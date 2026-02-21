Leonel ciego y sordo, pero no mudo (OPINION)

EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.

En ocasiones, la gente inteligente actúa como si no lo fuera, y creo que nadie escapa de eso. Hay distintas actuaciones que lo evidencian. Por ejemplo, personas ilustradas solicitan a la Biblioteca Nacional un salón para realizar una actividad de orden inteligente, pero no indican dónde responderle la correspondencia.

Ese caso no es tan complejo y riesgoso como el de líderes políticos que persisten en la debilidad de confundir sus deseos con la realidad. Olvidan que la práctica es un juez infalible y sus sentencias son inapelables. De nada sirve entretenerse con números irreales si el día de las votaciones, el resultado los desmiente.

En la política dominicana, el ejemplo más patente de ese fenómeno es la recurrencia para divulgar presuntas encuestas por parte de dirigentes que aspiran a puestos electivos. Me parece que el doctor Leonel Fernández encabeza la tendencia a anunciar sondeos que lo favorecen en la preferencia del electorado.

Desde procesos pasados, Fernández ha sido presentado como favorito y los resultados han sido distantes del vaticinio. Deseo y realidad no siempre se juntan. No es objetable desear el éxito y salir airoso en una competencia, pero es perjudicial no diferenciar entre sueños y realidades. El éxito se obtiene con acciones, no con ilusiones.

Hace dos semanas, el expresidente Danilo Medina descartó toda posibilidad de alianza con Fuerza del Pueblo y al día siguiente Fernández aseguró que el PLD lo apoyará en 2028. Dijo que, así como Peña Gómez y Jacobo Majluta le ofrecieron el apoyo a Juan Bosch en las elecciones de 1990, hará el PLD con él .

Para resaltar el crecimiento de su partido, dijo el pasado sábado que registra un “47 por ciento, según varias encuestas”. Hay dos elementos de fantasía en esa cita. El primero es la cifra y el segundo, que tal aseveración procede de encuestas. Este procedimiento es válido cuando se ciñe al método científico.

Al doctor Fernández no le dicen la verdad. Una muestra: en 2020, su encuestadora favorita daba 48.2 % a Fernández y 40.2 % a Luis Abinader, pero ganó Abinader. En 2024, según la misma firma, el 48% votaría por Leonel Fernández mientras que Abinader solo contaba con una intención de voto de 37.3%.

Un medio de comunicación atribuye al expresidente Medina haber declarado que mientras él viva, Leonel Fernández no será presidente. Pero Fernández dice contar con el apoyo del PLD. Parece que el presidente de Fuerza del Pueblo está ciego y sordo, aunque nunca mudo. Viéndolo bien, la mudez le favorecería.

JPM