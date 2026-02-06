Llama jóvenes a seguir legado Peña Gómez por la democracia
SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía llamó este viernes a jóvenes a estudiar e imitar el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo en el ámbito de la geopolítica, solidaridad social y a usar sus conocimientos adquiridos en beneficio de la democracia y la paz.
Habló drante la XV Graduación ordinaria del Instituto de Formación Política Doctor José Francisco Peña Gómez, institución que él fundara con la intención de capacitar a mujeres y hombre comprometidos con la justicia social, la libertad, la democracia y la ciudadanía sustantiva.
OPORTUNIDADES NUNCA VISTAS QUE DEBEN APROVECHAR
El exmandatario definió el horizonte a enfrentar de cara al futuro, con expectativas que incluyen obstáculos mayúsculos en temas centrales como los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y las relaciones entre los seres humanos y las nuevas tecnologías
Sin embargo, señaló, ese horizonte abre oportunidades nunca vistas cuyo aprovechamiento será inseparable del conocimiento tecnológico, sino también a nivel humano y existencial.
TRABAJAR CON UN ENFOQUE INTEGRAL
“Consecuentemente las ciencias y las humanidades están compelidas a trabajar con un enfoque integral como condición necesaria para incentivar que la tecnología sea utilizada como un recurso a favor de la vida en vez de constituirse en instrumento que promueva la destrucción y la guerra”, manifestó.
Mejía agregó que “justamente de cara a ese mundo y a ese horizonte que nos debemos sentir orgullosos de ser parte de los esfuerzos que hacemos en el instituto con la dedicación de su cuerpo docente, de su equipo gerencial y administrativo y, por supuesto de los meritorios estudiantes que, como los graduandos de hoy, han decidido capacitarse políticamente para ser mejores ciudadanos”.
an/am
pero yo pregunto, cuándo es que este señor va a dejar de interferir en la política de aqui, ya el no es presidente, que es lo que tanto jode. encima el peor de todos los presidente que haya pasado por esta nación.