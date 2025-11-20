Licey rinde homenaje póstumo a Rafael Antonio Úbeda Heded

La ceremonia contó con la presencia de su esposa Olga Reyes de Úbeda y sus hijos Javier Antonio y Amanda Isabel Úbeda Reyes acompañaron a la institución en este acto que buscó honrar, con dignidad y gratitud, la vida de un hombre cuyo compromiso marcó la historia del glorioso azul.

SANTO DOMINGO (Licey.com).- En un ambiente de profundo respeto y solemnidad, el Club Atlético Licey realizó un homenaje póstumo a Rafael Antonio Úbeda Heded en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La actividad inició con la presentación de un video conmemorativo, en el que imágenes de don Rafael, junto a la directiva y su familia, evocaron con fuerza la integridad, la sabiduría y el espíritu de servicio que definieron su trayectoria dentro del Club Atlético Licey. Cada escena resaltó su presencia serena y su fidelidad inquebrantable a los valores institucionales.

La Junta Directiva del Club, encabezada por el presidente Miguel Guerra, el vicepresidente Domingo Pichardo, el tesorero Miguel Ángel Fernández, el secretario Jaime Alsina y los secretarios Ricardo Ravelo Federico González y Tancredo Aybar, acompañó a la familia Úbeda durante el acto y entregó rosas blancas como símbolo de respeto, pureza y memoria perdurable.

En representación de la institución, el presidente Miguel Guerra entregó una placa conmemorativa que exalta el legado, la dedicación y la lealtad que don Rafael ofreció a esta organización deportiva. En un gesto cargado de sensibilidad institucional, la señora Yadina Vásquez Guerra, desveló una chaqueta firmada por todos los jugadores, pieza que representa el agradecimiento colectivo del equipo y un tributo permanente a la figura de don Rafael.

El homenaje alcanzó un momento de especial significado cuando su hijo, Javier Antonio Úbeda, realizó el lanzamiento de la primera bola siendo recibido por Fernando Ravelo, comentarista y ex gerente del club, en calidad de receptor de honor.

A este acto se sumó la presencia de la Rama Femenina del Club Atlético Licey, integrada por Yadina Vásquez Guerra, Joselyn Baba de Pichardo, Sandy Pou de Fernández, Matilde Nivar de Alsina, Lil Español de Ravelo, María del Carmen Ricart de González y Natasha Soñe de Aybar.

El Club Atlético Licey honra con profunda gratitud la memoria del Lic. Rafael Antonio Úbeda Heded. Su ejemplo, su ética y su entrega permanecerán como parte esencial del legado histórico de nuestra organización, iluminando con su recuerdo el camino del glorioso azul.

Úbeda Heded, fue un apasionado por los deportes y desde hace décadas, solía solidarizarse con las distintas iniciativas altruistas que caracterizan a la organización de sus amores, el glorioso Licey, como le llamaba el hoy extinto ejecutivo azul.

Se encontraba en su undécimo periodo en la junta directiva, en la cual ejercía como director luego de ser cinco veces secretario. Era sobrino del decimosegundo presidente del Club Atlético Licey, don Miguel Heded, quien ocupó el cargo en el ciclo comprendido entre (1997-2002).

Se unió a la dirección ejecutiva con función de suplente de vocal, siguió como vocal, a los que siguieron dos períodos secretariales y luego dos como director y tres más como secretario. Estudió en el Colegio Loyola y se graduó́ en Administración de Empresas en la Universidad APEC, de Santo Domingo.

También estudió Negocios Agropecuarios en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Estaba ligado a la industria azucarera por herencia familiar.

of-am