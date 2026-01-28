Leones del Escogido se coronan campeones beisbol dominicano

Vitelio Mejía, presidente de la LIDOM, ebtrega la copa de campeones a la directiva de los Leones.

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido derrotaron a los Toros del Este con marcador de 1 carrera por 0 y se coronan campeones del torneo de beisbol profesional de la República Dominicana.

Es el segundo campeonato consecutivo que ganan los escarlatas. Esta es su corona 18 en la pelota profesional.

LA CARRERA DEL TRIUNFO

La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Enny Romero con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, por segunda, y Erik González, al jardín central, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, con rodado de Sócrates Brito a la inicial. Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la de la ventaja de los rojos.

Grant Gavin inició la blanqueada tirando 3.2 entradas de un ponche y dos boletos, la cual fue completada por Kenny Hernández (0.1 inning), Conner Greene (1.0), Derek West (0.2), Jefry Yan (0.1), Alexander Colomé (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Matt Foster (1.0).

Foster (1) obtuvo el salvamento a los tres hombres que enfrentó en el noveno. El lanzador ganador fue Yan (1-0), quien en su actuación obtuvo un ponche. La derrota fue para Romero (0-1) al permitir la única anotación del juego.

Por los capitaleños, Rodríguez bateó de 3-2, con una anotada y transferencia; González, de 4-2, y Lake, de 4-0, con una producida.

Por los taurinos, Eloy Jiménez se fue de 3-2, con triple y una base por bolas, y Eric Filia, de 2-1, con boleto.

El triunfo destapó el entusiasmo de los miles de fanáticos escarlatas que asistieron al Estadio Quisqueya Juan Marichal.

REPRESENTARAN A REPUBLICA DOMINICANA EN SERIE DEL CARIBE

Los Leones del Escogido serán los representantes de República Dominicana en la Serie del Caribe que tendrá lugar en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.

of-am