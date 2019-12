Le dicen el Penco y ganará en primera vuelta

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

Gonzalo Castillo, todo lo que ha hecho en su vida ha sido en grande. Es un ser bendecido con la gracia de Dios, en todos los sentidos. Pero sobre todo es un gran ser humano.

Es por esto que el presidente Danilo Medina, apasionado con la gente de campo y de su lenguaje llano, de manera alegórica, en buen dominicano, dijo que Gonzalo era un Penco de Candidato.

Aunque Gonzalo proviene de un origen muy humilde, como cualquier dominicano de pura cepa, desde muy joven ha sido uno de esos visionarios que miran lejos —no es de origen extranjero, ni ha heredado, ni le han regalado nada como a otros—.

Gonzalo Castillo es una persona con verdaderos méritos. Es uno de esos pocos hombres, de poco hablar, pero que piensan y sueñan en grande. Un hombre de acciones concretas. De los que no se conforman con las nimiedades de la vida, ni para sí, ni para los suyos, y en este caso su pueblo, su gente, su país, a quienes por la gracia de Dios, ahora se debe por completo.

Es por esto, y más, que Gonzalo Castillo tiene todos los atributos y cualidades para desarrollar nuestro país y hacer de nuestro adorado paraíso terrenal el más grande y próspero; para lograr que, de todas las economías de la región la nuestra sea la de mayor ingreso per capita. Para que todos ganemos más.

Para que todos estemos más orgulloso aún de ser un Penco dominicano. De ser una Penca Dominicana.

Para desarrollar la República Dominicana hay que hacer un Penco trabajo. No es con “bla, bla, bla” que se gobierna un país que progresa y se desarrolla.

Para desarrollar un país y para que sea un Penco de país, hay que invertir en infraestructura. Precisamente aquí estamos hablando de la especialidad de Gonzalo Castillo y del Ingeniero Miguel Vargas, coincidencialmente, los mejores y más exitosos Ministros de Obras Públicas que ha tenido nuestro país.

UN PENCO TREN INTER-URBANO DE NORTE A SUR Y DEL ESTE AL SUR-OESTE

Yo creo y estoy convencido de que Gonzalo como presidente creará las condiciones para que la inversión privada o en conjunto con el estado pueda construir un Penco tren que vaya desde el Este, en Punta Cana, hasta el Sur-oeste, en Barahona y Pedernales, para conectar esos dos polos turísticos y atraer ahora más de 20 millones de turistas.

Como bien propuso Miguel Vargas ya en 2012 y 2016, y ahora en un nuevo acuerdo de gobierno compartido, Yo sé y estoy convencido de que Gonzalo Castillo, podrá crear las condiciones para que por fin tengamos un Penco tren de transporte y de carga, que conecte toda la región Norte con Santo Domingo.

Un tren que conecte los puertos de Haina y Puerto Plata, para así (1) abaratar los costos de exportar e importar, del sector industrial, productor y comercial; pero además para (2) reducir los tiempos, de modo que seamos más eficientes y competitivos, pues fácilmente una persona podría vivir en Santiago y trabajar en Santo Domingo y viceversa, sin tener que mudarse, manteniendo su familia donde se sienta más cómoda.

UNA PENCA RED FERROVIARIA DE TRENES METROPOLITANOS

Yo creo y estoy convencido de que Gonzalo para resolver el problema del transporte y del pésimo flujo vehicular de nuestra ciudad, podrá desarrollar una Penca red metropolitana, es decir un Penco Metro que vaya norte sur, por el medio, sobre las principales avenidas:

Tiradentes, Lincoln, la Churchill, sobre la Núñez de Cáceres, la Avenida Luperón y sobre todas las principales avenidas de la ciudad y la provincia de Santo Domingo, alimentado con energía limpia, para tener un sistema de transporte urbano eficiente, para reducir al mínimo el entaponamiento que ya se produce a todas horas en la ciudad, como resultado del progreso económico del país que venimos alcanzando. Como en cualquier país que aspira a desarrollarse plenamente, Gonzalo creará un sistema de transporte público eficiente y funcional. De modo que tener un vehículo solo sea necesario para salir fuera de la ciudad, para hacer turismo interno, etcétera, como generalmente ocurre en las principales economías del mundo.

Los políticos, improvisados y sin propuestas, como A-di-bi-na-der, dispersos o concentrados en acusaciones estúpidas, que a nadie importan, podrán decir lo que quieran; pero la verdad es que, sin grandes obras de infraestructura, energía y telecomunicaciones (a precio competitivo para los usuarios) no habrá verdadero desarrollo. Pasarían años, siglos y no avanzaríamos significativamente.

Desde hace un buen tiempo, personalmente, he estado prospectando posibles inversionistas americanos, europeos y asiáticos —que ya han mostrado interés— para ésta y otras iniciativas de infraestructura que ayudarán a nuestro país a dar un brinco definitivo hacia el futuro y hacia la modernidad.

S.O.S URGENTE: UNA OBSERVACION ESTRATEGICA A TOMAR EN CUENTA

El único error que puede cometer un gobierno del PLD —y cualquier otro gobierno— es no darle al pueblo, los bienes y servicios que el pueblo demanda, requiere o necesita —y que por falta de visión, “expertise” y capital de riesgo, nuestro incipiente y a veces oportunista sector privado no está en capacidad ni de ofertar ni de suplir—.

La única forma que el PLD salga del poder sin darse cuenta de por qué salió, sería si no advierte dichas necesidades y si no las suplen a tiempo. O si no la acuerdan, ni las negocian con las diferentes comunidades.

Por ejemplo, en este momento el liderazgo del PLD en La Provincia Santo Domingo está en muy alto riesgo, debido al descuido en cuanto a la inversión pública en ésta zona, llena de pequeñas y medianas industrias (subdesarrolladas) y de empresas de servicios.

Aquí no hay tanta agricultura, así que no han habido tantas visitas sorpresas, que es el programa social favorito del Presidente y que es bueno para la sostenibilidad alimentaria, para dar sustento temporal al campesino, pero que lamentablemente, como describí ampliamente en mi Análisis de Estrategia Económica, del 26 de octubre del 2017 (https://almomento.net/analisi s-de-estrategia-economica-la- confusion-del-gobierno-puede- ser-peligrosa-para-la- economia/), ésta práctica animada por fisiócratas, colgados más en el pasado que envisionando el futuro, nunca ha generado desarrollo en ningún país del mundo.

No me crean a mí, no importa que se ignoren mis análisis anteriores. Pero al menos véase dónde perdió Gonzalo y dónde ganó Lío-nel. Nótese que no es la primera vez que hago una observación como ésta. Considerar lo que aquí digo como una correlación expurea, ésta vez, puede ser muy peligroso. Desde ya advertimos que, le podría costar la senaduría al PLD, que es la figura política, el liderazgo responsable, llamado a capitanear el desarrollo de dicha provincia junto con los diferentes Alcaldes.

En la provincia hay muchísimas necesidades, pero hasta ahora, en términos de infraestructura importante, solo se ha realizado el teleférico y la extensión limitada del metro —Que debió llegar al menos hasta el Aeropuerto AILA José Fco. Peña Gómez—- y esas inversiones, hasta ahora, no tienen tantísimo impacto en relación a la gran demanda de necesidades urgentes de una zona donde se concentra la mayor población del país y la que mayor potencial de generar riqueza podría tener. Pero la visión corta y limitada de ese liderazgo la tiene estancada.

Lamentablemente, debido a la falta de previsión e inteligencia para el desarrollo, la solución al problema es una simple cuestión de proporción presupuestaria.

Cuando vemos la inversión del gobierno observamos que está distribuida, de manera dispersa, en otras partes.

Como consecuencia Gonzalo Castillo ganó en las provincias de menor concentración poblacional y perdió en la provincia de mayor concentración demográfica del país, es decir en la Provincia Santo Domingo.

Lo mismo pasó en otras pocas provincias descuidadas o donde el liderazgo de la dirigencia no ha sido tan diligente con las necesidades de las comunidades y su gente, quienes se concentraron únicamente en ellos mismos y no en el Candidato Presidencial del Gobierno quien contaba con esas estructuras y que, en algunos casos, no le defendieron adecuadamente;

O bien dónde a los Lío-ne-listas les resultó fácil montar su conspiración contra Danilo. Lo cual también es un gran descuido estratégico, que hasta ahora no ha tenido consecuencias, por razones obvias. Pero al menos, de manera humilde, se debe sacar el debido aprendizaje de todo esto para corregir la situación y sin excusas, asegurar el triunfo en febrero y mayo 2020 de manera contundente.

APOYA Y PIENSA CÓMO UN PENCO TÚ TAMBIÉN

Analizado y re-que-te-dicho lo anterior, Gonzalo Castillo, sin dudas, será el presidente en el 2020, con el apoyo del PRD, demás fuerzas aliadas, y ganará en primera vuelta —guarden este artículo por ahí—.

Así que Gonzalo quiere que tú también sueñes en grande, que no seas un habla “fisno” como la mayoría de los políticos y la minoría de simpatizantes que tiene la oposición, que sólo saben criticar y criticar, que todo lo ven nubla’o y esto es por una razón muy simple:

Porque son enanos mentales, nunca en sus vidas han hecho nada que valga la pena por sí mismos. Y mucho menos por y para los demás.

Para mejorar tu vida, la de los tuyos y las de los demás a tu alrededor, debes pensar en grande, como “EL PENCO”.

Para ser exitoso o exitosa, tú debes pensar como un Penco, debes pensar como Gonzalo Castillo.

Luego debes trabajar muy duro, para lograr tus objetivos que sumados a los demás son los objetivos del pueblo Dominicano, para lograr ser un Penco país, lleno de prosperidad y desarrollo para todos.

Los demás, los mediocres de la oposición que hablan de cambio, de fuerza, de pueblo, sólo quieren crear caos, crisis, miseria, echar lodo, embarrar, chantajear, porque así creen que pueden demostrar que todos estamos equivocados y entonces lograr sus objetivos de asaltar el país y empeorar lo que hasta ahora todos juntos hemos logrado como Nación: Un clima de paz, de estabilidad y de gran crecimiento económico continuo.

¡Así que mucho cuidado!

Cuando te vengan con esa basura política, oportunística, piensa en el fraude y las promesas que una vez unos farsantes, con boinas rojas en las cabezas, le hicieron a los Venezolanos o a los cubanos.

Lío-nel, A-di-bi-na-der y demás improvisados de la oposición son el pasado, Danilo es el Presente, Gonzalo, el PRD, los aliados, los jóvenes, las mujeres, son la sangre nueva, son el futuro.

El PENCO VA A GANAR Y PARA MUESTRA UNA CONFIRMACION

A Gonzalo Castillo, gracias al Presidente Medina y a la interpretación maliciosa de un dominicanismo, por parte de la oposición, ya todos le dicen y lo conocen como “El PENCO” el que va a ganar.

Sin querer lo han posicionado en el primer lugar del “top of mind” del pueblo Dominicano y como consecuencia ganará en primera vuelta.

El mismo Luis “A-di-bi-na-der” lo reconoció muy recientemente, aunque un poco tarde, en un audio con su propia voz, que anda circulando en todas las redes —si alguien lo quiere me escriben a mi correo y se lo envío—.

Ya “El PENCO” y gracias a los memes, y a las burlas, es más conocido que todos los candidatos de la oposición juntos.

Según un análisis polimétrico, realizado por nosotros en WRV & Co. Int´l Strategy Group, utilizando técnica de medición del sentimiento, entre el 1 y el 7 de diciembre, Gonzalo Castillo superaba en recordación y penetración mediática (online y offline) con un 57% versus un 43% distribuido entre todos los demás candidatos presidenciales. Gonzalo, Ya es todo un fenómeno.

Y si se excluía a Lío-nel Fernández del análisis —según la ley contra el tranfuguismo pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional— entonces superaba a todos con más de un setenta (70%) por ciento.

A ésta altura, temprano, faltando poco más de 5 meses para las elecciones de mayo del 2020, yo solo les puedo decir que no pierdan su dinero, ni su tiempo, siguiendo candidatos perdedores o al farsante y pretencioso que se cree “EL UNICO” con el derecho, dado por los dioses, para ser presidente.

Más bien, vamos a integrar y a sumar a nuestros amigos y relacionados a los diferentes movimientos del Candidato que va a ganar, Gonzalo Castillo, sea a través del PLD, del PRD o de los diferentes sectores externos, porque va a ganar en primera vuelta, de manera contundente y arrolladora, con un nivel de votación récord en la historia electoral moderna.

Y esta vez no habrá margen para el pataleo de mediocres ni de envidiosos.

wandyramirez@gmail.com

