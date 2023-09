Leonel Lirio gana Gran Galardón de Premios a la Moda Dominicana

Adolfo Lucero, Ivan Balcacer, Gaby Desangles, Leonel Lirio Ganador del Gran Galardón, Satalin Victoria, Anny Abate, Juan Tomas y Francisco Sanchis.

SANTO DOMINGO.- El diseñador dominicano Leonel Lirio se alzó con el Gran Galardón en la segunda edición de los Premios a la Moda Dominicana (PMD) celebrados en el Teatro la Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua.

Stalin Victoria, CEO de los premios, valoró el trabajo de los talentos participantes en la ceremonia anual, la cual dijo se realiza para reconocer a los mejores exponentes de la moda, la confección y la pasarela dominicana.

“Aplaudimos a cada uno de los que trabajan en las diversas áreas de esta industria exponencialmente creciente: diseñadores, modelos, estilistas, maquilladores, peluqueros, fotógrafos, escuelas de modelos, agencias, cazatalentos, fotógrafos, semanas de la moda, colecciones y todos los que aportan a fortalecer el sello autóctono en este ámbito”, dijo.

Agradeció a los que confiaron en esta propuesta, al jurado por su entrega y empeño, y a los auspiciadores por creer en el talento dominicano.

“Nos sentimos plenos de contar con el apoyo de tantos auspiciadores que han creído en este nuevo concepto de premiación”, dijo.

GALARDONADOS

Entre los reconocidos figuran Reading Pantaleón, asesor de imagen, celebrity y fashion stylist; Mónica Mendoza, maestra y artista del maquillaje; Marisol Henríquez, prestigiosa diseñadora dominicana; Helen Blandino, un referente de moda reconocida como “Icono de la Moda».

Tambien Tita Hasbún, comunicadora, publicista y entrepeneur; Cherny Reyes, periodista, publirrelacionista, docente, crítico y analista de tendencias; Nery Díaz, creadora de Gatsby Dominicana y asesora de reinas de belleza, y Farah Cabrera, leyenda en el diseño nacional.

Durante la gala se presentaron las recientes colecciones de Giannina Azar, Mildred Veras, Joel Reyes, Bride to Be y desde New York, Abigail Silverio y Renato Dicent.

Los comunicadores Alex Macias y Gaby Desangles fueron los presentadores; Lowensky Natera y Marielle A. Puello condujeron la alfombra roja.

Francisco Sanchís, Selinée Méndez, Anny Abatte, Juan Tomás, Iván Balcácer, Elis Mesa y Adolfo Lucero, fueron los jurados que se encargaron de evaluar con alto criterio y sentido a cada uno de los nominados.

wj/am