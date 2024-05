Las caravanas migratorias: Otra ayuda de Putin a Trump

El autor es antropólogo. Reside en Nueva York.

POR FELIX REYES

Quiero formularla como hipótesis, aunque más bien es una sospecha originada hace más de un año, que hasta ahora no me atrevía a exponer, debido a mi rechazo a todo pensamiento que pudiere tener algún atisbo de teoría conspirativa.

Como se sabe, una característica esencial de toda teoría conspirativa es que ofrece una interpretación de los hechos en los que estos son resultados de planes que se esconden a la población llana; planes que el “conspiranoico” piensa que “conoce”, porque, diferente al ciudadano común, presuntuosamente se percibe a sí mismo como una persona racional y muy informada.

Otra característica de las teorías conspirativas es que no se asientan en hechos verificables, sino en conjeturas, cuando no en fuentes misteriosas.

Por mi interés de evitar caer en ese terreno, trataré de mostrar los hechos de los que derivan mi sospecha, es decir los hechos que me inducen a pensar que las actuales caravanas migratorias pueden contener un regalito del dictador ruso al aspirante a dictador norteamericano para ayudarle a ganar las elecciones.

Lo primero que queda claro es el interés de Putin de ayudar nuevamente al candidato republicano, como lo hizo en las elecciones del 2016 mediante la utilización, entre otros recursos, de bots en las redes sociales y las publicaciones de wikileaks, en los días previos a las elecciones.

También, aunque no fue exitosa, esta ayuda se manifestó en las elecciones del 2020, cuando los servicios de inteligencia rusos intentaron vincular al candidato demócrata en el escándalo de corrupción de la empresa ucraniana Burisma, esfuerzo fallido en el que colaboró, como tonto útil, el director de cine Oliver Stone.

De frente a las elecciones de este año, Putin ha intentado evitar que se le perciba como un aliado del candidato republicano, subestimando la inteligencia del electorado norteamericano, al pretender hacer creer que prefiere un gobernante demócrata en la Casa Blanca, algo que solo lo creerían los seguidores de Trump, es decir, personas poco informadas que no han estado atentas al comportamiento de postración y admiración de Trump ante el zar ruso.

Debido al hecho de que los servicios de inteligencia norteamericanos están advertidos de cómo en las dos pasadas competencias electorales, los servicios de inteligencia del déspota ruso manipularon informaciones e implementaron campañas negativas, con el propósito de beneficiar al candidato republicano, me parece que ellos ensayan nuevas formas de influir en las elecciones norteamericanas. Una de ellas, es mi hipótesis, es la de facilitar la migración masiva.

Caravanas

En ese sentido, en estas elecciones, me luce que, con la ayuda de sus aliados en Latinoamérica, Putin le está dando una mano a Trump, facilitando el tráfico humano que se manifiesta en las caravanas migratorias, a sabiendas de que ellas contribuyen a que, como indican las encuestas, la mayor parte de la población norteamericana reprueba el manejo del control migratorio por parte de la administración de Biden.

Un indicador de lo expuesto hasta aquí lo constituye el hecho de que Nicaragua, gobernada por un aliado de Putin, el dictador Daniel Ortega, solo desde los dos últimos años, no requiere visa para ingresar a su territorio a países como Cuba, Venezuela y Haití; países que son en estos momentos las tres principales fuentes migratorias hacia Estados Unidos, de los cuales no creo (y todo el mundo sabe) que lleguen a 1% los ciudadanos de esos países que soliciten visa con el interés de conocer los lagos y volcanes de Nicaragua.

Es innegable que la falta de control migratorio ha favorecido al candidato republicano, a pesar de que ha sido un recurso demagógico de este, como lo prueba el hecho de que instruyó sus secuaces en la Cámara de Representantes a bloquear el acuerdo alcanzado en el Senado, que pudo ser un paso importante hacia la solución de este problema.

Sin embargo, debe reconocerse que, en el contexto de una sociedad norteamericana altamente polarizada, este comportamiento político ha sido eficaz, pues, no solo consolida el apoyo del electorado tradicional del Partido Republicano, compuesto por descendientes de blancos europeos que resienten el crecimiento de la población descendiente de africanos, amerindios y asiáticos, sino que, como indican recientes encuestas, también crece el apoyo de un porcentaje significativo de los mismos afroamericanos, hispanos y asiáticos, por razones que también he explicado en otro escrito para este medio.

Es por ello que no me sorprendió la magnitud de la manifestación realizada en el Bronx, por el aspirante a dictador, en la semana pasada, aunque admito que ver imágenes de personas con banderas dominicanas en ese evento me produjo algo cercano al estado de náusea, en el sentido sartreano.

Finalmente, un hecho que refuerza mis sospechas es que en los últimos días Estados Unidos ha impuesto sanciones a Nicaragua, acusándola de hacer negocio con la migración y advirtiendo a las aerolíneas que eviten ser cómplices de estos hechos.

Obviamente, diferente al gobierno ruso y sus aliados en Latinoamérica, la presente administración norteamericana no se maneja de manera irresponsable y, aunque por ahora lo maneje como hipótesis, probablemente no acusará al gobierno ruso de interferencia, sin tener todas las pruebas.

En todo caso, como no formo parte de gobierno alguno, tengo el derecho a formular lo que expresa el título del artículo como hipótesis o simple sospecha. El tiempo dirá si el desvelamiento de otros hechos la confirmarán.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.