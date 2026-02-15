Leah Campos, Super bowl y los archivos Epstein

EL AUTOR es misionero, coordinador de la entidad Paz Dominicana.

“Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice YHVH, para librarte”. Jeremías 1, 19.

En este preciso momento que se encuentran leyéndome, en algún lugar del territorio dominicano un inocente niño de nuestro pueblo lo están secuestrando, aprovechando su situación de indefensión por el descuido de sus padres o tutores, y lo que resulta aún más alarmante, contando con la complicidad de las autoridades de nuestra nación. Es un drama dantesco azotando durante mucho tiempo el alma de la humanidad.

Cierro mis ojos, y me desgarro en llanto solo de pensar lo que les pasa a nuestros niños cuando caen en las garras asesinas de esta infernal red del tráfico de niños. ¡Escuchen por favor! Un niño en las manos de psicópatas, pedófilos, enfermos sexuales, siendo sodomizado, y sometido a la mas terrible de las maldades. Es un dolor inaguantable, la desesperación de los padres, la impotencia que nos lanza a la locura sin esperanza de consuelo. ¡Ten misericordia Padre!

¿Se han preguntado alguna vez cuantos niños perdemos sin que nunca vuelvan a aparecer en un lapso determinado? No existen cifras precisas porque los organismos encargados de suministrar esas desoladoras cifras igual se encuentran infiltrados por esas redes satánicas de secuestros de nuestros niños; pero se dice que solo en los Estados Unidos de Norteamérica desaparecen y nunca mas lo volvemos a ver, alrededor de 800,000 niños cada año.

¿Cómo ha podido el mundo resistir tanta maldad? Imagínense todo el dolor que se ha acumulado a lo largo del tiempo en nuestro planeta, cientos de millones de seres humanos ahogados en un dolor del que no lograrán reestablecerse en toda su vida, algunos han caído muertos de tanto dolor, otros se han enfermados y hasta han perdido la razón.

La red del tráfico de niños a nivel mundial era la que ostentaba el poder en este mundo, y eso explica porque esa maquinaria diabólica era indetenible, insaciable, gozando de absoluta impunidad, manejando a su antojo a las naciones como una granja de pollos; nos vivían ofreciendo vino de aturdimiento (circo político, entretenimiento, deportes, farándula) mientras se llevaban a nuestros niños.

“Dijo luego YHVH: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores; pues he conocido sus angustias”. Éxodo 3, 7.

Justo ahora, en este preciso momento, el Jefe, como suele llamarle el Presidente Donald Trump al Dios Altísimo, ha descendido para librar a nuestro pueblo de La Dominicana de esa infernal red del trafico de niños, en el cual están implicados los poderosos de nuestra nación, y están revelados en los archivos de Jeffrey Epstein liberados el viernes 30 de enero del presente 2026, dijeron que fueron cuatro millones de documentos, y fueron seis millones.

Es la hora del juicio para todos los involucrados en La Dominicana, ya lo había declarado el Presidente de La Federación de Rusia, Vladimir Putin, el baile de los vampiros está llegando a su fin. ¡Gloria a ti Padre Creador! “Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos”. Apocalipsis 16, 7.

Super bowl

¿Recuerdan el vino del aturdimiento? De eso se trata, prepararon el escenario con la finalidad de producir caos y rebeldía contra la voluntad del Dios Altísimo, el escenario del medio tiempo de aquel evento deportivo, provocó al pueblo de Dios en los EE. UU. Donald Trump es consciente de lo que intentaron hacer, mas la lanza del sacerdote Finees los atravesó (Números 25, 7-8) y cesó la mortandad de los hijos de Dios.

Leah Francis Campos

Hermana Francis, los dardos venenosos del maligno son de apariencia frágil, de trato seductor y de encantos letales, nuestro Maestro Ieoshua Ha Masshiah (Jesucristo) nos lo advirtió, instruyéndonos vigilar en todo tiempo, pues como nos dijo el apóstol Pablo: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. Efesios 6, 12.

¿Sabía Embajadora Leah que los rangos de autoridad han cambiado en el mundo nuevo naciendo y que La Fuerza Divina pronto confirmará delante del mundo entero a quienes haya escogido para sus propósitos de bien para los pueblos de la tierra? .

pazdominicana3@hotmail.com

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.