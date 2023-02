Las claves del Super Bowl LVII

ARIZONA — Cada vez falta menos para lo que promete ser un gran Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Ambos planteles ya están ultimando detalles, asegurándose que las 15 o 20 jugadas guionadas para comenzar el partido, están perfectamente ejecutadas, en cuanto a timing y detalles de las mismas.

Son los pequeños detalles que a veces hacen grandes diferencias.

Y eso es lo que nos lleva a pensar a una clave para cada equipo que pudiese inclinar la balanza hacia su lado.

KANSAS CITY CHIEFS-DISCIPLINA EN EL PASS RUSH

El frente defensivo de los Eagles se ha llevado los reflectores, y no es para menos después de haber totalizado 70 capturas en temporada regular, y 78 en total si contabilizamos los playoffs. Sin embargo, considero que los linieros defensivos de los Chiefs no han recibido la atención que se merecen.

Chris Jones es uno de los mejores linieros defensivos de la NFL, y terminó con finalista en la terna por ser el mejor Defensivo del Año.

Si bien es tackle defensive por definición, Steve Spagnuolo lo mueve por todo el frente defensive, por lo cual también lo incluyo en esta clave particular.

¿Sabían que Frank Clark está a tres capturas de ser el jugador con más capturas en playoffs en la historia de la NFL? A la vez, el novato George Karlaftis ha dejado su huella en su primera campaña.

Ellos tres tendrán que ser extremadamente disciplinados este domingo.

No sé si lo notaron, pero hubo numerosas ocasiones en las cuales los 49ers, y específicamente Nick Bosa, no intentaba “darle la vuelta a la esquina” en su carga, si no que sellaba el extremo y se detenía.

Eso lo hacía para impedir darle una vía libre a Jalen Hurts para que utilice sus piernas; ese es el reto cuando enfrentas a un mariscal que es una doble amenaza. Y allí es donde Jones, Clark y Karlaftis tienen que ser extremadamente disciplinados este domingo.

Los Chiefs tienen que mostrar una agresividad controlada en sus gaps, y limitar a Jalen Hurts a ser un mariscal de bolsillo. Si lo hacen, los Chiefs tendrán mayores posibilidades de ganar.

PHILADELPHIA EAGLES-JALEN HURTS DEBE SER EFECTIVO POR AIRE

No es un secreto que la identidad de los Eagles es terrestre, pero cualquier fanático de Philadelphia que Jalen Hurts no lució del todo saludable en los anteriores dos partidos de playoffs.

Entiendo que tuvo dos semanas para seguir recuperando el hombro, y que es un partido a todo o nada, por lo cual Hurts no dejará nada en el tintero.

Pero vi a Hurts corriendo menos, y abandonando el bolsillo prematuramente en estos playoffs, señal de que no confía del todo en su hombro y no quiere ser golpeado.

Cuando abandonas el bolsillo demasiado rápido, eso afecta tu visión y no permites que las rutas de los receptores se desarrollen.

Quizás los Eagles logren imponer su voluntad por tierra, y se coloquen constántemente en situaciones de poco yardaje, donde son particularmente letales.

Y si bien Steve Spagnuolo suele enviar muchas cargas, creo que lo pensará dos veces ante Philadelphia y se enfocará en poblar la caja e intentar detener el ataque terrestre.

En otras palabras, creo que Jalen Hurts tendrá que probar que puede ser eficaz por aire, y que su hombro está saludable para poder ganar este Super Bowl. Será un genuino duelo de fortalezas en el cual algo tendrá que ceder este domingo en Arizona.

of-am