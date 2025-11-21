Lanzan plataforma empresarial «Espaillat Emprende» en Moca

MOCA, provincia Espaillat. – La provincia vivió este sábado una jornada marcada por el entusiasmo y la colaboración interinstitucional con el lanzamiento oficial de “Espaillat Emprende”, una iniciativa que busca abrir nuevas puertas al talento emprendedor y fortalecer el desarrollo económico local.

El encuentro, celebrado en la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (ASOMAPROM), reunió a representantes del sector público, privado y comunitario, así como a decenas de emprendedores de toda la provincia.

En la mesa principal estuvieron la gobernadora y presidenta del PEDEPE, Patricia Muñoz Salcedo; el director regional norte del MICM, Víctor García Sued; el coordinador nacional de Emprendimiento del MICM, Edy Núñez; la directora provincial del MICM, Elba Grullón; el presidente de ADEPE, Amable Guzmán; la representante de COOPADEPE, Bielka González; Soely Sánchez, en representación de Coopcredi; y Milagros Candelier, en nombre de la Unión de Juntas de Vecinos. Su presencia reflejó la voluntad colectiva de unir esfuerzos para impulsar el ecosistema emprendedor de la provincia.

La actividad contó también con la participación activa de instituciones como JCI Moca, UASD Moca, Promipymes, el MICM, el CTC de Jamao al Norte, la Unión de Juntas de Vecinos, la Universidad ISA y Servicio para la Paz, entre otras organizaciones que acompañan el desarrollo local y la promoción del emprendimiento en distintas comunidades.

Durante el lanzamiento, la presidenta del PEDEPE, Patricia Muñoz, expresó que esta iniciativa llega en un momento clave para la provincia, donde cada día más personas deciden emprender y apostar por sus ideas. Señaló que “Espaillat Emprende es un impulso para quienes sueñan con crecer, innovar y aportar al progreso de sus comunidades”.

El director ejecutivo del PEDEPE, Santiago Álvarez, destacó el compromiso de la institución con el acompañamiento técnico y la articulación entre actores, asegurando que esta mesa abrirá nuevas oportunidades de capacitación, incubación, vinculación empresarial y desarrollo productivo. “Queremos que cada idea encuentre un espacio donde florecer”, expresó.

Los emprendedores presentes coincidieron en que esta iniciativa representa un punto de partida para fortalecer capacidades, generar alianzas y transformar la creatividad en proyectos reales que aporten valor a la provincia.

“Espaillat Emprende” funcionará como un espacio permanente de encuentro y construcción colectiva, donde instituciones, empresas y actores comunitarios podrán trabajar de manera coordinada para impulsar negocios emergentes, apoyar a los emprendedores y dinamizar la economía local.

Con esta iniciativa, el PEDEPE ratifica su misión de seguir promoviendo acciones que construyan una provincia más innovadora, competitiva y llena de oportunidades, colocando al talento local en el centro del desarrollo de Espaillat.

of-am