Leonel Fernández opina el Gobierno ha sido «gran fracaso»
SANTO DOMINGO.- El expresidente y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, opinó este sábado que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido un fracaso en los aspectos más esenciales para la vida de la población.
Denunció el encarecimiento de los alimentos, el colapso del sistema de salud y la deficiente supervisión de las obras públicas.
Tras juramentar a nuevos miembros de la FP, Fernández sostuvo que garantizar la alimentación es una obligación básica de cualquier Estado.
Advirtió que en la actualidad las familias dominicanas enfrentan una situación crítica.
Señaló que productos de consumo diario como el plátano, los huevos y el aceite registran aumentos constantes, mientras los salarios permanecen estancados.
“En los cinco años de gobierno del PRM, la canasta familiar se ha incrementado en 14 mil pesos. Hoy cuesta RD$14 mil más que en el año 2020”, enfatizó.
JURAMENTACION DE NUEVOS MIEMBROS
Fernández juramentó nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, en un acto coordinado por el general (r) Rafael Guillermo Guzmán Fermín, de la Dirección Política; Ramón Aquino García, titular de la Secretaría de Seguridad y Defensa.
Entre los juramentados figuran el tres veces regidor Félix Manuel Sánchez, así como la abogada Ligia Alfonza Figuereo, con más de 20 años de ejercicio como jueza de primera instancia, además de los productores agropecuarios Eusebio (Ravelo) Fortuna y Alfonso Jiménez, junto a un amplio equipo de dirigentes comunitarios y políticos que decidieron abandonar el oficialismo.
También dirigentes y profesionales como Benjamín Polanco, Julio Ángel Paniagua, Jernry Cuello Jiménez, Ángel María Jiménez, Nabel Adames, Ramón Raúl Vázquez, Francis Encarnación, Héctor Encarnación, Luis Alberto Valdez, Santos Herminio Cueva, Nurys Lauris Encarnación, Carlos Isaías Díaz y Roberto Encarnación, entre otros líderes sociales y comunitarios de la región fronteriza.
of-am
