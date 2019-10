Llegó la hora

EL AUTOR periodista. Reside en Puerto Plata.

Posiblemente no hay región en nuestro país más creyente en santería, espíritus, luáses, “montadera” y esas cosas, que la Sur-Oeste profunda que incluye Azua, Independencia, Pedernales, y desde allí un poco más al Norte, Bahoruco, Independencia y San Juan de la Maguana.

Esto de ninguna manera niega que en cualquier parte de nuestro territorio la religiosidad popular sea muy atractiva para cientos de familias.

Creencias de “apariciones”, “muertos” “santos” “promesas”, “peticiones” y “misterios” entre otras muchas, existen por doquier.

Hay entre nosotros los dominicanos expresiones de “llegó la hora”, “la hora del none”, “la hora cero” “la hora de la verdad” para indicar entre otras cosas, que el tiempo acordado o esperado llegó.

-Me retaste a un duelo hoy a las 4…y llegó la hora-. Me invitó a pelear al salir de la escuela, y a “la hora del none” no quiere salir-

En los solitarios y espesos montes de Pescado Bobo por aquellos años, cuentan los viejos que un morador regresaba a su vivienda con tres atados de leña.

Había salido a buscarlas y llevaba la suficiente para no volver en varios días. Uno en la espalda, otro sobre la cabeza y el menos pesado colgando en la mano izquierda.

Jadeante y sudado. Distante de su rancho, clamaba al Diablo se presentara. El cansancio hacía presa suya. Con todo, continuaba con su petición.

Al llegar a la subida o cuesta de Los Picos, por entonces empinada en extremo y larga, lo pensó mil veces. Llamó con tanta fe e insistencia al Diablo, que este –dicen- se le presentó.

¡Vámonos! – le dijo – ¿Para dónde? Contestó Putico, como le conocían. ¡Me has estado llamando! Sí, para que me ayudes con la leña!

¡La hora de la verdad, la hora del none, al llegar la hora! Como ha llegado poco a poco, con lluvia o sin ellas, entiendas o no el proceso del voto…prácticamente, estamos a pocos días para las primarias.

¡Todos ganados! Nadie en absoluto va a decir que sus números no le dan. Encuestas fabricadas por buenos “arquitectos” en las redes y medios convencionales para favorecer a determinados candidatos de ambos partidos PRM Y PLD, pero que no convencen ni al teniente BOBO.

¡Llegó la hora! De estar “chivo, ojo pelao” y atentos a “cualquier movimiento medio raro noche y día”. Equipos de “inteligencia” en redes, con experiencias en “compra y venta”, saldrán a realizar su trabajo.

¡Llegó la hora! Y los resultados comenzarán a conocerse el mismo domingo a prima noche. Y se conocerá de corazones acelerados y lenguas maldicientes y agradecidas.

Médicos emergenciólogos con abundante trabajo. Equipos congestionados por las tantas llamadas. Si se cae el Internet…!Ni pensarlo! No, no es dentro de los recintos de votación…es afuera, en determinadas compañías de servicio…!Ay, que tormento!

Tranquilos todos. Ustedes como pre-candidatos. Nosotros como electores o votantes. Todo esto viene y se va. Les deseo suerte. Pero…! Llegó la hora!

