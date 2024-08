Llibre y Castro representarán a RD en GT Challenge de las Américas

SANTO DOMINGO.- El piloto Jimmy Llibre estará participando en representación de la República Dominicana en el GT Challenge de las Américas, el evento de automovilismo más importante de Latinoamérica y los Estados Unidos, a celebrarse los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre en el Autódromo Las Américas.

Es la primera vez que compite en un evento de esta naturaleza representando a la República Dominicana en una competencia que define como la más importante de su carrera automovilística.

Llibre, ha venido irrumpiendo en el escenario automovilístico internacional de una manera espectacular, destacándose formidablemente en cada intervención en la pista, este año está compitiendo en el prestigioso campeonato Porsche Carrera Cup North América y promete tener un extraordinario desempeño en el GT Challenge de las Américas.

El piloto estará compitiendo a bordo de su Porsche GT3 Cup junto al piloto Efrin Castro, quienes serán compañeros de equipo y darán todo para poner la bandera dominicana por todo lo alto.

Jimmy ha impresionado a todos con su desenvolvimiento en las pistas, escalado en campeonatos donde participan pilotos experimentados y profesionales, lo que es un motivo de orgullo para los dominicanos, ya que lleva la bandera de su país en cada competición y ahora promete hacerlo en su tierra.

“Me siento súper emocionado por este gran evento ya que necesitábamos una competencia como tal para impulsar nuestro automovilismo nacional y estaremos enfrentándonos con más de 25 pilotos extranjeros en el Autódromo Internacional de Las Américas, por lo que no se lo pueden perder”, dijo.

Alrededor de 20 autos de las marcas más prestigiosas como: Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes GTR compiten en 2.7 kilómetros, para que los fanáticos sientan la euforia y la adrenalina de la competencia en cada vuelta.

República Dominicana es el 4to país dentro del campeonato más esperado en el cual se espera una asistencia de más de 14 mil espectadores, y decenas de pilotos internacionales y nacionales compitiendo en las categorías son GTS, GTS Light y V8

Se espera la participación de competidores y equipos originarios de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago y los anfitriones de República Dominicana.

Será un evento familiar donde el público aparte de la carrera podrá disfrutar de atracciones como simuladores de alta generación, one to one con los autos, un circuito de atracción para los pequeños (niños), customized food trucks, attention all day.

Esta competencia está avalada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), bajo todos los lineamientos oficiales de la federación.

Las boletas están disponibles en tuboleta.com.do.

