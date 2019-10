Logística” ($) y “fidelidad” durante el proceso electoral pasado

También vi la manera de como algunos políticos aspirantes a determinadas posiciones se dejaban llevar hacia un derricadero, sin tomar en cuenta de que muchos expectantes solo de lejos teníamos la capacidad de observar, nada más eso, pues, el “encantamiento” al que estaban sujetos determinados pre candidatos, de los cuales algunos resultaron vencedores, mientras que otros y que pena, se dejaron vencer ellos mismos al no abrir sus ojos a tiempo.

Durante el periodo de la pre campaña, nosotros en nuestra calidad de Master Politólogos veníamos advirtiendo sobre el peligroso camino por el que transitaban algunos aspirantes, principalmente de la provincia Hermanas Mirabal, los cuales se dejaron seducir para dejarse asesorar en términos político y de la “logística” por personas que en su gran mayoría carecían de los instrumentales científicos – teóricos, para “vender” determinadas candidaturas que bien pudieran presentarse como potables ante el electorado de la zona.

En ocasiones, hasta me dolía el alma, créanme, cuando me enteraba de que a un fulano de tal, les entregaban “su logística semanal” para “responderle” a determinado compañero de las bases, con los que previamente se habían contraído esos supuestos acuerdos que más que todo engordaban los bolsillos de los llamados lobistas políticos que a la vez servían de intermediarios entre el candidato y las personas señaladas.

Lo anterior tiene un nombre, y se llama clientelismo, el cual no es más que de acuerdo al genio Wikipedia se define como: “Un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral”

Mientras que los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, lo definen como «un modo particular de intercambio entre grupos de electores y políticos, gracias al cual los votantes obtienen bienes (pagos directos o acceso privilegiado a empleo, bienes y servicios, por ejemplo) a condición de que apoyen a un patrón o partido».

Ahora bien, de acuerdo al intelectual y estudioso del tema en cuestión Leonardo Girondella Mora, este sostiene que: “La esencia del clientelismo radica en un intercambio de favores entre gobernantes y ciertas personas o grupos de ellas. Es una relación de mutuo beneficio”, la cual añaden otros autores que se da de manera secreta e informal.

Y eso fue lo que en uno y otros bandos se dio durante el proceso comicial pasado, no solo al interior del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino además en el Revolucionario Moderno (PRM), en donde para ello, ambas entidades montaron toda una estrategia que en la mayoría de los casos fallaron, pues, en esta ocasión la gran mayoría de los votantes cogieron los recursos y votaron por quien entendían debieron votar, mientras que en ocasiones la “logística” o no fue suficiente o el mandado se quedó a mitad del camino, lo que en ambos caso perjudicó grandemente a quien o quienes hicieron las inversiones para llegar y no pudieron.

Es por esto que, para procesos venideros, los aspirantes deben de además de tener sus asesorías cimentadas en el partido que lo postula, también deben de dejarse asesorar por personas que conozcan la idiosincrasia real de la población y entienda un poquito, aunque sea un poquitico de lo que es la política en su esencia pero desde el punto de vista científico y no artesanal como muchos la practican, lo que a su vez es, una mayúscula votadera de dinero que bien puede ser reinvertido en otras cosas y al final tener los resultados que se buscan y no lo que la sinrazón le impone al no dejarse llevar por los que verdaderamente conocen este campo.

periodistarafaelsantos@gmail. com

JPM