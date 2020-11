Las exoneraciones de vehículos de Senadores 2019-2020

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Solo 21 senadores que solicitaron vía certificación del senado un vehículo exonerado en 2019-2020 aparecen en la relación de vehículos exonerados a senadores que hicieron su trámite burocrático en Hacienda para obtenerlo a través de la Aduana sin pagar impuestos.

El Senador Reynaldo Pared Pérez compró una Toyota Land Cruiser 2020 y otra Toyota Land Cruiser valoradas en 63,867 dólares y 61,867 dólares. Y Aristides Victoria Yeb, María Trinidad Sánchez, un Chevrolet Tahoe 2020 y otra Tahoe Premier 2020 por 41,859 dólares cada uno.

El vehículo más costoso lo adquirió la Senadora por la Romana Amarilis Santana Cedano un Mclaren 720S valorado en 366,669 dólares y le sigue Eddy Fernando Mateo Vásquez Senador por Barahona quien importó un Lamborghini 2020 valorado por 260 mil dólares.

Los Senadores Juan Orlando Mercedes Sena por independencia exonera un Lamborghini URUS 2019 valorado por 232,294 dólares, Euclides Sánchez de la Vega un Bentley Continental 2019 por 210,153 dólares y Félix Nova Monseñor Noel un mercedes Benz 2020 por 203,460 dólares.

El vehículo más económico fue comprado y exonerado por el Senador José María Sosa de San Pedro de Macorís, una Toyota Prado 2020 valorada por 39,857 dólares.

Otros senadores que obtuvieron estos privilegios de las exoneraciones son Amílcar Romero, Félix Bautista, Adriano Sánchez Roa, Dioni Sánchez, José Rafael Vargas, y Sonia Mateo.

Exoneraciones de vehículos a Diputados 2019-2020

De 20 diputados del Parlacen, 16 recibieron exoneraciones de vehículos. Entre los diputados inorgánicos más conocidos está José Francisco Peña Guaba un Mercedes Benz G63 2020 por 120 mil dólares, y Tony Raful Tejeda un Mclaren 57os valorada por 178,238 dólares

Los vehículos más costosos son del Diputado Víctor José Tineo, Santiago, un Ferrari 812, 2020 por 404,665 dólares, Francisco Antonio Matos, Santiago, un Rolls Royce Cullinan por 361,575 dólares, y Graciela Fermín Puerto Plata un Bently Continental 2020 por 335,323 dólares

De los 7 Diputados del Exterior, obtuvieron exoneraciones 4: Levis Suriel Gómez un Porsche 911 por 224 mil dólares, Marcos Genao Cross Sánchez Toyota Land Cruiser US 73 mil, Ramón María Ceballo, Porsche 911,162 mil dólares, y Ana Emilia Báez, un Dodge US 110 mil.

De los 5 Diputados Nacionales que se escogen aparecen dos con exoneraciones de vehículos. Fidel Ernesto Santana Mejía del Frente Amplio compró un Lexus LX 570 2020 valorado en 77,185 dólares y Ramón María Ceballo del PRM compró un porche 911, 2020 por US 162,627

Los diputados recurrentes son: Lila Alburquerque Porsche 911, US 165 mil, Alfredo Pacheco, Bentley Continental 2020, US 189,900, Rubén Maldonado, Lexus LX 570, US 79 mil, Pedro Botello Porsche 911, 250,736 dólares, y Demóstenes Martínez Porsche 911, 161,496 dólares

Diputados de Baní, Provincia Peravia y sus exoneraciones

Durante 2019-2020 Santo Ynicio Ramírez (PRM) exonera un Porsche 911 GT3 2019 valorado en 211 mil dólares. Ana Mercedes Rodríguez (PLD) un Lamborghini URUS 2019 valorado en 232 mil dólares, Y Julito Fulcar Encarnación una Land Rover 2018 valorada en 115 mil dólares.

Aunque no fue electo pues sustituyó como diputado por algunos meses al diputado renunciante y hoy Síndico Santos Ramírez, el diputado designado por el PRD Héctor Leonardo Moscat Lara exonera un Mercedes Benz G500 2020 valorado en 114 mil dólares.

Por los 4 diputados de Peravia de nuestros impuestos se gastó más de $34 millones. Y el ex Senador Wilton Guerrero y el Diputado Milciades Franjul no están en esta lista de senadores y diputados con estos privilegios porque fueron adquiridos y reportados entre el 2016-2018.

Los dominicanos sabemos que estos vehículos no llegan a ningunas de las provincias que tienen representantes congresuales porque las exoneraciones son vendidas a famosos Dealers que pagan entre dos y tres millones por cada exoneración que le venden los congresistas.

Tenemos que unirnos para eliminar estas exoneraciones porque no se va a acabar mientras estos partidos controlan el gobierno, mientras no hagamos un Congreso Unicameral con 32 diputados y mientras no surja una nueva opción política que cambie el rumbo y el modelo.

En esos dos vínculos de dirección electrónica aparecen las dos listas de senadores y diputados que recibieron exoneraciones de vehículos, sus provincias, precios en dólares y pesos.

