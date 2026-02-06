Llama jóvenes a seguir legado Peña Gómez por la democracia

Hipólito Mejía.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía llamó este viernes a jóvenes a estudiar e imitar el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo en el ámbito de la geopolítica, solidaridad social y a usar sus conocimientos adquiridos en beneficio de la democracia y la paz.

Habló drante la XV Graduación ordinaria del Instituto de Formación Política Doctor José Francisco Peña Gómez, institución que él fundara con la intención de capacitar a mujeres y hombre comprometidos con la justicia social, la libertad, la democracia y la ciudadanía sustantiva.

OPORTUNIDADES NUNCA VISTAS QUE DEBEN APROVECHAR

El exmandatario definió el horizonte a enfrentar de cara al futuro, con expectativas que incluyen obstáculos mayúsculos en temas centrales como los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y las relaciones entre los seres humanos y las nuevas tecnologías

Sin embargo, señaló, ese horizonte abre oportunidades nunca vistas cuyo aprovechamiento será inseparable del conocimiento tecnológico, sino también a nivel humano y existencial.

TRABAJAR CON UN ENFOQUE INTEGRAL

“Consecuentemente las ciencias y las humanidades están compelidas a trabajar con un enfoque integral como condición necesaria para incentivar que la tecnología sea utilizada como un recurso a favor de la vida en vez de constituirse en instrumento que promueva la destrucción y la guerra”, manifestó.

Mejía agregó que “justamente de cara a ese mundo y a ese horizonte que nos debemos sentir orgullosos de ser parte de los esfuerzos que hacemos en el instituto con la dedicación de su cuerpo docente, de su equipo gerencial y administrativo y, por supuesto de los meritorios estudiantes que, como los graduandos de hoy, han decidido capacitarse políticamente para ser mejores ciudadanos”.

