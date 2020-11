Leonel Fernández advierte la Fuerza del Pueblo no dará cabida al grupismo

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió este lunes que en esa organización no se dará cabida «al grupismo».

“En la FP no habrá grupismo; en la FP no habrá amiguismo…, no habrá Otan. En la FP todos tendrán derecho a aspirar, todos tendrán derecho a avanzar, pero para lograrlo tendrá que ser en base al mérito y trabajo evaluado por la dirección del partido”, dijo Fernández, al dejar inaugurado el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch.

Garantizó que se podrá aspirar a cargos internos y que no habrá límites, ya que se podrán aspirar a ser candidatos de elección popular, pero, insistió, respetando las normas, las reglas y los principios de orden de la FP.

Indicó que esa entidad nació para defender de manera irrestricta la independencia, autodeterminación y soberanía del pueblo dominicano, postulados que enarboló La Trinitaria, primer partido que fundara Juan Pablo Duarte, y que hoy los asume como suyos.

“Hoy estamos haciendo historia, asistimos al Primer Congreso de la Fuerza del Pueblo de un partido que está destinado a desempeñar un rol en la consolidación de la democracia, el progreso y el bienestar del pueblo”, señaló.

Destacó que se sienten más que orgullosos de haber colocado el nombre al evento del profesor Juan Bosch, “uno de los dominicanos más ilustres de todos los tiempos”.

Lo que se discutirá en el congreso

Explicó que en el congreso, que inició este lunes y termina a finales de febrero, discutirán 17 temas que versarán en su declaración de principios que se centra en “qué somos, quiénes somos y a qué aspiramos”.

“Y aunque eso se va a discutir a plenitud, yo creo que de antemano, todos estamos de acuerdo que la Fuerza del Pueblo será, primero, una fuerza democrática, abierta, participativa, progresista y de carácter popular, eso nos dará una identidad”, precisó.

Dijo que también se discutirá la política nacional e internacional, así como las normas y reglas del partido, “porque la FP no puede ser un desorden”, y se tiene que apostar por una organización con orden y disciplina.

of-am