Leonel acusa PRM de comprar elecciones con fondos SeNaSa
VILLA ALTAGRACIA.– El expresidente y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al PRM de utilizar fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para “comprar elecciones”.
Durante un acto de juramentación de nuevos miembros, sostuvo que el PRM no gana procesos electorales por respaldo popular, sino mediante el uso indebido de recursos del Estado.
“Ellos no ganan elecciones, ellos compran elecciones. Ya ustedes ven que en el expediente de SeNaSa todos acusan diciendo que ese dinero era para financiar la campaña del PRM”, afirmó.
Recordó que, mientras la Fuerza del Pueblo se planteaba como meta afiliar dos millones de ciudadanos en todo el país, el partido de gobierno respondía con una incorporación masiva de personas al sistema de SeNaSa, acompañada de propaganda política a escala nacional.
“Eso dio lugar a la corrupción y al uso de fondos públicos para financiar la campaña”, expresó.
ABORDA DEMANDAS SOCIALES EN VILLA ALTAGRACIA
Fernández también abordó las demandas sociales de las comunidades de La Cuchilla y Medina, tras sostener contacto directo con jóvenes y productores agrícolas de la zona.
Relató que, al cruzar el puente Madrigal, fue recibido por una multitud que le solicitó una solución vial que permita acceder a la autopista sin afectar sus actividades productivas.
Asumió compromisos concretos de obras prioritarias para los distritos municipales de La Cuchilla y Medina, en Villa Altagracia.
LOS JURAMENTADOS
Entre los juramentados se destaca la incorporación de figuras de alto liderazgo local como José Luis Nivar (Chulo Pelota) y Teófilo Nivar, exsíndicos del distrito municipal de La Cuchilla; Dr. Fanel Sánchez, secretario general del PLD en la demarcación; Ángel Miguel Díaz, ex presidente del PRD; así como dirigentes empresariales y comunitarios como Domingo Suero y Petronila Díaz.
En el distrito municipal de Medina, se resaltó la juramentación de dirigentes históricos encabezados por Juan Pablo Nivar Brito (Rodolfo), presidente del PLD en ese distrito, junto a miembros del Comité Central, vocales municipales y líderes intermedios.
of-am
Igual que tu compraste la primera de Danilo se te olvido
Es cierto, Leonel da asco.
Leonel si es charlatán. Él y su gente apoyaron a Abinader, pero como no le dieron lo que querían, se fue en contra. Abinader sabía que si Leonel o Danilo con su gente volvían a gobernar el país estaría peor que Haití. Leonel y Danilo debieran estar presos.
Eso lo saben hasta «Los Chinos de Bonao».
Como dice el narrador cibaeño Santana Martinez:
«Contabilidad de preprimaria».
Eso, pica y se extiende.
Dr. Raúl Hernández P.
ohhhhh aparecio El Profesor, que buen descanso tuvimos a raiz de lo de maduro.
Este señor da asco ya. No encuentra que mas inventarse con tal de ganar elecciones. Si eso es ahora que hay tantas trabas para esos juegos sucios, que habra hecho en el pasado para convencer al pueblo? Su ego ya no quiere esperar mas, tiene que elegirse a como de lugar, aun si tenga que venderle su alma al diablo. LF sabe que ya no puede usar el truco del fraude, porque no hay forma de que suceda, por eso decide destruir, y desprestigiar.
Si alguien lo confrontara para que presente evidencias, eso seria interesante. Si las tiene, es mejor que calle ahora antes que sea tarde. Quizás el hijo le pueda aconsejar eso. Personalmente, yo no no viniera con esa acusación al menos que tenga alguna prueba. Acusaciones sin pruebas debe dejárselo a sus súbditos que no tienen nada que peder, porque muchos ni dignidad tienen, por eso desinforman a diestra y siniestra.
CORRECCION-Es decir, si no las tiene…
! QUE MEGALADRON QUE HABLA **** Y DISPATATE, ¿ Y PORQUE NO LO HABIA DENUNCIADO, BUEN BAVOSO, **** LADRON, TRAIDOR, DELINCUENTE, BANDIDO, SINVERGUENZA
Y por eso es que no puedo ser politico, porque si fuera el presidente del PRM, en este caso Paliza, yo le pondría una demanda multimillonaria tipo Trump a Leonel Fernandez, para que presentara las pruebas de lo que dice. De no presentarlas quedaría desprestigiado. Solo así se acaba esa vagabundería, y se pone un ejemplo a los demás que quieran copiarlo. LF a caído muy, pero muy bajo, está desesperado por ganar. Quién lo habrá aconsejado?
Pero que rpsm
Y tú, Gatonel, compraste las elecciones donde fuiste presidente, con $500 pesos, un pica-pollo y una botella de ron.
Ayante y simulacion..Abinader es tu socio . Traidores y corruptos
Leonel presidente y con la Fuerza Del Pueblo..
Este pais tiene que salir lo mas rapido de esta Banda de asartante que nos Gobiernan; este caltel del cambio nos tienen desesperado…
LEONEL usted pertenece a la vieja escuela de la politica es decir eso no es nada nuevo. El PLD recibio ayuda de gentes fuera de este PAIS cuando las leyes lo prohiben. Tenemos una junta electoral que no supervisas los fondos de los partidos politicos
Este loco esta desesperado y es peligro nunca acepta la derrota incluso se fue del PLD al perder las eleciones el PRM no solo le gano si no que lo barrio si por robo fuera el PLD no saldría del poder si solo un cunado de Danilo devolvio 500 millones de dolares que son 30 mil milliones de pesos y que decir de Felix Bautista Que es el testaferro de este ladron no se como alguien sigue este personaje Que vendió el oro 97a 3 el peaje sombra etc
El de mas alto rechazo de los politicos dominicanos y el responsible de 3 gobiernos fracasados y el que no hizo nada en 3 gobiernos, hoy piensa volver Viejo y siendo joven lo que hizo fue robar y a hora Viejo que se puede esperar de este falsante.
Cuantas basura nos tocara por aun de este falsante
Pero si tienen súper evidencias, los jueces comprados y LA PROCURADURÍA en negociaciones con LOS SAQUEADORES en devuelva tanto y borrón y cuenta nueva , PORQUE LEONEL no demanda al PRD por COMPRAR VOTOS con dinero ROBADo ? De lo contrario el PRD debe demandar a Leonel por demafacion y con el pueblo como testigo ? Bárbaros !
Este aqueroso poniendose alante el save bien lo que biene cuando maduro able
Así se habla doctor, el PRM-PPH al igual que la versión gringa de la peste blanca (MAGA-Trump) van a terminar en la cárcel.
Y fue a este gobierno que le dieron petro caribe y aún asi le aumentaban semanalmente dicen Que cada pueblo tiene el gobierno Que merece debería volver Leonel a pagarle 7 mil a los policía a regalar el oro por 3 centavos a vender la mitad debería la refineria a dar un acuerdo de un peaje sombra a traer a Felix Bautista a que Figueroa Agosto llame amenazar militares a la radio a que Arturo del tiempo mande a matar los Que le agarre. Cargamentos a que los ladrones tengan que lllevarlo con lo robado en la Mano que rápido… Leer mas »
Señor Leonel recuerde que su casa es de cristal , creo que usted es la persona menos indicada para hablar de corrupción en este pais
Y la que vienen en 2028 que también va a perder.
Jijii claro ahora es. Con David Collado eso es lo que lo tiene loco y una recomendacion es Que le redoblen la seguridad a Collado Leonel no acepta otra derrota aún juegue con la estabilidad del país no tiene verguenza