Liam Lewis mezcla su estilo romántico con el rap de Rochy RD

SANTO DOMINGO.- Liam Lewis, una de las promesas de la música urbana dominicana, ha unido su talento al del popular rapero Rochy RD en la canción “Lo que te gusta”, un tema que llega para brindar una propuesta fresca y con nuevos colores al género.

Esta colaboración se estrenó acompañado de un video disponible en el canal de YouTube de Rochy.

Lewis, quien también se destaca como compositor, ha invitado a Rochy RD a esta colaboración para mezclar lo mejor de los dos mundos: El rap y el reggaetón romántico. E

El joven intérprete se ha caracterizado entre los demás exponentes por su melodiosa voz y por sus composiciones limpias las cuales las puede consumir todo público.

“Esta canción la he hecho con mucho cariño para ese público que me pedía algo diferentes. Invité a Rochy a este junte porque al igual que yo es un talento nuevo que se ha destacado por un estilo de rapear distinto que a mi particularmente me gusta mucho. Sé que este tema llenará las expectativas de todo aquel que estaba esperando una colaboración de mi parte” expresó Lewis.

Dentro de los éxitos que ha lanzado Liam durante su trayectoria se encuentran: “Ahora Sientes”, “Redes”, “2 a la vez”, “Desconectao”, “Adicción 2”, entre otros.

of-am