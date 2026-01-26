Danilo Medina atribuye crisis económica a mala gestión PRM

Danilo Medina

MAO.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, atribuyó la crisis económica a la mala gestión del Gobierno del PRM.

Al hablar en el acto de juramentación del Movimiento Unidos Firmes al Futuro (UFF), en la comunidad de Hato Nuevo, Medina se refirió a la situación económica, fiscal y social del país, la cual atribuyó a la falta de visión, la improvisación y la corrupción del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El expresidente de la República sostuvo que la nación atraviesa una “quiebra técnica”, como resultado de un modelo de gestión basado en el endeudamiento para cubrir gastos corrientes, el aumento descontrolado de la nómina pública, pensiones irregulares y elevadas transferencias al sector eléctrico.

AFIRMA GOBIERNO TOMA DINERO PRESTADO

“Este país está tomando dinero prestado para pagar intereses. Eso, en cualquier empresa, es una quiebra. Y aunque el Estado no quiebra formalmente, técnicamente la República Dominicana está quebrada”, afirmó.

Al contrastar su gestión con la actual administración, Medina aseguró que al asumir la Presidencia tenía claro los nudos productivos que frenaban el desarrollo nacional, y que actuó con planificación, imaginación y sentido de Estado.

DEFIENDE CONSTRUCCIÓN DE PUNTA CATALINA

Defendió la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, asegurando que actualmente genera al Estado más de 550 millones de dólares anuales, entre beneficios directos y reducción en la compra de energía.

Asimismo, criticó que el actual gobierno haya ignorado los planes dejados para la ampliación del complejo energético y la modernización integral de las redes eléctricas, lo que explica las elevadas pérdidas del sistema.

Atribuyó la situación actual a la sustitución de un modelo que redujo la pobreza, generó empleos y posicionó al país como un referente regional.

agl/of-am