LIDOM confirma celebración de Copa del Cibao en Nueva York

SANTO DOMINGO.- Los acuerdos necesarios entre la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, la promotora de eventos Latin Events y los New York Mets han sido finalmente concretados con lo que la Copa del Cibao será disputada del 7 al 9 de noviembre en el Citi Field, hogar del combinado neoyorquino.

A diferencia de las dos ediciones anteriores de Titanes del Caribe, la serie que antecedió a la Copa del Cibao, los tres encuentros entre Águilas y Gigantes serán válidos para el standing de la temporada 2025-26 de LIDOM, así como las estadísticas y récords que se acumulen durante el evento. Los partidos también serán válidos para la Copa Regional del Cibao que se disputan cada año los combinados de la región norte del país.

Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM, confirmó, además, a través de nota de prensa que todos los acuerdos necesarios han sido hechos con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO), por lo que, en principio, todo está listo para la celebración del evento.

“Estamos seguros de que será un gran evento que contará con el apoyo mayoritario de los fanáticos dominicanos, no sólo del Cibao, que habitan en el estado de New York y estados aledaños, entre otras razones, por el impacto que significa el hecho de que los juegos sean oficiales para el torneo otoño invernal”, indicó Mejía Ortiz, a través del referido comunicado.

Adicionalmente, el presidente de LIDOM señaló que el acuerdo suscrito con el promotor tiene una opción para un año adicional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas durante el evento de este año.

La Copa del Cibao se anunció en noviembre pasado, en el marco de la salida de Tigres del Licey del evento, tras múltiples choques con los organizadores. En las dos ediciones anteriores, llamadas Titanes del Caribe, Águilas se llevó el triunfo en la primera edición, mientras que Licey se llevó la copa en el segundo año. Los Tigres han dejado claro que no volverán a participar en el evento a menos que el promotor sea cambiado, situación que no parece que vaya a ocurrir, al menos hasta después de 2026.

