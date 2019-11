Leonel advierte no puede haber voto automatizado al margen de partidos

“Si no hay unanimidad, no hay voto automatizado”, dijo el líder de la Fuerza del Pueblo (LFP) al concluir un discurso en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico, donde juramentó a cientos de expeledeístas que renunciaron al bando morado para unirse al recién inaugurado partido de Fernández.

El exmandatario recordó que en la última sesión del pleno de la JCE, varios partidos se opusieron al voto automatizado y sólo lo aprobaron el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados “asociados en el fraude del pasado 6 de octubre”.

“¿Cuál es la urgencia de aplicar el voto electrónico si en los países donde se ha votado con ese sistema lo han eliminado por su poca confiabilidad?”, cuestionó Fernández, poniendo como ejemplo a Holanda, Bélgica y Reino Unido, países que descartaron el referido sistema; Alemania, donde no lo contemplan y a España, donde nunca lo han utilizado.

“No nos cambien el lenguaje, no nos cambien la semántica; se habló de unanimidad, si no hay unanimidad no hay voto automatizado”, enfatizó ante los exdirigentes del PLD.

Dice hubo primer fraude en historia del país

Fernández sostuvo también que las elecciones con voto manual no constituyen una garantía de que no va a haber fraude en el próximo certamen electoral, pero puntualizó que con el automatizado se hizo el primer fraude electrónico de la historia electoral del país.

“Procuramos que el voto popular no sea defraudado”, dijo, al agregar que el voto automatizado no garantiza la integridad y genera dudas.

Agregó que en las pasadas primarias peledeístas, la JCE rechazó todas solicitudes para garantizar un sistema electrónico confiable, “que resultó ser altamente vulnerable de ser interferido y manipulado en sus datos y alterado en sus resultados, y eso fue lo que ocurrió el 6 de octubre”.

“El riesgo del voto automatizado es mayor que el del voto manual”, recalcó en el acto de juramentación masiva.

El resultado final de las primarias otorgó 911,324 votos al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y 884,630 sufragios a Leonel Fernández, resultados que este desconoce. EFE

