Ligia Bonetti recibe premio al mérito Trayectoria Empresarial

Ligia Bonetti recibe el mérito “Trayectoria Empresarial”

SANTO DOMINGO. – Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, recibió el galardón “Trayectoria Empresarial” durante la premiación Mujeres que Brillan, celebrada en el marco del evento “Days to Shine”.

La distinción reconoce su liderazgo ético, compromiso con el desarrollo económico y social de República Dominicana, y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de mujeres a asumir posiciones de influencia.

El evento fue encabezado por la cofundadora de Days to Shine y directora de News Group, Evelyn Betancourt, Carlos Rodríguez, presidente de News Group y Victoria Naut, cofundadora de Days to Shine.

También asistió el productor Emilio Estefan, quien se unió como socio y fue nombrado padrino de la edición 2025.

ABRIR CAMINOS Y GENERAR OPORTUNIDADES

En su agradecimiento, Bonetti afirmó que “quienes asumen roles de liderazgo tienen la responsabilidad de abrir caminos, acompañar con integridad y generar oportunidades para que otros también puedan brillar”.

Destacó la importancia de rodearse de las personas correctas, aquellas que aportan confianza, compromiso y energía positiva, porque son esas relaciones las que potencian el crecimiento e inspiran nuevas ideas.

Instó a priorizar el bienestar integral, y recordó que “cuando nos conocemos, nos aceptamos y nos cuidamos, el impacto positivo que dejamos se multiplica en todas las áreas de la vida y en las personas que nos rodean”.

SOBRE GRUPO SID

Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de empresas de consumo masivo en la República Dominicana, con más de 2,000 productos, y mantiene presencia en 21 países.

Enfocada en el bienestar de sus colaboradores, aliados comerciales, consumidores y la sociedad en general, Grupo SID es reconocido como uno de los mejores consorcios para trabajar en el país.

agl/of-am