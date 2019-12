Las alianzas de la impunidad y el reparto

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Una cosa fue la alianza de la izquierda y de la derecha liberal de los años 70 que no tenia experiencia gubernamental contra el autoritarismo y otra cosa es la alianza con la partidocracia corrompida de hoy que en mas de 50 años no ha resuelto uno solo de los problemas sociales y al contrario ha servido para debilitar y desmoralizar a los grupos revolucionarios, hacerlos cómplices de la corrupción y del reparto del presupuesto, y disminuirlos políticamente.

Aunque la alianza electoral que ha hecho el PRM de Luis Abinader con el grupo Juntos Podemos de Leonel Fernández, el Frente Amplio y Alianza País para las elecciones del 2020 es parcial y no abarca el nivel presidencial al menos en primera vuelta es un esfuerzo inteligente de cambiar impunidad por reparto de cargos electivos.

Esa cultura de alianzas del toma y daca. De repartirse los cargos de elección popular y la burocracia municipal y estatal. De aceptarse las botellas. De legalizar dos y tres salarios públicos. De beneficiarse mediante el soborno. Y de compartir la mermelada del barrilito, las exoneraciones y demás prebendas del Congreso son actos de clientelismo.

Todas las alianzas deben contener un criterio etico y moral. Aliarse con Leonel es aliarse a la corrupción e impunidad. Aliarse con Vincho o Wessin es aliarse al pasado obscuro de traición y dictadura. Aliarse con el PRSC es aliarse a los crimines de la dictadura balaguerista. Y Aliarse a Abinader es aliarse con Hipólito y los corruptos de Odebrecht.

Nada nuevo tiene la alianza del Frente Amplio y el PRM. Viene desde Peña Gómez y ha seguido con el PRM a pesar de la vinculación de Hipólito Mejía y de otros dirigentes politicos a la corrupción y al narcotráfico. Están aliados en la ADP y en Coopnama. Y Fidel Santana es hoy diputados y disfruta de privilegios gracias al PRM.

Lo inexplicable es la alianza de al país y el PRM aún se haya hecho de forma parcial (municipal y congresual) porque se cae el discurso contra el neoliberalismo. Se cae el discurso de la asamblea constituyente para modificar la constitución, transformar el estado y cambiar de rumbo y le da la razón a quienes acusan a Guillermo Moreno de más de lo mismo.

Lo peor de estas alianzas no es solo la repartidera política de cargos electivos. Es que también se usa para hacer negocios con los recursos públicos. Los partidos pequeños llamados también bisagra se unifican a los partidos grandes para que no le cuenten los votos, para no perder la personería jurídica y para capitalizarse con los recursos públicos.

Me opongo a estas alianzas porque creo que es absurdo que los grupos alternativos que dicen seguir el legado de Duarte, Caamaño, Manolo, Luperón, y Bosch se unan a los viejos partidos que han sido su negación histórica y todavía hoy representan la herencia política de la traición. Porque son tramposos, mentirosos y marrulleros. Porque el enemigo del pueblo no solo es el PLD sino toda la vieja política de turno.Y porque están desacreditados y los dominicanos piden que surja alguien nuevo.

El argumento con el que justifican estas alianzas para sacar al PLD, a Danilo y a su cúpula no es valida sin un programa de gobierno transformador porque te lleva al mismo dilema. El quítate tu para ponerme yo que no garantiza transparencia del ejecutivo, tampoco el saneamiento en el congreso y la autonomia de la justicia

De estas alianzas podrá salir cualquier cosa pero no un cambio de liderazgo, ni un cambio de modelo ni tampoco un cambio de mentalidad. Saldrá un presidente para proteger el sistema neoliberal, para seguir con un congreso improductivo y corrupto y la misma justicia elitista y politiquera. Y saldrá la misma JCE tramposa y sin institucionalidad.

Aunque todos queremos salir del PLD por corrupto. No es para caer en la vieja práctica del cambio de cara. No es para caer en la corrupción, la injusticia social, el desgobierno, la inseguridad, la privatización de la salud, de la educación, de la energía, y del agua. No es para seguir con las exenciones tributarias, los contratos y el robo de las ARS y de las AFP.

Si queremos recuperar el país no es uniéndonos a los grupos tradicionales que tienen más de cuatro décadas de fracaso en fracaso. La alianza es con los movimientos sociales y la lucha de calle pacifica por una constituyente y una nueva constitución capaz de derrotar el neoliberalismo y transformar el estado en una democracia participativa.

Pero sobre todo, una alianza que nos permita solidarizarnos con la lucha del pueblo chileno, colombiano y haitiano. Demandar que se respeten los derechos humanos en la protestas pacificas en latinoamerica. Rechazar el bloqueo contra Venezuela y Cuba. Apoyar los gobiernos progresistas de López Obrador en Méjico, de Eduardo Fernández en Argentina y de Ortega en Nicaragua. Condenar el golpe de estado contra evo en Bolivia. Y exigir la salida por golpista del FMI, la OEA, la USAID, y la DEA de nuestro país.

juanmojica1556@gmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.