Lockhart, Gavin y Hernández abrirán por Leones del Escogido

SANTO DOMINGO.- El dirigente de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, Alex Cintrón, anunció su rotación para los primeros tres partidos de esta semana, iniciando con Lael Lockhart en el duelo de este lunes contra los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli.

Lockhart realizará su tercera apertura del torneo 2025-26, tras su gran labor del pasado 11 de noviembre, cuando lanzó 5.0 entradas en blanco de 5 hits, 0 base por bolas y 3 ponches contra los Tigres del Licey en el Quisqueya Juan Marichal.

El zurdo ahora totaliza 8.0 entradas sin permitir carreras, con 7 ponches, un WHIP de 1.13 y .214 de promedio permitido a la oposición, además de una victoria.

El martes frente a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas abrirá Grant Gavin por los escarlatas. En su última presentación el pasado día 12 también laboró 5.0 innings en blanco de 5 incogibles, pero con 5 ponches frente a los Gigantes del Cibao en el Julián Javier.

Gavin tiene dos triunfos, uno de ellos frente a los Orientales el pasado 20 de octubre con otra labor de 5.0 capítulos sin conceder anotación. En 19.0 innings su efectividad es de 4.26, con 18 ponches y .250 de average de los rivales.

Kenny Hernández subirá a la lomita este miércoles en el Quisqueya, en el séptimo duelo entre Escogido y Licey con un “City Champ” empatado 3-3 y con los rojos como dueños de casa. El zurdo panameño tiene marca de 1-1, 1.80 de promedio de carreras limpias en 5.0 entradas, incluyendo 4 ponches. La oposición le batea para .211.

Los Leones tienen récord de 8-11 y están a medio juego de la tercera posición ocupada por los Tigres (8-10) y a partido y medio de los Toros (9-9), quienes están en el segundo lugar.

