Latinos desaprueban políticas económicas de Donald Trump
WASHINGTON.- Los latinos desaprueban, en general, el trabajo del presidente Donald Trump, cuya nota negativa entre estos votantes aumentó de 44% a 48%, debido a sus políticas económicas y las acciones migratorias, según la más reciente encuesta del Intelligence Center de My Code de esta casa editorial.
La encuesta es la segunda del año, donde el 61% de los afroamericanos desaprueba al presidente Trump, igual que el 53% de los asiático-estadounidenses, nativos de Hawai e isleños del Pacífico (AANHPI).
“Desde la primavera de 2025, la desaprobación de Trump entre los estadounidenses multiculturales aumentó 4% y su aprobación cayó 2%”, destaca el reporte.
Entre los estadounidenses multiculturales, la aprobación del presidente Trump se sitúa en apenas 34% y baja drásticamente entre las mujeres jóvenes (18%) de entre 18 y 24 años, mientras su registro es más alto entre los hombres del mismo grupo (48%).
La calificación del vicepresidente J.D. Vance entre los votantes multiculturales se ha mantenido estable desde principios de 2025, pero destaca que el 26% de electores no está seguros sobre el trabajo que realiza el funcionario republicano.
La mayoría de los latinos (41%) desaprueba el trabajo de Vance, mientras que 35% lo aprueba, y 24% dijo no estar seguro de cómo evaluarlo.
LA ECONOMIA DE EE.UU.
Los estadounidenses multiculturales (57%) considera que la inflación y los precios han empeorado bajo el actual gobierno; 52% opina lo mismo sobre la economía en general, mientras 52% sobre la vivienda asequible.
“¿Qué problemas están afectando significativamente a usted y su familia?”, se preguntó a los encuestados. El 80% de los latinos respondió que la economía es su principal preocupación, incluyendo los costos de productos y el mercado laboral.
DEPORTACIONES
El plan de deportaciones del presidente Trump no es popular, ya que más de la mitad (54%) de los estadounidenses multiculturales desaprueba la forma en que maneja o responde al tema migratorio.
Los votantes latinos (55%) registran el nivel más alto de desaprobación, seguidos por los afroamericanos (54%), AANHPI (52%) y LGBTQIA+ (52%).
“El 43% de los estadounidenses multiculturales desaprueba la actual aplicación de las deportaciones por parte del gobierno”, indica la encuesta. “Desde la primavera de 2025, los estadounidenses multiculturales se muestran 4% más críticos hacia la gestión del gobierno de Trump en materia de deportaciones”.
Destaca que cerca del 38% de los encuestados multiculturales dijo conocer a alguien afectado por las políticas en inmigración de Trump, incluidas operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o cambios en los procesos legales administrados por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La comunidad LGBTQIA+ es la má afectada con 51%; seguida por los latinos con 44%, y los afroamericanos con 35%, mientras la población AANHPI reporta 28%.
Estas acciones migratorias incluso afectan al 29% de la población no multicultural, que también reportó conocer a alguien afectado por las políticas migratorias del gobierno.
CAMINO A LA CIUDADANIA
El 71% de los votantes multiculturales apoya una vía hacia la ciudadanía para los indocumentados, aunque son los latinos, AANHPI y LGBTQIA+ los grupos con mayor porcentaje a favor de reformar las políticas migratorias y crear un camino hacia la ciudadanía.
La encuesta indica que “los afroamericanos son 6% más críticos con la práctica del gobierno de detener a personas sin antecedentes criminales que en la primavera de 2025”.
Sin embargo, todavía están debajo (41%) de los AANHPI estadounidenses, que son los que más rechazan tales acciones (48%), seguidos por los LGBTQIA+ (46%) y los latinos (43%).
Si no se sienten aquí, hagan sus maletas y vayanse, y problema resuelto
PRIMERO NO SE DICE LATINO SOMOS HISPANOAMRICANOS Y SI ES CIERTO LA MAYORIA SON UNA BASURA A CUALQUIER PAIS QUE VAN LLEVAN EL DESORDEN LA DELINCUENCIA DE AHI QUE LOS DEMORATASEN ESTADOS UNIDOS SE ALIMENTAN DE TODA ESA BASURA QE LOS PAISES HISPANOS
Si usted se siente mal en su pais, por injusticias del gobierno que preside la cosa pública, proteste y vote en contra de ese personajes en los próximos comicios, pero de ninguna manera se convierta en «ilegal» en ningún pais ajeno.
Nadie tiene que pagar por usted haber tomado decisiones erradas.
USA no es un «barril» para ayudarlo a usted de manera ilegal y usted entonces enviar el dinero que cobra a la misma gente que lo «desterró».
A los latinos le salieron el tiro por la Culata,,cojan Trump
Tenian que coger para Rusia, China, Venezuela, Cuba y serian muy felices. Todavia estan a tiempo.
VERY-GOOD-….no querian-a-«FELON-TRUMP»…pues ahi-lo-
TIENEN…..
USTED NO PUEDE IR A UN PAIS EXTRANGERO A EXIGIR UNA DETERMINADA POLITICA DE LO CONTRARIO SE DEVUELVEN A SU PAIS.
NO SE PUEDE ATACAR A TRUMP A NOMBRE DE UNA FSLSA DIVERSODAD EN CAMINO A FRAGMENTAR E HIPERFRAGMENTAR ESA SOCIEDAD A NOMBRE DEL INDIVIDUALISMO LIBRE QUE TERMINARA PARTIENDO ESA CIVILIZACION ,POLARIZANDOLA COSA QUE HAY QUE EVITAR
PERO CUALES LATINOS. SERÁ LO QUE NUNCA HAN PASADO CERCA DE UNA ESCUELA. PERO TODO EL QUE HA LEÍDO UNA PÁGINA DE UN LIBRO DE ECONOMÍA SABES QUE ES IMPORTANTE PARA EL BIEN DE ESTADOS UNIDOS LAS IMPORTANTES MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO EL PRESIDENTE DE ESE PAÍS QUE IBA RUMBO A LA DERIBA CON LOS DEMOCRATAS. AL LLEGAR TRUMP UN REGALO DE DIOS COMIENZA A INDERETARSE COMO DEBE SER. TRUMP ES LA ESPERANZA DEL PUEBLO AMERICANO. Y EL BALANCE DEL MUNDO.
Pero las políticas de TRuMP tiene que ver con USA y sus ciudadanos nadie les pregunto
Con cariño y respeto les sugiero a todos los que desaprueban a regresar a sus países, aprobar las políticas de sus respectivos países, las mismas que los hicieron irse para Estados Unidos en avión, en yola o como pudieron.
Si lo hacen no te podrán enviar tu caja con rebotes y alimento. Ni tampoco tus remesas.
Propaganda Democrata..no pegan una
Inbécil
Viva siempre Trump.