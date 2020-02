Leonel ha minado al PRM

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

Ciertamente si celebraran elecciones presidenciales, en Nueva York, ganaría el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Pero también se percibe la posibilidad de que, si Luis Ramfis Domínguez Trujillo, participara en esa contienda, no saldría mal parado.

¿Y por qué Domínguez Trujillo tendría esa posibilidad? Simple; a parte de otras simpatías, todo parece indicar que al Luis Abinader conformar una alianza política con el ensayo político-paridario la Fuerza del Pueblo (LFP), que liderea Leonel Fernández, esa argamasa le ha restado la intención del voto al candidato presidencial del PRM.

Hay gente disgustada porque el PRM ha aupado a Leonel y a su gente. Muchos entienden que si el exmandatio y sus acólitos van unido a la principal fuerza de oposición, en cargos municipales, no se operará ningún cambio en la cúpula que dirige las políticas públicas.

Una buena cantidad, entre los que se incluyen jóvenes en edad de votar y adultos, buscando otra salida, entienden que de Ramfis tener la oportunidad de terciar en el próximo torneo presidencial de mayo, entonces, debería ser el nuevo mandatario.

Hemos contactado a gente que vota en las presidenciales, en Nueva York, y es asombrosa la cantidad de gente que prefiere al nieto del ajusticiado dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Y parecería que ello se debe a que Leonel Fernández, de algún modo, ha minado la fuerza política de Luis Abinader. No pocos dicen que si en República Dominicana, en las encuestas, Abinader no tiene o no se ha aproximado al 50% de gente que votaría por él, ello se debe a que Fernández le ha restado porcentaje.

