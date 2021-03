Leonel Fernández es reconocido por la gobernadora del Estado Rhode Island

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández recibió un reconocimiento de la gobernadora del Estado de Rhode Island, y recién nombrada secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina M. Raimondo.

La distinción le fue otorgada por su apoyo al 12º Annual with A Purpose Basketball Tournament and Missionary Trip, que organiza Lights and Sirens International, institución sin fines de lucro con sede en Providence, capital de Rodhe Island.

Ibn Bakari, Mario Berson y Edgar Cimet hicieron entrega del pergamino con la firma de la gobernadora Raimondo en un encuentro celebrado en la Biblioteca Juan Bosch de Funglode, este jueves 4 de marzo.

Del exmandatario se consigna que su apoyo y dedicación han tenido un impacto significativo en la vida de niños, y sus familias, de la República Dominicana.

“Este trabajo ayudará a energizar y generar una mayor conciencia sobre la importante misión y el trabajo que se necesita en la República Dominicana y los países circundantes y, como resultado, avanzará hacia la equidad para todas las personas”, expresa la gobernadora en el reconocimiento.

El abogado y tres veces presidente de la República Dominicana agradeció la distinción y reiteró su compromiso de contribuir, por las vías posibles, a que instituciones que trabajan por el bienestar de las familias y sus niños logren sus objetivos.

