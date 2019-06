Las declaraciones del Ministro de Educación le han hecho merecer su destitución 

El Ministro de Educación fue entrevistado por Huchi Lora y Amelia Dechamps en su programa, la entrevista giraba en torno a dos temas:

1. La Orden Departamental 33-2019

2. La decisión de la Cámara de Diputado, en el sentido de que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley 44-00.

Con respecto al primer punto el Ministro arrancó diciendo de todos aquellos que se han opuesto a la misma, entiéndase, iglesias, Asociación de Colegios, Asociación de Padres, Personalidades y Políticos, lo siguiente:

1. Han hablado mentiras, le han querido difamar, han tratado de confundir a la población, porqué? Porque le han dado tratamiento de Ordenanza y no de Orden Departamental.

2. Para emitir una Orden Departamental, el Ministro tiene facultad, para emitir una Ordenanza No, por lo tanto al darle ése tratamiento de Ordenanza, han querido confundir todo, y mal intencionadamente.

3. Agregó que de manera distorsionada, han pretendido confundir a la población vendiendo la idea de que a los niños se la van a poner faldas y a las niñas pantalones.

4. Dijo que haciendo uso de sus facultades, del Articulo #39 de la Constitución, del Pacto para la Reforma Educativa que se firmó en el 2004, y de acuerdos Internacionales de los cuales somos signatarios, emitió La Orden Departamental 33-2019Luego pasó a explicar el alcance de ésa Orden Departamental y quiénes iban a participar en la misma y por qué:

1. Alcance; crear un Marco Metodológico mediante el cual se elaboraría la Política de Género. Y agregó, “sobre la cual no se ha escrito la primera palabra.”

2. Participantes: Los integrantes de la Comisión que él eligió para dicho trabajo fueron: Víctor Sánchez, Vice ministro de Planificación y Desarrollo, Deni Burgos; vice Ministra del área Técnica y Pedagógica, Marina Hilaria, Directora del Departamento de la Unidad de Equidad de Género del Minerd. También La Unidad de Géneros de la UASD y del INTEC.

3. Por qué el INTEC y La UASD? Porque ambas Instituciones poseen una especialización en dicho tema. Porque, usó una analogía, si usted está enfermo del corazón, no buscaría un médico que tuviese otra especialidad.Luego los periodistas formularon la siguiente pregunta:

1. Se han violado los procedimientos? Una pregunta que ya el Ministro había contestado cuando diferenció lo que es La Ordenanza y La Orden Departamental, pero él respondió de la siguiente manera:

2. Para hacer un diseño no podemos convocar a todos los actores, porque no vamos a ponernos de acuerdo, por eso sólo convocamos al INTEC y la UASD, sin embargo.

3. NO es la intención, ni es plausible, ni lógico que una decisión que gravitaría tanto en la sociedad y en el País, pueda ser exclusiva, si no que debe ser inclusiva.

4. Y que por lo tanto decidieron ampliarla con la inclusión de la: ADP, La Asoc. de Padres Madres y Tutores, La Conferencia del Episcopado y La Mesa del Diálogo.

5. Terminó agregando que esa Comisión no llegará al Fondo si no que sólo hará la propuesta, y que será el Consejo quien decidirá el asunto final.Continuando con la Entrevista, Huchy Lora le pregunta: A qué atribuye esas declaraciones de que a los muchachos y muchachas en las escuelas se les van a enseñar la ideología de géneros?:

La Respuesta del Ministro fue la siguiente:

1. A los muchachos y muchachas se les va a enseñar que antes los deberes y derechos ambos son iguales y que no hay diferencias. Y que por ende un niño puede ser ingeniero y una niña ingeniera también. Citó otros oficios al respecto.

2. Que cuando se habla de desconstruir, es en ése sentido que se habla, que esas son cosas que se han enseñado por siglos. Por eso usted ve, agrega que hay mas enfermaras que enfermeros en un hospital.

3. Continúa diciendo que: esa diferenciación que se le ha enseñando a los niños de que están por arriba de las niñas no puede seguir ya que es una falacia, por lo que si el niño crece así seria un potencial asesino y cuando son adultos y se produce alguna situación vienen los feminicidios.

4. Por tanto lo que persigue esa Orden Departamental es Desconstruir esa idea.

5. Sigue diciendo: lo que pasa es que algunos sectores de la Sociedad, que han enseñado que el hombre está sobre la mujer, no les conviene eso.Amelia procede a hacerle la siguiente pregunta: Se piensa que en las Escuelas se va a enseñar la Ideología de Géneros y no acerca de Políticas de Géneros?

La Respuesta del Ministro fue la siguiente:

1. En las Escuelas no se va a enseñar la Ideología de Géneros en lo absoluto.

2. Vamos a estructurar una Política de Géneros de equidad de Géneros que muestre la igualdad entre los deberes y derechos de ambos, entre el hombre y la mujer. Todo lo que se ha dicho ha sido un invento mal intencionado con el propósito de desacreditar todo lo que se ha dicha en la Orden Departamental y que todavía no existe.Eso fue con respecto al tema de la Orden Departamental. Mi lectura de lo anterior es lo siguiente:

1. Sus insultos iniciales e introductorios lo descalifican para ser un mediador, un funcionario de todos los dominicanos, que por su investidura y funciones debe procurar la armonía y el bien común.

2. Si bien puede ser cierto la diferenciación entre Orden y Ordenanza, es entendible que el pueblo llano y las instituciones del País no estén al tanto de ésa diferenciación por lo que se hacía imperativo aclararla. No se hizo, porqué, para dejar la ambigüedad en la mesa, la media verdad, para tener dentro de la manga el instrumento legal que le permita colar la realidad del asunto. Pero la reacción a tiempo del pueblo y las instituciones hicieron necesario esas aclaraciones, si no, sólo Dios sabe lo que hubiese pasado.

3. Cómo s evidencia las afirmaciones del punto anterior? En la elección del Ministro de los agentes especializados en la Ideología de Géneros, el INTEC y La UASD, en ambos centros de estudios, dirigidos por pro abortista, feministas, y pro agenda LGBTI.

4. Más aún, ambos participaron directa o indirectamente en la elaboración del Libro “Hablemos”, material diseñado para implementar la Ideología de Géneros en el País y que fue patrocinado por la USAID, entre otros.

5. Tal evidencia deja al descubierto dos mentiras de muchas; la primera es que Sí hay un material ya hecho, no diseñado, ya hecho, y es el Libro Hablemos, y Sí, ya se han impartido parte del mismo a través de 24 mil ejemplares cuyo contenido fue extraído de dicho libro.

6. Un ejemplar de esos 24 mil fue llevado al Congreso por Acción Cristiana y otras instituciones para demostrar cómo ya estaban impartiendo en la escuelas esa Ideología sin el consentimiento de los Padres y los demás miembro del Consejo de Educación.

7. La segunda mentira es que, NO es cierto que sea para diferenciar entre varones y hembras, pues el Libro Hablemos es muy especifico en su contenido de “Construir y Desconstruir el Género y la Orientación sexual en los niños.”

8. Por qué no conformó la famosa Comisión desde el principio como ahora la ha ampliado, ya que no era su intención, ni plausible ni lógico que algo tan trascendente no incluyera a todos los sectores? Porque no se iba a llegar a un acuerdo por haber tantos agentes reunidos? Por favor, esa es una tercera mentira del pobre Ministro.

9. Lo cierto es que los acuerdos de los cuales hemos sido signatarios, Sí contienen la Ideología de Géneros, y Sí hay mas Géneros distintos, inventados por ellos, que rondan los 100 y mas de 70 orientaciones sexuales.

10. El contexto mundial, y lo que ha estado pasando en Norte América y Canadá, América Latina y Europa no nos puede llamar a engaños, el rechazo de Vladimir Putin y Xi Jing Ping es la respuesta correcta para esta locura.

11. Que no nos hayamos dado cuentas de lo que firmamos es otra cosa, porque es proverbial que lo mismo que pasa aquí pasa en esos organismos internacionales, SE FIRMAN DOCUMENTOS SIN SABER QUE FIRMAN.

12. TODOS LOS EPITETOS DECLARADOS POR EL FLAMANTE MINISTRO DE EDUCACION A LAS IGLESIAS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS DEL PUEBLO EN GENERAL, LE HAN CAIDO A EL MISMO, ES DECIR: BUENO…NO LOS REPETIRE, NO VALE LA PENA

13. De manera que el Ministro de Educación se ha ganado, él mismo, por ignorancia, o por incapacidad, por imposición de otros o mandato, SU RENUNCIA VERGONZOSA O SU DESTITUCION DENIGRANTE. COMO QUIERA SERA PARA EL: PERDER PERDER.Cuando de refirió al tema de la Ley 44-00 y su implementación, a una pregunta de los entrevistadores, contestó:

1. Esa ley no tiene ningún sentido de ser ya que la Biblia es eminentemente espiritual, por lo que usted no puede imponer de manera obligatoria su lectura o estudio. Eso es un absurdo, porque es un derecho que le asiste a cada ser humano o familia creer en lo que desee. Aquí agrego que es católico romano…

2. Siguió argumentando que obligar a cumplir esa medida es un absurdo ya que es Inconstitucional, además, agregó: QUE VAMOS A HACER CON ESOS MILES DE Niños HAITIANOS QUE ESTAN EN NUESTRAS ESCUELAS? Porque ellos tienen otra religión distinta, ellos tienen el vudú. Y qué vamos a hacer si hay otro que es hinduista? Por lo que no está de acuerdo que se obligue.

3. El Ministro agrega: en el MINERD se iza la bandera todos los días, se hace una oración y se lee un texto de la Biblia. Y que está también claro de que en muchas escuelas se hace lo mismo.

4. La periodista Amelia (parcializada hasta la tambora como Huchy Lora) le dice sagazmente: pero eso es una imposición igual, qué usted dice?

5. El Ministro dice, pues no es una imposición, el que quiera participe y el que no, que no lo haga.

6. La periodista le pregunta de nuevo: Que va hacer con la Ley 44-00?

7. El Ministro respondió: es inconstitucional, y si se lleva al Tribunal Constitucional, de seguro será desestimada y nula, por lo tanto no la va a cumplir.

8. Agregó la siguiente declaración, que le sirve a su superior inmediato; por la naturaleza de la misma: “La Hipocresía con que se vive en éste País hace que éste tema no se enfrente por temor a las iglesias, eso evita que se lleve tal acción al Tribunal Constitucional.

9. EL MINISTERIO NO ACATARA ESA LEY, NO ES LEY.Analizar esa última parte de la entrevista me desafía mucho, pues no sé qué decir de tantas contradicciones, irrespeto al Legislador, a la Constitución.

Viola la ley, dice el Ministro, sin embargo, iza la bandera cada día, hace una oración cada día y leen un texto bíblico cada día en la sede de su ministerio.Cuando la Periodista le riposta: Pero es imposición también?

El Ministro le dice: el que quiera que lo haga el que no, no.Pero Señor Ministro, ésa es la solución, la mayoría es heterosexual, sólo el 1.6% es homosexual, la mayoría es católica o cristiana y tienen el mismo libro, la Biblia, pues el que no desee leerla, que no la lea, el que desee salirse del aula, que se le permita…pero no elimine lo que la mayoría desea.

No pueden imponer la Ideología de Géneros, el 1.6 % de la población, al restante 98.4% de la misma. Usted no cree?