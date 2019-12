Las nóminas del Ministerio de Cultura

Por MIRIAM VENTURA

No es que no se lo merezcan, pero dónde está la solidaridad laboral: conserjes y vigilantes que ganan igual o más que un poeta con obra y presencia. ¿Y el escalafón laboral dónde quedó? Y se arrastra de lejos, de varios periodos y varios ministros, sin que se le ponga fin.

Se mueven las piezas, cada vez que entra un nuevo ministro, pero es adorno, bulla, promoción, clientelismo cultural del duro. Por aquello de que en dominicana el mayor empleador es el gobierno, en el Estado tenemos periodistas, comunicadores, relacionadores públicos, poetas, escritores, que hacen las mismas funciones, en todas las oficinas y dependencias del gobierno. El Ministerio de Cultura, no es la excepción.

En un artículo pasado dedicado al ministerio de Cultura y sus nóminas conté 14 títulos más que repetidos. Hoy con otro vistazo sin mucho rigor, esa cantidad se cuadruplicó. En cada cambio de ministro se repite el mismo movimiento de fichas, dejando el mismo salario a quienes fueron trasladado o reducido en sus funciones igualándolo con los funcionarios de mayor rango y responsabilidades. ¿Pero es que esta gente no trabaja con política de relevo? ¿La gente que tiene dos décadas cobrando salarios altísimos no ha creado bases (¿la feria del libro, por ejemplo, para que otro le sustituya?

Se llama parasitismo vivir toda la vida de un cargo público ¿Porque tiene que quedarse permanentemente un personal bajo el argumento de que son los que tienen experiencia organizando ferias? Ahora desde mi perspectiva de dominicana, que vive en Estados Unidos, ya resté, sumé, multipliqué, dividí lo suficiente a partir de los hallazgos en términos de salarios en pesos dominicanos convertidos en dólares, pero esta vez no estoy para aritmética y matemática simple, hacerlo sería repetirme.

Me interesa más la fuga de libros de la Editora Nacional. Por ejemplo, que el 70 por ciento de libros hechos en RD son exportados a países no latinoamericanos. Solo el 30 por ciento de estos libros son exportados a Latinoamérica. R.D. produjo 1,487 libros en el 2016 comparado con Perú que produjo 6,463, colocándose cercano a Paraguay, país que produce 1,000 y exporta casi el 50 por ciento de sus libros a Latinoamérica y países no latinos.

El dato lo ofrece: la página de estadísticas de la Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), la Unesco, tales entidades también dieron constancia, en octubre de este año de la disminución en la producción del libro en Latinoamérica.

Quisiera que los funcionarios del ministerio de Cultura de R.D, me hablaran algún día de esa fuga, de la disminución de la producción de libros en R.D. ¿Cuáles son los controles de calidad efectiva llevado a cabo por el ministerio y su editora nacional para producir libros de calidad?

A los efectos de esta entrega sobre las nóminas del ministerio de cultura, porque en ferias internacionales solo se promueve la literatura creada por los mismos funcionarios de la editora y del ministerio en un franco desafío a normas internacionales, sobre convenios, concursos, convenciones, ministerios culturales y todo lo que norma la promoción de la literatura de un país y los conflictos de intereses de los mismos funcionarios que a la vez son escritores, jueces y parte.

Ya que otros países y sus ministerios culturales ofrecen estadísticas editoriales (empresas, librerías, distribuidores, editoriales etc.) por qué el ministerio de cultura y su editora nacional, así como los cientos de proyectos -algunos eficientísimos sólo para el clientelismo y la nómina cultural, no ofrecen estadísticas algunas sobre el Libro en R.D.?

Todo el mundo habla del gran trabajo del Canciller Miguel Vargas Maldonado, que entre otros “logros” ha aumentado la cuota de RD en la Unesco y el Ministro de Cultura. Eduardo Selman se refiere a las bibliotecas interactivas, a la red de Bibliotecas en todos los rincones de República Dominicana y sin embargo algunas de esas bibliotecas no han pagado su factura de luz, o de teléfonos, caso fehaciente de San José de Ocoa. Algunas bibliotecas como la Pedro Henríquez Ureña cobran una cuota económica que recae en el autor interesado en presentar su obra en estos salones.

Las abultadas nóminas del Ministerio de Cultura de R.D. huelen a proyectos fantasmas, a repetición de los mismos, huele a funcionarios en centros barriales, municipales que no son más que botellas culturales. Un ministerio de cultura que paga salarios sin escalafón a conserjes y a poetas por igual, pero que además tiene grandes poetas en sus oficinas viviendo el sueño de ser poetas y funcionarios, sin estar acogidos por un plan de seguro que no sea el de El estado.

En el proceso de esta tercera entrega, ¡hago un alto!

El poeta Alexis Gómez Rosa ha fallecido. Sus restos serán cremados. Gómez Rosa, tuvo un derrame masivo. El día que sufrió el derrame cerebral visitó dos clínicas de prestigio, una de ella la Abel González y allí su familia se entera que no tenía cobertura. Fue conducido a una tercera clínica conocida como Otorrino, sin equipos necesarios, sin una atención privilegiada dada su condición. Allí murió.

¿Me pregunto por qué los mismos poetas no denuncian los atropellos de la falta de seguridad social de su empleador el ministerio de cultura? Hay más de una experiencia de poetas que han ido con torcedura, con problemas serios de salud y es en la emergencia de los hospitales cuando se enteran de que Senasa Contributivo (el seguro del Ministerio de Cultura) no tiene cobertura en más de 20 clínicas importantes del país.

Habrá que colegir que al poeta Alexis Gómez Rosa, lo dejaron morir.