Leonel opina reelección Abinader «es yola naufragará por inflación»

Leonel Fernández juramenta

PEDRO BRAND.- El expresidente Leonel Fernández opinó este domingo que la reelección del presidente Luis Abinader es una yola que naufragará.

“La reelección no va a poder llegar a puerto seguro, porque la reelección no ha reconocido, que el pueblo dominicano está atravesando por severas calamidades en estos momentos”, especificó Fernández, tras juramentar ex miembros del PRM.

Y agregó: “Lo más importante es la nutrición, la comida en la mesa de cada ciudadano y, eso no está ocurriendo hoy día en la República Dominicana. Ocurría en nuestros tiempos y ocurría porque en los gobiernos nuestros se prestaba particular importancia a la producción en la República Dominicana”.

El precandidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo dijo que ya para el país, el problema no era producir arroz, ni habichuelas, ajíes, ni batatas, ni yuca para el consumo local, el reto era, “cómo nosotros podíamos producir para exportar, porque ya el 85% de lo que nosotros consumíamos se producía en la República Dominicana, porque nosotros apoyábamos al productor”. Leonel Fernández dijo que ahora sucede lo contrario, el actual gobierno prioriza las importaciones de artículos terminados desde otros países.

Fernández se preguntó, “¿Cómo puede hablarse de reelección? cuando cada día tenemos apagones prolongados y, entonces se triplica el precio de la tarifa eléctrica, pero se está aumentando el salario de los que trabajan en las EDEs”.

Con relación a la economía, el presidente de la FP dijo que, “ya no se puede ocultar que hay una desaceleración en el crecimiento de nuestra economía. En los primeros siete meses del presente año (enero/agosto) la economía tan solo ha crecido un 1.4 % del PIB, la capacidad de generación de riqueza ha disminuido, la industria local está creciendo negativamente, la agropecuaria y la minería por igual, el país está virtualmente paralizado”.

Dijo que los precios de los principales artículos de la canasta familiar han aumentado de manera significativa.

Explicó que hoy un pan cuesta 33 veces más que 3 años atrás, un plátano 35 veces más que tres años atrás, la yuca 85 veces más, la berenjena 50 veces más y, “eso no lo aguanta nadie”.

En otro aspecto, afirmó que el Presidente de la República debe, “pedirle perdón al pueblo dominicano”, cada vez que ocurren situaciones como el reconocimiento por parte del ministro de Educación de que hay 600 errores gramaticales en uno de los libros de texto, cuando el problema fundamental de la educación dominicana es que los niños no entienden lo que leen, ahora venir el PRM a sumarle una nueva situación.

of-am