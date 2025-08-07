Llegan a Rep. Dominicana 102 deportados por Estados Unidos

SANTO DOMINGO.- Fueron traídos este martes a República Dominicana otros 102 ciudadanos de este país deportados por Estados Unidos.

El grupo arribó al Aeropuerto Las Americas (AILA) en un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y fue recibido por agentes de la Dirección General de Migración y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC).

Algunos de los repatriados habían ingresado de manera irregular a territorio estadounidense, principalmente desde México. Otros cumplieron condenas por haber cometido algún delito.

Tras su llegada al AILA, fueron trasladados al Centro Vacacional de Haina, San Cristóbal, para ser depurados.

jt-am