Las empresas de zonas francas compraron $155,000 millones

Santo Domingo, 4 sep.- Las empresas de zonas francas compraron a la industria nacional 155,000 millones de pesos en 2024, afirmó este miércoles el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Rafael Bisonó.

El funcionario destacó el aumento en ese concepto, pues aseguró que en 2020 esas compras fueron de unos 80,000 pesos millones de pesos.

Recordó que las exportaciones de zonas francas fueron de 8,600 millones de dólares en 2024 y que la inversión extranjera directa fue de 4,500 millones de dólares, «el más alto en tres décadas».

En nota de prensa, Bisonó destacó los avances clave en los sectores productivos, el combate al comercio ilícito, la apuesta a la economía naranja y la modernización institucional de ministerio que dirige.

Bisonó resaltó que la República Dominicana se encuentra en una posición estratégica para aprovechar su cercanía con los Estados Unidos.

«Estados Unidos es el principal consumidor del mundo y es el país que marca hacia dónde vamos. Hoy esa nación está fabricando semiconductores, pero surge la necesidad de ‘tercerizar’ el corte, la prueba y el empaque. A eso le llaman ‘nearshoring’ o ‘friendshoring’. ¿Quiénes son esos amigos cercanos? República Dominicana. Dos horas en avión, dos días en barco. Si nos preparamos vamos a generar mayor inversión», expresó.

El funcionario resaltó también la estabilidad económica, social y política del país como una ventaja competitiva frente a otras naciones de la región. Señaló que esta combinación ha permitido atraer confianza de inversionistas y organismos internacionales, y consolidar a la República Dominicana como un destino seguro para la inversión.

