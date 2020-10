Las generaciones humanas

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Es sorprendente como reaccionamos los que somos de la antepenúltima generación, ante las nuevas generaciones. no aceptamos sus formas de músicas, ni sus maneras de vestir y mucho menos sus modos de peinarse. Se hace muy difícil admitir como correcto el pensamiento y lenguaje de éstos contemporáneos. De ahí que, no hay concordia con ellos, y vivimos como en diferentes mundos.

Estas últimas dos generaciones no pueden entender a las anteriores, por las maneras de ser de éstas y porque tampoco puede ver como normal las maneras de comportarse y de ver las cosas de esas generaciones anteriores. Ven las críticas que éstas les hacen como un ataque injusto e indiscriminado. Ellas viven su mundo, su tiempo, sus fracasos, sus y miedos.

Un cambio de pensamiento no es fácil, y menos cuando se habla de sociedad, pues ésta fortalece el carácter de sus integrantes, como coerción para no aceptar cambios. En tal sentido, se hace difícil la reconciliación para una convivencia pacífica entre sectores sociales disímiles. De ahí, las críticas, pero tienen que coexisitir, pues se necesitan entre sí.

Cuando Dios llevó el pueblo de Israel de Egipto, a la tierra de Palestina, ellos no podían asimilar el comportamiento de los antepasados, y había una lucha para no seguir el camino trazado por sus ancestros. De ahí que, intentaron tener dioses y pidieron su propio rey, igualándose a las demás naciones, cosa que no agradó al profeta Samuel. Ya no era lo propio decir, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y del pueblo de Israel.

Sin embargo, en los tiempos de Jesucristo, el pueblo de Israel, tuvo gran tropiezo en la palabra, pues no podían aceptar que su reino, como pueblo especial de Dios terminara. Por eso, la misión de Jesús, para llevar el mensaje a otras naciones, no era bien vista por los judíos ni siquiera por algunos seguidores de Cristo. Esto hizo que la iglesia fuera perseguida; pues rompía el status quo social del pueblo.

Algunos judíos sensibles al mensaje de Cristo, aceptaban que se predicara el evangelio a los pueblos gentiles, pero ellos debían judaizarse, quienes fueron conocidos como judaizantes. Por eso, el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro: …»Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿porqué obligas a los gentiles a judaizar?» Gál. 2:14b.

Más recientemente, finalizando la Edad Media, los europeos trajeron el evangelio a la hoy América, pero no buscando la aceptación del mensaje por parte de los nativos, sino imponiéndoselos. Esto trajo una fuerte reacción, pues los locales no asimilaron el mensaje y por eso muchos de ellos fueron exterminados. Esto le exigía renunciar a sus dioses, para aceptar otras creencias.

Estas culturas religiosas no conciliaron, y por eso, en muchos países de América, no hay convivencia entre ellas, pero sí, coexisten. El cambio de mentalidad no se impone en sí, pues el interior del hombre no lo domina nadie, pues Dios creó al hombre con ese albedrío, se puede encarcelar el cuerpo, pero no la mente; puede matar al hombre, pero no su creencia.

El catolicismo romano y el protestantismo son productos de reacciones a la situación religiosa, de los últimos cinco siglos de la Edad Media. Las grandes revueltas sociales y religiosas no pusieron fin a esta diatriba entre ellas, y se han mantenido dentro de un criterio crítico, separatista e irreflexible; pues, gastan sus energías en ataques innecesarios, e improductivos.

La resistencia a lo nuevo genera reacciones encontradas, no importa si es en el campo social mundano, o en el campo social religioso. El hombre es igual en todas partes y en todos tiempos. Y, así mismo, siempre habrá reacción contra lo establecido, pues por naturaleza, el ser humano es cambiante y va hacía adelante. Ambos comportamientos son dignos de admiración, el primero frena, y el segundo empuja para avanzar.

JPM

