente, a cada instante, el movimiento económico del Presupuesto. Por lo tanto, podrían haber pequeñas filtraciones pero nunca del tamaño de las que la muchacha imaginaba e insinuaba en sus conceptos, le recalcó Balaguer.

Increíblemente y en una segunda oportunidad, la joven periodista con terquedad volvió de nuevo a la carga. Y es aquí, cuando Balaguer caballerosamente le responde con estas palabras que sus adversarios de aquella época sacaron maliciosamente, del contexto en que fueron emitidas para tratar de zaherirle; pero el tiempo que todo lo esclarece, ya ha puesto todo en su debido lugar: “Señorita, no estoy de acuerdo con Ud. referente a que en el gobierno por mí presidido haya grandes exacciones al Erario. Eso no es verdad. Pero si acaso fuese como dice usted; cosa que sostengo no ser cierta, repito, en caso de que ocurriese como alega Ud., tenga por seguro que si existiese corrupción ésta siempre se detendría en la puerta de mi despacho”.

“Ahora», siguió expresando Balaguer, «si tiene Ud. en concreto, alguna prueba o indicio de lo que me ha dicho de la manera que guste hágamela Ud. llegar, que yo inmediatamente actuaré sin contemplaciones”.

PRESIDENTE ABIERTO

Dos veces, por semana, el Presidente Balaguer se trasladaba al interior del país para poner en servicio obras de interés público y en esas visitas siempre ofrecía ruedas de prensa donde informaba y orientaba a la Nación sobre los temas más importantes que interesaban a los dominicanos. En esas ruedas de prensa, le formulaban y comentaban las preguntas periodistas reconocidos por su animadversión política a su persona y que hoy tienen esto último como timbre de orgullo, hasta de patriotismo.

Señalo ésto, para que el lector y amigo note que no fueron entrevistas previamente preparadas y que Balaguer, en todo momento, estuvo en franca comunicación con el país para responder por éste y otros casos que les pudiesen exponer, aunque fueran hostiles periodistas, o más bien, políticos pasando por periodistas, en muchos de estos casos.

Otra versión puesta a circular por sus opositores, vino a ser aquella que puso en boca de Balaguer el testimonio según el cual 300 miembros del Partido Reformista, funcionarios y dirigentes, se convirtieron en millonarios durante su gobierno de los doce años.

Balaguer, ya fuera del gobierno, visitando Boston o New York, a la pregunta de un reportero para que le dijera cuál consideraba el mayor logro de su gobierno, le respondió: “la creación y afianzamiento de una amplia clase media, como base fundamental de la sociedad”.

Y abundando sobre esto último, también agregó: “Fue tan significativo el auge o el desarrollo económico que alcanzó la República durante mi gestión, que alrededor de 300 empresarios dominicanos, dedicados a las más diversas actividades económicas, como son: ganadería, agricultura, banca, minería, construcción, seguros, televisión, radiodifusión, importación, exportación, viviendas, electrodomésticos, turismo, inmobiliaria, préstamos, urbanismo, navieros, transportistas etc. Alcanzaron la categoría económica de millonarios”.

Y todo ello por medio a leyes, decretos y disposiciones, Dictadas exprofeso para acercarnos a este propósito, como fueron: el ahorro interno; los bajos impuestos; la Ley de Incentivo Industrial 299: el fondo FIDE; INFRATUR; la Zona Industrial de Herrera; y otras facilidades y exenciones que la administración de Balaguer puso al servicio de los emprendedores nativos y extranjeros, con la finalidad de procurar el desarrollo y el progreso de nuestra Nación.

No obstante, aún toda esta transparencia, todavía existen personas que al referirse al gobierno constructivo de los doce años de Balaguer lo señalan como una administración corrompida en exceso, del que salieron, se nos tilda todavía, funcionarios y miembros de su partido ricos económicamente y que hoy son dueños, de grandes fincas; bancas; financieras; dealers de vehículos; hoteles; factorías; lujosas residencias tanto aquí como en el exterior; abultadas cuentas bancarias; y otros bienes que se supone fueron extraídos ilegalmente del Estado.

Les confieso, lectores y amigos, que en estos más 20 años desde que el Presidente Balaguer se alejó del Palacio Nacional, en visitas a pueblos y municipios que hago, me he impuesto la obligación de saludar a antiguos funcionarios de los gobiernos de Balaguer y a dirigentes reformistas que fueron compañeros de mi padre, tanto en el Congreso como en el PRSC, y no he encontrado hasta ahora a ninguno de ellos que se muestre o aparezca con un excesivo bienestar que hoy no pueda justificar debidamente ante la sociedad.

A propósito, los dirigentes y miembros reformistas que ocuparon en su momento los cargos y posiciones gubernamentales en cualquier localidad del país, en la actualidad son los de menor nivel económico frente a sus pares de los otros partidos que nos han gobernado.

En un trabajo anterior, les puse como ejemplos los casos de dos síndicos del importante Municipio de San Cristóbal, quienes fueron despachados de las clínicas donde buscaban salud y entregados a sus familiares, por no contar éstos con la solvencia económica necesaria para sostener los tratamientos médicos a que tendrían que someterse; falleciendo ambos al poco tiempo de ser retornados a sus casas. Ellos fueron Félix Guaroa Rodríguez Puello y Delfín Giovanny Medrano Ruíz.

Otro caso muy triste que podríamos señalar como similar a los anteriores, vino a ser el del Dr. Mario A. Read Vittini, quién entre otras posiciones públicas que ocupara, fuera además Embajador en EEUU; Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y Gobernador del Banco Central, que también fue extrañado del lugar donde diligenciaba la recuperación de su salud, por las mismas causas que sus citados compueblanos.

