Leonel no se va del PLD

El ex presidente de la República Leonel Fernández Reina es un político inteligente a pesar de que, en algunos casos pareciera estar muy mal asesorado, a juzgar por los últimos acontecimientos realizados en el intento de parar una nueva reforma constitucional que habilitaría al actual presidente de la nación Danilo Medina Sánchez, para aspirar a otro mandato presidencial.

Aunque las diferencias políticas entre el actual mandatario y Fernández vienen de lejos, es en estos momentos cuando se han acentuado más, justo cuando se hace inminente una decisión sobre quién sería el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ya que, por un lado, los seguidores de Danilo Medina aseguran que lo habilitarán constitucionalmente para que en las próximas elecciones sea el candidato presidencial del partido de gobierno.

Mientras, por otro lado los seguidores del ex mandatario y la mayoría de sus ex funcionarios insisten en que el candidato presidencial del PLD en los próximos comicios debe ser Leonel Fernández, llegando estos a coincidir con la oposición en el método elegido para impedir una reforma constitucional (marchas y piquetes en los alrededores del Congreso Nacional, donde se han dado cita figuras como Johnny Ventura, Bautista Rojas Gómez y algunos diputados, acompañados en momentos por decenas de motoristas, algunos de origen haitianos, que no conocen ni la constitución de su país de origen).

Todo esto ha creado un mar de conjeturas alrededor de la figura de Leonel Fernández, principalmente por su tajante oposición a que se reforme la constitución para permitir la reelección de Danilo Medina; hay quienes aseguran que el ex mandatario y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana dejará esa organización ya que ven imposible una reconciliación entre las dos principales figuras de la política dominicana; los más optimistas dicen que al final ambos llegarán a un acuerdo político, que pondrá fin a la actual crisis de ese partido.

Yo me sumo a los optimistas y también digo que Leonel no se irá del PLD donde tienes sus raíces y que, por demás, no hay otro partido político en la República Dominicana que pueda albergar una figura de la magnitud de Fernández, tampoco, se aventurará a crear otra organización donde tendrá que comenzar de nuevo dejando toda una trayectoria política ya hecha en su actual partido, con luces y sombras pero, que no se logra de la noche a la mañana.

Además, el mismo PLD, creado por el Líder Juan Bosch, en 1973 al dejar al entonces Partido Revolucionario Dominicano, esperó 23 años para llegar al poder y bajo una coyuntura que todos conocemos. Ninguno de los partidos desprendido de otra organización política ha tenido éxito en los últimos 40 años: La Estructura, PRI, BIS, PDC y PRM, este último ha sido el que más lejos ha llegado aunque sin lograr el poder.

Yo si creo que con o sin reelección Leonel Fernández se quedará militando en el Partido de la Liberación Dominicana y seguirá tratando de llegar al poder desde esa organización política con o sin el apoyo de Danilo Medina, lo seguirá intentando para mantener su figura a flote y no desaparecer del mundo político dominicano.