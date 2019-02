Leonel será el candidato PLD 2020, pero Negociado

(El presente artículo, es la segunda parte de un trabajo anterior publicado en 19 de febrero 2018)

A pesar de los aprestos reeleccionistas de sectores cercanos al poder político de turno, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para la inmensa mayoría de los miembros de esa organización política y del pueblo en general, está la idea de que el ex presidente Leonel Fernández, será el candidato presidencial 2020.

En esta etapa, podríamos afirmar que el debate se ha adelantado en torno a si procede o no, una segunda reelección consecutiva del actual Jefe del Estado, quien lejos de distracciones en ese sentido, se mantiene trabajando para resolver los problemas cotidianos e históricos del pueblo y muy activo en los foros internacionales, como rector de la política exterior del país.

No obstante a lo antes dicho sobre el calentamiento del debate político por la futura candidatura presidencial peledeísta, el doctor Leonel Fernández ha lanzado varias misivas que dan cuenta, de que va firme en su propósito de obtener la candidatura presidencial, en lo que muchos entienden como su última oportunidad de volver al poder.

La percepción de triunfo del ex presidente en un proceso interno dentro del PLD es amplia, sin embargo no será un paseo, a juzgar por los movimientos en el bando contrario, donde se tiene como plan A, una nueva modificación constitucional, que viabilice la participación del presidente en el proceso primario de octubre 2019, el cual será organizado por la Junta Central Electoral, en virtud de la nueva ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Dicho plan, es igualmente para muchos, una utopía fruto de un reflejo equivocado de sectores que se resisten a cualquier cambio de su estatus quo en el manejo del poder. En consecuencia, el sector liderado por el ex presidente Leonel Fernández, se ha puesto a trabajar arduamente como respuesta a un sector de su partido que aparentemente está dispuesto a intentar cerrarle el paso a toda posibilidad. Consciente de ello, los Leonelistas han sacado la artillería pesada y han puesto sobre la mesa “la unidad del partido” como moneda de cambio, harto conocida la realidad objetiva, de que solo unidos, se retiene el poder.

Visto lo visto, el PLD está compelido a garantizar un proceso interno amplio, democrático y participativo, donde salga electo el candidato o candidata presidencial que encabezará la boleta electoral 2020 y en ese sentido, es donde se prevé que Fernández se llevaría la victoria en un proceso en el que de su organización, dependería su unidad.

Otro escenario posible y descartable desde nuestro punto de vista, es que la lucha interna en el peledeísmo, degenere en una crisis de Estado, dado que están en ejercicio del poder y como consecuencia de la misma la, hasta ahora débil oposición se alce con la victoria, apoyada por uno de los bandos.

Si este fuere el caso, no sería la primera vez, dado que la historia política de la segunda República data 1966 (sucedida en el tiempo), registra un acontecimiento parecido en 1986, resultando una estrategia equivocada en pocos meses.

No obstante hasta el momento el presidente de la República ha dicho, que se referirá oportunamente al tema de su reelección en el mes de marzo, tomando en cuenta que hay fechas fatales que determinan cada acontecimiento histórico. Partiendo de ahí, la opinión pública nacional, está expectante sobre el particular, dado que ahora, más que nunca, la maquinaria reeleccionista está puesta en marcha y podría ser, que el tema reelección, esté sonando a dulce melodía en los oídos del Jefe del Estado.

Importante destacar que el presidente Medina, en reiteradas ocasiones manifestó durante la campaña electoral 2016, que esa sería la última vez que se presente como candidato presidencial del PLD, sin embargo y muy a pesar de haber jurado ante el mismísimo Dios como testigo, que no lo haría, no sería la primera vez que en República Dominicana, un presidente de la República en ejercicio, intente permanecer en él.

Si Danilo llegara cumplir su promesa, es posible que en vez de apoyar a un tercer aspirante entre él y el ex presidente Fernández, opte por llegar a un gran acuerdo con Leonel, en aras de ahorrarle tiempo, dinero y recurso al partido.

Otro posible escenario sería también, que el Jefe del Estado decida endosar su liderazgo a uno de sus ministros, para que intenten derrotar a Leonel en unas novedosas primarias abiertas, que él mismo motivó su tramitación parlamentaria, hasta convertirla en Ley en el articulado de la Ley 33-18, mejor conocida como Ley de Partidos. Si este último escenario llegara a ocurrir, el PLD obtendría el mismo resultado. Leonel se llevaría la victoria, dado que los liderazgos como los encarnados de Medina y Fernández, son intransferibles a corto plazo.

Por todo lo antes dicho, he llegado a la conclusión de que el candidato presidencial del PLD para el 2020, previsiblemente será Leonel Fernández y es, casi seguro, que será nuevamente presidente. Ahora bien, esa candidatura no sería impositiva, tampoco gratis para Leonel; la misma más bien será el resultado de un previo y amplio proceso negociador, donde previsiblemente estaría de por medio, una reforma constitucional que habilite al presidente más allá del 2024, posiblemente la Vicepresidencia de la República, la presidencia del Partido, la Secretaria General y otros órganos de dirección.

Asímismo formaría parte de ese gran acuerdo político por la unidad del PLD y su permanencia en el poder, una extensa reservas de candidaturas a todos los niveles congresual y municipal, de manera pues, que Danilo pueda retirarse del Palacio Nacional con las manos llenas y con expectativas reales de regresar al poder como ahora mismo tienen los ex presidente Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

El que crea que Danilo Medina se va a retirar así, sin más, del poder… sin aquellas garantías de poder e influencias en las instituciones del Estado, es que no conoce al presidente. Me consta que Leonel lo sabe, lo preocupante, es que quizás su entorno no y ahí es donde está el meollo del asunto. Los entornos de ambos líderes se están desbocando y creando situaciones y heridas difíciles de cerrarse de cara el 2020.

Tanto Leonel como el presidente Medina, necesitan urgentemente sendos voceros políticos que hablen el lenguaje diplomático. Danilo tiene un vocero gubernamental, pero carece de una voz autorizada a trasmitir su voluntad política y partidaria. En cambio Leonel tiene una posición más crítica en ese sentido. Hay mucha gente opinando alegremente y sin medir las consecuencias de sus palabras, supuestamente a nombre del ex presidente y eso en nada favorece su creciente proyecto presidencial.

Dicho esto, es importante que el PLD trabaje y cuide su integridad. Así es como se construyen los grandes proyectos de Nación, (…) Negociando.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.